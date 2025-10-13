经常坐办公室的你，是不是担心颈椎健康问题？你会不会正在寻找某种简单方式来应对每日疲劳？如果你是苹果用户的话，不妨来试一款免费游戏。这款名为《RidePods – Race with Head》的游戏支持 iPhone 和 iPad 平台，游玩时须佩戴 AirPods，左右倾斜头部来控制摩托车变道，在高速路上躲避车流。疲劳时转转脖子，缓解颈部压力，何乐不为？

游戏开发商 Ali Tanis 自称这是“世界首款用入耳式耳机操控的游戏”。游戏需要用到苹果空间音频（Spatial Audio）所需的加速度计和陀螺仪来追踪头部运动，以操控摩托车。根据设置中的说明，当前支持的设备包括 AirPods Pro 一代和二代、AirPods 3 和 AirPods Max；AirPods 4 以及 AirPods 1、2 代均不支持。

《RidePods》并非我玩过最精致的 iPhone 或 iPad 游戏。游戏中存在一些 bug，例如道路偶尔会消失，以及重开一局时操作会失灵，等等。而且从我在车流中穿梭的有限时间来看（摩托车高速移动，真的很容易就撞车），玩家似乎行驶在一条完美的直道上，游戏中没有弯道。它感觉更像是一个技术演示，而非完整游戏，不过好在操控出奇地细致入微——也就是你需要极其精确地控制头部倾斜角度。

游戏还包含一项设置，可以通过前后倾斜头部来控制摩托车刹车、加速。当然了，如果把速度降至最低的话，分数增长速度也会变得非常慢。你还可以在第一人称和第三人称视角之间切换。对于那些想和世界分享高分的玩家来说，《RidePods》还提供了录制功能，可以将游戏过程和自拍视频录制整合成一个视频片段。

《RidePods – Race with Head》绝对不会成为一款我经常玩的游戏，但我从中看到了将耳机体感控制应用于手游的潜力。它完全免费，而且在国区 App Store 也能无障碍下载到，非常好。有空的话，不妨一试。

其它推荐

如果你对用外设控制的体感游戏感兴趣，也可以尝试这些项目：

健身环大冒险 平台：Nintendo Switch 外设：Ring-Con 弹性环 + 腿部绑带 玩法：玩家通过拉、压、扭 Ring-Con，走动 /蹲 /跳 /按压等动作来进行战斗与冒险，是一款体感 + 健身混合游戏。

舞力全开系列 平台：PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS、Android、Wii、Will U、PC 等 外设：PlayStation Move、Kinect、Joy-Con 等 玩法：手持 Joy-Con 或使用 PS Move 手柄，跟随屏幕上的舞者模仿动作即可。游戏拥有庞大的歌曲库，涵盖各种风格的流行音乐，还支持多人同时游玩，非常适合家庭聚会和朋友派对。

有氧拳击系列 平台：Nintendo Switch 外设：Joy-Con 玩法：手握 Joy-Con 控制器，跟随屏幕指示模拟拳击实现体能训练。

任天堂 Switch 运动 平台：Nintendo Switch 外设：Joy-Con、固定单支 Joy-Con 的腿部固定带 玩法：运用 Joy-Con 实现本地或多人在线体验网球、保龄球、排球、羽毛球、足球、击剑、高尔夫、篮球等运动项目。

Active Arcade 平台：iOS / Android 外设：无（纯体感 / 摄像头追踪） 玩法：利用设备前置摄像头 + AI /动作识别，让玩家用身体动作来控制游戏，无需额外硬件即可体验体感交互。

Dropchord 平台：iOS / Android / PC / Mac 外设：Leap Motion 控制器 玩法：虽然不是主流手游，但作为“用手势 /动作控制”的音乐 /解谜游戏是个很好的实验参考。