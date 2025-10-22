动点出海获悉，新加坡财富管理与投资平台Endowus日前宣布，完成新一轮超7000万美元融资。

据悉，本轮融资由金融科技投资机构Illuminate Financial领投，现有投资者Prosus Ventures、Citi Ventures及多家亚洲家族办公室继续跟投。公司表示，这笔资金将用于扩展新加坡与香港市场，开发退休金与养老金产品，并在人工智能（AI）和企业顾问解决方案领域加大投入。

Endowus成立于2017年，是一家获得新加坡获监管许可的数字财富管理平台，提供面向个人投资者、机构客户及企业顾问的理财与资产配置服务。其平台覆盖公共养老金、私人财富和企业账户，并与多家基金管理机构及金融机构开展合作。公司目前在新加坡和我国香港两地运营，客户资产管理规模突破100亿美元，用户数量超过十万。

作为Endowus此次的融资背景，在更广泛的行业趋势下，亚洲财富管理正经历一轮由数字化与监管结构共同推动的变革。麦肯锡研究预测，未来数年，亚太地区或将有近7000亿美元的个人金融资产流向数字财富平台。与此同时，客户群体年轻化、投资习惯在线化，以及跨境资金流动的提升，正在改变财富科技（WealthTech）的竞争逻辑。对于平台而言，如何在效率与信任之间取得平衡，成为下一阶段的核心挑战。

相应的，这种趋势在新加坡与香港体现得尤为明显。两地的财富科技平台近年快速扩张，在满足投资者对便捷与低费率需求的同时，也在维持顾问服务专业性与合规性之间寻找新的均衡。行业普遍认为，财富管理的竞争正在从产品比拼转向顾问模式、系统整合与客户体验的整体较量。在这样的环境下，Endowus的路径也就具有了一定的代表性。

如介绍，Endowus于23年进入香港市场，今年香港客户数增长150%，资产规模同比提升三倍。另一方面，公司也正将业务进一步拓展至私人财富管理、对冲基金及私募市场解决方案，并探索面向企业顾问和外部资产管理人的服务。

再作为这一路径的轨迹，或许也正如Endowus在本次融资动向中频繁强调的那样，在各行各业都愈发提及AI的当下，AI也正在成为像Endowus这样的财富科技赛道选手的剧本中的一种不可忽视的力量——Endowus称，其推出的WealthWise AI系统将生成式人工智能用于客户交互与投资教育环节，成为公司业务结构的一部分。这种表述上的变化虽轻，但却可能在侧面反映出财富科技领域的一种转变。

展望未来，随着AI深入到财富管理的更多环节，不难预料，平台与顾问之间的关系也将随之被不断重新定义。而这场调整的节奏，或许比市场想象的更快。