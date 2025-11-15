在动点科技所有同事里，我应该是最喜欢骑自行车的。正巧在 XIN 峰会展区里，一辆自行车首先吸引了我的目光。走近一看，原来是一套可以将普通自行车快捷转换为电动助力车的轻巧装置，有点意思。

Kamingo 就是这样一款让普通自行车瞬间变成电动助力车的小型设备，由前华为和比亚迪工程师团队设计。它总重 2.3 公斤，能提供高达 750 瓦峰值功率，号称只需 10 秒就能“插上 / 拆下”，让你的自行车瞬间拥有电助力。

这套产品由三模块组成：一个摩擦式电机，一个外形像水壶的电池，以及一个把手上的控制器。首次安装大约需要三分钟，之后日常拆装只需极短时间（号称低于 10 秒），且无需工具。Kamingo 的初衷是让用户即便在通勤、休闲骑行、爬坡等不同场景，也能灵活切换玩法。

Kamingo 提供三种骑行模式：Standby（待机）模式下，电机会被抬离轮胎，用户可以像骑普通自行车一样骑行；Assist（辅助）模式则在你踩踏时提供智能助力；Cruise（巡航）模式则类似油门，全电驱动（不踩踏也能前进）。把手上的旋钮可以边骑边切换这几种模式。

电池（使用 21700 EV 级电芯）可装在自行车常用的水壶架上。官方声称助力模式下续航可达约 90 公里（约 55 英里）。它还可以当移动电源用（有 USB-C 接口）。此外，它还有动能回收功能，刹车或下坡的时候能回收部分能量。

这套系统工作时非常安静：运行噪音 ≤ 56 分贝，比说话声小。在现场试骑时，我能感觉到电机的驱动电流声，确实相对安静。其电机具有压力自适应技术（PAT），可以根据轮胎压力和路况自动调整摩擦轮与轮胎的接触力度，避免打滑或效率降低。为应对恶劣环境，电机和电池都有 IP66 防尘防水等级，雨天或尘土路面也能使用。

在安全方面，Kamingo 还设计了倾斜断电功能（如果自行车倾倒过大角度会自动切断动力）和异物检测（如果有异物卡住，会自动断开驱动）。控制器也支持快拆，方便到达目的地后的一系列锁车动作。

配套的手机 App 除了可以锁定电机之外，还支持查看骑行数据和维护 / 维修指南，另有用户社区可供玩家们交流。

不过，这项技术仍有一些现实限制。摩擦驱动虽然设计巧妙，但对轮胎种类敏感：粗花纹 / 山地车大块花纹轮胎在摩擦力方面可能不如光滑轮胎理想，而且某些类型的后挡泥板可能不兼容。还有，虽然官方宣传 750 瓦峰值功率，但持续功率和扭力如何在普通骑行中真正发挥，还需更多真实骑行测试来验证。

定价方面，在 Kickstarter 众筹期间，早鸟价曾低至约 349 美元（约 2480 元）。相比买一整辆电动自行车，这种转换套件显得非常有性价比，尤其适合不想换车、但又想体验电助力的人。

总体来说，Kamingo 是一个非常有创意、轻量化且设计精巧的电动自行车转换方案。它既保留了自行车原本的骑行体验，又能在需要时提供强劲助力。它特别适合通勤者、城市骑行者，或者想“偶尔”体验电动骑行但不想买整车的人。但如果你的车胎花纹比较大、或你对续航和持久性有非常高要求，那么在做出决定前不妨多看看社区以及其他用户的实测评价。