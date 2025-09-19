想象一下，你走在街上，看到有人对着空气比划手势、对着一副普通不过的眼镜低声提问——而这副眼镜，正在悄无声息地替他回应消息、识别周围环境，甚至实时解答他的好奇。这不是科幻电影，而是Meta最新发布的智能眼镜所承诺的未来。

日前，Meta首席执行官扎克伯格在Connect开发者大会上，发布了售价799美元的“Meta Ray-Ban Display”眼镜。新款 Display 眼镜的右侧镜片上有一个小型数字显示屏，用于显示通知等基本功能。售价中还包含一个腕带，可以将手势转换为回复短信和电话等指令。

扎克伯格表示：“眼镜是个人超级智能的理想形态，因为它能让你活在当下，同时获得所有这些人工智能功能，让你变得更聪明，帮助你更好地沟通，提高你的记忆力，改善你的感官等等。”

Meta的野心

Meta在智能眼镜领域的探索历经多代更迭，始终致力于打造一个无缝连接现实与数字世界的硬件入口。其与Ray-Ban合作的系列产品是这一战略的核心体现。

初代Ray-Ban Stories定位于“生活记录工具”，支持拍摄照片与短视频，并通过手机端应用进行管理，还具备通过“Hey Meta”或“Hey Facebook”语音指令发起通话或发送消息等基础功能。本质上，它仍是一款以摄像与录音为核心的附加型设备。

而新一代智能眼镜则标志着产品定位的根本转变——从“记录”走向“AI实时交互”。这一转型背后，是Meta对高频应用场景的迫切追求。通过深度融合AI大模型，Meta意图将眼镜从娱乐配件升级为真正实用的生活助手，以破解此前产品使用率不高的困局。

尽管分析师对Display眼镜的短期销量持保守态度，但普遍认为它是Meta迈向2027年概念产品“Orion”眼镜的关键一步。扎克伯格曾将Orion原型形容为“一扇通往未来的窗口”。

不被外界看好的项目

Forrester 分析师迈克·普鲁克斯 (Mike Proulx) 表示 ，Display 的首次亮相让他想起了苹果推出手表作为智能手机的替代品，“眼镜是一种日常佩戴且不笨重的电子设备”。他表示，Meta 仍需说服人们，它带来的好处值得其成本，但“在赢得市场份额方面，还有很长的路要走。”

在Reddit等社交平台上，用户质疑的声音同样存在：“有时候我在想，他们什么时候才会停止在 XR 研发上砸钱。显然我不是说他们现在就应该这么做，甚至不久之后也不应该。 但假设 15 年后，他们终于发布了眼镜形态的 XR。到时候他们会说“好了，我们做出来了，接下来就是迭代了，是时候解雇我们一大批工程师，缩减研发规模了”吗？”

尽管智能眼镜项目亏损多年，Meta并未打算放弃，而是采取“降本增效”的策略。一年前，有 媒体 援引The Information消息，扎克伯格希望进一步控制Reality Labs的开支。报道引述一位前高管称，高层要求AR/VR硬件团队到2026年要削减20%的开支。

今年 第二季度 ，Reality Labs部门实现营收 3.7 亿美元，同比增长 5%。尽管营收实现了增长，但支出达到了 49 亿美元，最终亏损 45.3 亿美元（约合人民币 322.2 亿元）。

根据 Steam 平台2025年 6 月的硬件调查 数据 ，Steam 平台上 VR 头显用户占比呈现出持续下滑态势，Quest 3 其份额暴跌 6.38%，降至 16.28%。虽然Quest 2和Quest 3S有所增长，但整体来看，Quest头显销量已经连续两个季度同比下降。

巨额亏损与不明朗的前景引发资本市场强烈担忧。Meta的股价自2021年9月以来一路下跌，2022年全年跌幅高达64%，成为美国大型科技企业中表现最差的公司。华尔街分析师和主要股东公开对Meta的巨额元宇宙投资表示不满，认为“实验性赌注太多”。Meta长期股东Altimeter Capital曾公开 致信 扎克伯格，要求公司将Reality Labs的投资限制在每年50亿美元以内。

扎克伯格并不急

当消费者被“增强现实”或者“虚拟现实”的宏大概念所吸引，期待的是科幻电影般的终极体验。然而，Meta目前能提供的产品，其本质仍然是基于摄像头的“记录设备”，Ray-Ban Display算是带来了一丝新气象，但扎克伯格在演示产品时的多次失误，显然与消费者的想象还存在巨大落差。

苹果Vision Pro的遇冷已经给Meta敲响了警钟：缺乏生态支撑的高价硬件难以持续吸引消费者。即便发布时万众瞩目，Vision Pro如今已声量骤减，甚至在苹果最近的秋季发布会中也未再被提及。

反观Meta，其真正增长引擎已转向人工智能。Meta二季度财报显示，人工智能已经成为驱动Meta当前业务增长的核心引擎。第二季度，公司营业利润率高达43%，盈利能力强劲。扎克伯格在会议上强调，本季度的出色表现主要归功于AI在广告系统中释放的效率红利。

虽然这家社交媒体巨头一直处于智能眼镜开发的前沿，但它在AI领域仍落后于 OpenAI 和谷歌等竞争对手。于是Meta不断从竞争对手那里挖走高端人才，并承诺斥资数百亿美元研发尖端人工智能芯片。

据 TrendForce 报道，Meta与博通（Broadcom）正在进行一项合作，打造定制ASIC芯片。与英伟达和AMD的通用AI芯片不同，定制ASIC设计能提供更好的性能，且功耗更低，这些特性吸引了Meta和AWS等云服务供应商的关注。

结语

理想很丰满，但现实很骨感。Meta 若想在智能眼镜赛道实现突破，既需要在技术上缩小与用户期待的落差，真正打造出杀手级应用，也需平衡研发投入与成本控制，在 AI 能力追赶、生态构建等方面持续发力，才能真正从元宇宙的宏大叙事回归实用主义。不过，这场关于下一代超级硬件的探索，仍需要资金和耐心的双重浇灌。