据路透社消息，苹果公司首席执行官蒂姆·库克周四对假日季iPhone销量和总营收作出预测，其数据超越华尔街预期。这一乐观前景得益于iPhone 17系列机型订单的强劲需求——尽管目前该系列仍面临持续供应压力，苹果正全力加速生产。

此前由于供应链限制及新款手机在中国市场上市延迟，苹果第四季度iPhone销量未达预期。但这一缺口被其他业务增长所抵消：包括运用人工智能翻译功能的新款AirPods耳机在内的产品表现强劲，推动公司利润超出华尔街预期。

库克在接受采访时表示，预计当前以假日季为主的季度iPhone销量将实现同比两位数增长，公司总营收预计同比增长10%-12%。根据伦敦证券交易所集团的数据，这些针对2026财年第一季度的预测远超分析师预期：此前预计iPhone销售额增长9.8%至759.1亿美元，总销售额增长6.6%至1325.3亿美元。

这份展望发布之际，库克表示在刚结束的第四财季，公司未能满足市场对几款iPhone 17机型及部分旧款iPhone 16机型的需求。公司在中国市场推出iPhone Air机型时也遭遇延迟——这是苹果迄今最薄的机型，也是多年来最大规模的iPhone设计革新。

库克对路透社表示，中国市场的产品延迟上市是第四财季当地销售额萎缩的”主要原因”。不过他强调：”但我们对中国市场充满热情，新品在当地获得的反响令我们欣喜，预计第一季度就能恢复增长。”