近日，由中国信息通信研究院牵头，联合华为、vivo、OPPO公司撰写的标准L.1004《移动终端通用快速充电解决方案》（ITU—T L.1004，Universal fast-charging solution for mobile terminals）通过国际电信联盟电信标准化部门第五研究组（ITU-T SG5）审议并作为国际标准正式发布。

这是ITU首次制定的全球通用快速充电标准。其中方案的最佳实践部分，我国自主创新的快速充电方案作为全球的唯一的案例被推荐。中国通信标准化协会（CCSA）和电信终端产业协会（TAF）的双编号团体标准[T/CCSA 668|T/TAF 266-2025]；[T/CCSA 394|T/TAF 092-2024]在参考文献中被引用。

该标准解决了长期以来困扰消费者和行业的“快充协议不兼容”难题。标准方案由国内多家主流厂商联合攻关，创新性地融合了多种高效、安全的快充技术，实现了跨品牌、跨设备的快速充电功能兼容。未来，消费者使用一个充电器，即可为更多不同品牌的手机、平板等移动终端设备提供高效、便捷的快充体验，这将有效减少电子垃圾的产生，以顺应可持续发展的全球趋势。