任天堂在宣传 Switch 2 首发游戏时，采取了前所未有的举措：将《马力欧赛车 世界》的售价定为 80 美元（约 570 元）。这为主流 3A 游戏定价新开了一扇门。多年来，任天堂出品的游戏基础版售价一直维持在 70 美元（约 500 元）。

这个决定当然引发了争议。而令人意外的，是任天堂率先行动。仅仅两年前，任天堂推出的《塞尔达传说 王国之泪》才将售价定在 70 美元，而此前该公司一直不愿将这一定价标准应用于其它 Switch 游戏；其大部分游戏仍维持在 60 美元（约 430 元）的水平。

但总体而言，涨价这件事本身并不出人意料。游戏行业和社区对此期盼已久。游戏开发成本的上涨经常被发行商、开发商和行业观察人士视为首要问题，而游戏价格却未能跟上通货膨胀的步伐——正如任天堂高管比尔·特里宁（Bill Trinen）之前解释《马力欧赛车 世界》的标价时所提到的那样。

“不幸的是，我们正生活在通货膨胀影响一切的时代，”特里宁说。“电子游戏的价格长期以来一直非常稳定。事实上，我手机上就有一个 1993 年的广告，当时《超级咚奇刚》（Donkey Kong Country）在超级任天堂上以 59 美元的价格发售。在很长很长的时间里，游戏价格都非常稳定。所以，如果我们不是生活在一个什么都涨价的时代，那就太好了，这就是现实。”

外界原本以为任天堂会凭借《马力欧赛车 世界》的定价打开价格闸门，其他发行商也会纷纷效仿。果然，在这款游戏发布几周后，微软宣布“我们将从这个假日季开始，将部分新第一方游戏的定价调整至 79.99 美元”。

但游戏尚未推出，微软就改变了主意。黑曜石的《天外世界 2》最初定价 80 美元，但在粉丝的强烈抗议下降至 70 美元。据可靠爆料者 billbil-kun 透露，微软旗下《使命召唤：黑色行动 7》的售价也将定为 70 美元。Xbox 的一位发言人表示，该公司将“根据当前市场情况”，将“假日季全价游戏”维持在 69.99 美元。在微软改变主意之前，EA 曾承诺暂时不会抬高游戏价格。

究竟发生了什么？为什么发行商会退缩？80 美元游戏的出现是否如我们想象的那般不可避免？如果答案是肯定的，那下一个会是谁？今年我们还会迎来另一款 80 美元的游戏吗？

Ampere Analysis 的游戏行业分析师 Louise Wooldridge 认为，可能不会。

“目前并非涨价的最佳时机，” Wooldridge 说。她认为，许多因素将削弱涨价的可行性。首先，也是最重要的一点是，在严峻的经济环境下，玩家对价格极其敏感。这一点可以通过人们购买的游戏来体现，而不仅仅是他们对线上涨价的感受程度。

“今年，我们看到独立游戏和 2A 游戏取得了巨大的成功，例如《Schedule I》《R.E.P.O.》《PEAK》和《光与影：33 号远征队》，这表明目前玩家正在寻求价值。每位玩家的平均支出同比下降，” Wooldridge 说道。她提到的所有游戏的零售价都在 70 美元以下，甚至有些价格相当低。玩家并非一定能忍受自己喜爱的游戏涨价；他们可能会购买其他游戏，或者干脆不买。

她指出，游戏行业面临着“比以往任何时候都更多的媒体内容”的竞争，并指出微软 Game Pass 等订阅服务的价值主张使得提价更加困难。“多游戏订阅服务也可能对付费游戏的销售产生负面影响，因此提价将加剧这一问题，”她说道。

Wooldridge 还认为，至少在一开始，只有特定的发行商才能收取 80 美元的费用，而且只能针对特定游戏。“任天堂之所以能够做到这一点，是因为他们知道，无论如何，人们仍然会购买他们的游戏——他们的品牌如此强大，而且游戏的感知质量如此之高，玩家愿意为此付费，”她说。

“没有几家公司能这么说。像《使命召唤》和《EA Sports FC》这样的游戏在这方面显然是竞争者，因为它们是世界上最大的两个付费游戏 IP，但两家发行商都已表示（目前）不会涨价。”

如果像《使命召唤》和 EA 的体育游戏这样的顶级作品都无法推动涨价，那还有什么游戏能做到呢？答案显而易见，但要到明年 5 月才能揭晓：《GTA 6》。有人猜测，Rockstar Games 的这部史诗级作品定价可能高达 100 美元（约 715 元）。“我认为《GTA 6》至少会是 80 美元，” Wooldridge 说。“但它会不会涨到 100 美元呢？我不确定。”

《GTA 6》和《马力欧赛车 世界》与另一方面像《使命召唤》及 EA Sports 系列这样的年货游戏之间存在着一个关键区别。任天堂和 Rockstar 正在为那些他们预期能在多年内持续销售的游戏设定价格。他们是在下一盘长棋，着眼点在于整个硬件世代期间（甚至可能更久）的游戏定价策略。相比之下，EA 和微软只针对未来 12 个月做出定价决策。他们有能力根据“当前市场状况”和消费者的抵触情绪来调整策略，然后明年再观察形势如何发展。

《马力欧赛车 世界》尚未证明一款游戏能以 80 美元的价格成为爆款；就目前而言，它的销量还远够不上前作《马力欧赛车 8 豪华版》。而《GTA 6》的情况则会有所不同，它可能会以一种任天堂的游戏未能实现的方式，为整个行业的高价模式打开窗口。“我确实认为转向 80 美元是不可避免的趋势，” Wooldridge 表示，“尤其是在《GTA 6》发售之后——如果在那之前没有其他游戏率先尝试的话，它可能会开创先例。很可能正是《GTA 6》打开了这扇大门。”