动点出海获悉，越南电动摩托车制造商Dat Bike日前宣布，已完成2200万美元B轮融资。

据了解，这笔融资由东京证券交易所上市企业F.C.C领投，Rebright Partners、Jungle Ventures等参投（融资后，Dat Bike累计融资额达到4700万美元）。创始人兼首席执行官Nguyễn Bá Cảnh Sơn表示，本次资金将用于研发和产品扩展，同时加快产能建设与市场布局。

如本栏目此前报道，Dat Bike成立于2019年，在创立之初便以Weaver系列切入市场（创始人强调通过观看在线视频自学了如何制造自行车）。彼时，公司试图解决消费者对电动两轮车“不够快、不够远”的固有印象。以此为出发点，Dat Bike的首款Weaver车型的续航里程可达100公里，是同价位竞品的两倍。后续推出的Weaver 200则提升至约200公里。

在充电效率上，Weaver车型完成100公里与200公里续航的充电分别仅需1小时和3小时，而行业平均水平往往需要6至8小时。为进一步缩短补能时间，公司还布局了名为“Dat Charge”的快充站，20分钟即可补足100公里续航所需电量。这些产品特征成为Dat Bike进入市场时的重要差异化。

随着公司逐步发展，Dat Bike的旗舰产品Quantum S系列已实现量产。在产能与网络方面，Dat Bike当前年产能约3万辆，计划在2026年提高到10万辆，线下零售网络将在年内扩展至50家门店。

此外，据透露，今年8月，Dat Bike首次实现单月盈利，预计2025年收入将较上一年增长约十倍。与此同时，公司也在探索区域化扩张，预计今年底在泰国启动试点，2026年正式进入当地市场。

作为参考，越南的市场环境正在为Dat Bike扩张提供动力。当前，电动两轮车市场在越南快速增长，2024年销量约为20.9万台，今年初则同比增幅接近一倍。

另一方面，现阶段，摩托车仍是越南的日常交通支柱，在河内和胡志明两座城市估计共有约1350万辆。但随着空气污染问题加剧，河内市已宣布自2026年起在市中心范围限制燃油摩托车，并计划在2030年前逐步全面淘汰；胡志明市则提出自明年起替换40万辆燃油摩托车。今年年初，河内一度被评为全球污染最严重的城市之一，这也让绿色出行被视为缓解压力的重要路径。

在竞争格局中，本土厂商包括VinFast、Dat Bike、Selex Motors、Pega，我国的雅迪以及日本的本田、雅马哈也在加快推出电动车型。Dat Bike选择通过性能和产品定位来保持差异化：从当初以Weaver系列打破市场偏见，到如今以Quantum S系列支撑量产与扩张，公司正在利用产品优势争夺不断扩大的电动两轮车市场。

此次融资显示资本对Dat Bike的持续兴趣，也折射出越南与东南亚电动两轮车市场的关键时点：一方面，政策推动与消费趋势正在加速转型；另一方面，竞争、成本与用户习惯的约束仍然存在。不过，在这样剧本中，Dat Bike能否借助新一轮资金兑现扩产与区域化目标，仍有待市场检验。

展望未来，Dat Bike表示，已将泰国作为其在越南以外的首个市场，预计将于今年年底启动试点项目，并于2026年正式进入市场。