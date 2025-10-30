OpenAI据悉计划最早于2026年下半年提交上市申请，并于2027年上市。此次IPO的估值可能高达约1万亿美元，这或将成为历史上规模最大的IPO之一。OpenAI计划筹集至少600亿美元资金。

而早在当地时间8月20日，OpenAI首席财务官Sarah Friar就曾表示，将考虑在未来某个时间点上市。

公司融资方面，当地时间10月28日，微软与OpenAI达成新协议，微软将支持OpenAI完成资本重组。根据协议，OpenAI将追加购买价值2500亿美元的微软Azure云服务；而微软则将持续享有对OpenAI技术的访问权限直至2032年。

当天，OpenAI宣布已完成资本重组，确立其作为非营利机构控股营利业务的结构。

OpenAI表示，其非营利组织现称作OpenAI基金会（OpenAI Foundation），并持有其营利部门约1300亿美元的股权。OpenAI称，其营利部门现已成为一家公益性公司，名为OpenAI Group PBC。在新结构下，OpenAI基金会将持有营利部门26%的股份，现任和前任员工及投资者合计持有47%。微软在OpenAI Group PBC的投资现估值约1350亿美元，相当于公司稀释后股份的27%。

今年3月，OpenAI还完成了由软银牵头的400亿美元融资。当地时间3月31日，OpenAI宣布在完成软银集团领投的新一轮融资后，估值达到3000亿美元。这也是OpenAI历史上最大规模的私人融资之一。

在营收方面，据媒体公开报道，2025年上半年OpenAI营收43亿美元，较去年全年收入增长约16%；现金消耗25亿美元，其中很大一部分为开发人工智能和运行ChatGPT的研发成本。其去年营收为37亿美元。