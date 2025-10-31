据报道 ，英伟达首席执行官黄仁勋正在韩国出席亚太经合组织CEO峰会。英伟达达成了一项具有里程碑意义的协议，将向韩国一些最大的公司提供其技术，这是该公司在全球范围内积极扩展人工智能AI基础设施行动的一部分。根据与韩国科学技术情报通信部以及三家公司——三星电子、现代汽车集团和SK集团达成的协议，英伟达将供应超过26万颗加速芯片，以帮助韩国启动AI项目。英伟达没有透露交易的具体财务条款。

作为协议的一部分，韩国政府正在构建所谓的“主权人工智能”，即由其控制的计算基础设施。韩国将在数据中心部署超过5万片英伟达最新的AI加速器，其中包括国家人工智能计算中心以及Kakao Corp.、Naver Corp.和NHN Cloud Corp.等公司拥有的设施。

存储芯片巨头三星电子将建造一座“AI工厂”，其中将容纳超过5万颗英伟达芯片。与此同时，现代汽车承诺将使用数量相近的基于英伟达Blackwell架构的处理器。这些芯片将用于开发现代的AI模型，并助力推进制造业和自动驾驶技术的发展。SK集团，包括其附属公司SK Telecom Co.和SK海力士，将部署一系列英伟达RTX Pro 6000 Blackwell服务器芯片，英伟达称之为亚洲首个“工业AI云”。该设施将助力机器人技术以及AI在现实世界中的其他应用。