今日，美国两大芯片巨头英伟达与英特尔共同宣布，双方将开展深度合作，联合开发多代定制化数据中心及个人电脑（PC）产品，以加速超大规模、企业级及消费级市场中各类应用与工作负载的运行效率。此次合作不仅涉及技术层面的深度融合，为深化合作信任，英伟达还计划以每股23.28美元的价格，向英特尔普通股投资50亿美元，进一步巩固双方合作关系。不过，此次股权投资需满足常规成交条件，其中包括获得全球相关监管机构的批准，具体完成时间将根据监管流程推进情况确定。

双方在公告中表示，将以英伟达的NVLink技术为核心纽带，实现英伟达与英特尔架构的无缝连接，此举旨在整合英伟达在人工智能（AI）与加速计算领域的技术优势，以及英特尔领先的CPU技术与庞大的x86生态系统。

据了解，双方此次的合作将聚焦两大核心场景。一是数据中心领域，用定制化CPU赋能AI基础设施。根据协议，英特尔将为英伟达单独设计并制造x86架构CPU。这款定制化CPU后续将被英伟达整合至其AI基础设施平台中，通过“英特尔CPU+英伟达AI技术”的组合，提升数据中心在AI训练、推理等高强度工作负载下的运行效率，并面向全球市场推出相关解决方案；二是个人计算领域，双方将集成RTX GPU的SoC重塑PC体验。英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片（SoC）。这类全新的x86 RTX SoC将重点满足高性能PC的需求，为游戏、创意设计、专业计算等对CPU与GPU协同算力要求极高的场景提供支持，填补当前PC市场中“顶级CPU与GPU深度集成”的产品空白。

来源：中国电子报