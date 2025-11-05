正如本栏目一再探讨的那样，如今，AI正在无孔不入地进入一切能够进入的领域。但相比它能带来怎样的效率提升，它可能造成的影响，也正成为一个越来越需要被关注的问题。

近期，韩国光州科学技术院通过一项研究尝试展现了其中的一个潜在答案：当AI被赋予更多自主决策权时，最后，它可能会变得一无所有……

研究团队让几款主流大语言模型——包括OpenAI的GPT-4o-mini与GPT-4.1-mini、Google的Gemini-2.5-Flash，以及Anthropic的Claude-3.5-Haiku——在一个模拟高风险决策环境中进行多轮测试。结果显示，当模型拥有更大自由度后，往往会表现出明显的上头倾向，甚至重复做出不理性的选择，直到“资金”耗尽。

根据实验设定，每个模型拥有相同的初始资源，需要在多轮决策中平衡收益与风险。当决策参数被固定时，模型的表现较为稳健；但一旦允许它们自由设定目标或调整投入比例，理性判断就开始动摇。Gemini模型在这一条件下失败率接近一半，而GPT-4.1-mini相对保守，仅为6.3%。研究团队据此建立了一个“非理性指数”，用于衡量模型的激进决策程度、对损失的反应以及高风险投入比例。结果显示，只要在提示中加入“最大化收益”“翻倍资金”等目标指令，模型的非理性行为都会显著上升。

此外，这些模型在语言表达中也出现了与人类相似的思维偏差。有的会强调“只要再尝试一次就能回本”，有的在连续成功后表现出过度自信，甚至将随机波动误认为“策略”。研究者指出，这些反应与人类决策时常见的心理误区一致，如“控制幻觉”“结果偏差”与“损失追逐”。或者换句话说就是，模型不仅在结果层面表现出风险偏好，其内部的决策逻辑也会出现类似的偏差。

进一步分析显示，这种非理性倾向并非简单的语言模仿，而是在处理复杂信息时形成的稳定模式。当模型面对更复杂的指令或被赋予更多自主空间时，它更容易重复高风险决策，甚至在不利条件下仍坚持推进目标。这说明，当AI被要求“自我优化”时，可能同样会陷入某种惯性思维，在追求目标的过程中忽视现实约束。

这一发现引发了业界关注。多位研究者认为，这些模型虽然没有意识，但也不再像传统工具那样可预测。它们在追求既定目标的过程中，会出现类似人类的心理偏差，并因此做出出人意料的决策。因此，在金融、医疗等对风险极度敏感的领域，大模型的这种不确定性尤为值得警惕。

也正是基于这一点，研究团队在论文中写道，这种非理性模式与人类在高风险环境中的决策失衡高度相似：在短期成功后容易激进，在连续失败后仍不愿停下。研究者指出，当AI被训练去追求目标或奖励时，它也可能表现出与人类相似的偏差和冲动。因此，在让AI处理涉及资源分配或风险判断的任务之前，人们需要更深入地理解并监测这些潜在行为。

当然，再回到AI本身。从现实层面来看，随着AI的进一步普及（以及被期望的那样加速发展），这项技术无疑会展现出更多潜力。但与此同时，随着这一天的不断到来，关于AI所能带来的“颠覆”，也将随之成为一个越来越无法忽略的问题——它或许会受到监管的约束，而在此之外，它也仍需要一个足够清晰的边界。

封面来源：改编自《大时代》