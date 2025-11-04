动点出海获悉，越南D2C服饰品牌Coolmate近日获得了一笔未透露金额的C轮融资。

据了解，本次融资由Vertex Growth Fund领投，Cool Japan Fund、YoungOne CVC及现有投资方Vertex Ventures SEA & India与Kairous Capital参投。

作为背景，这是Coolmate继24年完成600万美元B轮融资后，再度获得Vertex系资本支持。公司表示，本轮资金将主要用于女性产品线扩展、国际市场拓展及线下渠道建设。

Coolmate成立于19年，最初专注男装市场，产品涵盖上衣、裤装、内衣、运动服及配饰等。品牌通过本地化供应链与数字化零售系统控制成本和交付效率，并提供最长60天的退换货服务。在市场表现方面，截至目前（成立六年来），Coolmate在越南累计完成超500万笔订单。

在新一轮融资后，Coolmate提出“Go Women、Go Global、Go Offline”三项重点方向。公司于今年早些时候推出女性运动服系列（公司称这是越南增长最快的服装品类之一），目标到2030年女性品类营收占比达40%；同年，Coolmate进入美国亚马逊平台，运动袜产品月销量超过2.5万件，并计划在2030年前实现30%的海外营收占比；线下渠道方面，公司计划至2030年将其营收占比提升至40%。

展望未来，Coolmate表示，将继续强化本地供应链能力与产品研发体系，以适应多渠道零售需求，并在后续阶段推进区域市场扩张。

值得一提的是，如本栏目上次指出，22年时，Coolmate曾获得了一笔230万美元的A轮融资（A轮融资总规模达到430万美元）。据悉，这笔融资由金沙江创投（GSR Ventures）和Do Ventures提供。于此，这笔针对Coolmate的投资也成为了金沙江创投在越南的首笔投资。

朱啸虎在当时表示（暂译），“Coolmate联合创始人兼首席执行官Nhu Pham和Coolmate团队通过技术改变传统零售业，并把质优价廉的产品带给消费者，这给我们留下了深刻印象。”