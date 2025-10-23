美东时间周三盘后，特斯拉公布了2025年第三季度财报，其营收创历史新高，但盈利不及预期。

财报显示，特斯拉第三季度营收达到281亿美元，同比增长12%，高于分析师预期的263.7亿美元；净利润为17.7亿美元（非美国通用会计准则下），同比下滑29%。

具体来看，特斯拉三季度汽车业务营收增长6%达212亿美元，去年同期为200亿美元，这主要由于创纪录的汽车销量。据特斯拉公布的三季度交付数据，全球交付新车49.7万辆，同比增长7.4%，远高于市场预估的43.96万辆。其在中国市场的表现尤其突出，三季度销量高达16.92万辆，环比猛增31%，其中上海超级工厂仅9月份就交付了超过9万辆。

与此同时，由于7500美元的联邦电动车购车税收抵免在9月30日到期，不少美国消费者抢购特斯拉。不过，这未能带动特斯拉汽车业务毛利率提升（不包括监管积分收入），15.4%的数字低于平均预期的15.6%。

利润下降的原因，则与特斯拉在三季度推出更低价的车型以及运营成本增加有关。10月初，特斯拉在美国推出了Model 3和Model Y的标准版车型。其中，Model 3标准版起售价为36990美元，比之前便宜了5000美元，降幅约12%。Model Y标准版起售价为39990美元，较之前降低了5500美元，降幅约12.1%。运营成本方面，公司称支出增加与人工智能及“其他研发项目”有关。