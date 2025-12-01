科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.11.24-2025.11.30）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：马来西亚推进未成年人上网安全、越南5G供应链出现新变量、印尼拟收紧手机号实名制、AI重塑新加坡就业结构、印尼数字诈骗规模扩大···

初创公司方面，本周记录了泰国数字保险平台Roojai以及菲律宾金融科技公司Higala的两则融资动向，分别为6000万美元和400万美元规模。

其他方面，BEYOND Expo将在12月7日至10日组织为期4天的韩国创新生态深度访问行程，面向希望开拓东亚市场或以韩国为桥头堡布局全球的科技企业决策者与投资人开放报名，行程将与LG、SK、Kakao、Naver等头部集团及当地创新机构进行对接。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

7.8万亿

印尼反诈骗中心披露，过去一年共收到34万起举报，涉案损失达7.8万亿印尼盾。

动向

9家新加坡汽车行业企业寻求重组，涉及1.8亿新元债务：据《Business Times》报道，包括短租车平台Shariot在内、近期，共计9家新加坡汽车相关企业已向债权人发出通知，表示正在研究整体重组事宜。据知情人士透露，这一企业群的债务规模约为1.8亿新元（约9.83亿元人民币），业务涉及租车、车辆销售、维修、汽车信贷环节，并已请求债权人在下一步方案明确之前暂缓采取追讨行动。

马来西亚拟禁止16岁以下群体使用社交媒体：马来西亚计划从2026年起禁止16岁以下用户创建社交媒体账号，并研究通过身份证或护照进行电子年龄验证，以减少未成年人在网络上遭遇欺凌、诈骗和性剥削的风险。当地自今年起已要求拥有至少800万用户的社交媒体与通讯平台取得许可，并落实年龄验证、内容安全和透明度措施。

新加坡国家AI计划放弃Meta模型，转向阿里通义千问：AI Singapore宣布“Sea-Lion”大模型全面转向阿里云通义千问Qwen体系，最新版本Qwen-Sea-Lion-v4基于Qwen3-32B训练，并补充超1000亿东南亚语言词元以强化区域语言能力。AISG提供本地数据并负责评测，模型在东南亚语言综合榜单中排名开源2000亿参数以下首位，现已在AISG官网和Hugging Face上线。

谷歌计划新建海底光缆，连接泰国与澳大利亚：Google Cloud宣布将建设名为TalayLink的海底光缆，直接连接澳大利亚和泰国，并在西澳Mandurah和泰国南部设立新的连接枢纽，提供更丰富的跨区域数据通路。TalayLink将采用经印度洋的新路由，并与谷歌在泰国规划中的数据中心和云区域协同部署。AIS和ALT Telecom旗下IGC将参与泰国落地点建设。谷歌表示，TalayLink与其在马尔代夫和圣诞岛的连接设施共同投入后，将进一步提升澳大利亚、非洲和东南亚之间的网络稳定性。

华为与中兴获越南多项5G设备合同，总额超4000万美元：据路透援引多位知情人士报道，华为和中兴今年在越南陆续中标多项5G设备合同，其中华为参与的联合体在4月获得一份价值2300万美元的订单，中兴近期拿下至少两份合同，总额超过2000万美元。此前，越南5G核心网多由爱立信、诺基亚和高通供应。

Pavilion Capital将并入Seviora Group：据悉，淡马锡旗下的私募股权投资机构Pavilion Capital将并入同样隶属淡马锡的资产管理平台Seviora Group，整合后管理资产规模约720亿美元。Pavilion将保留品牌并继续推进其泛亚私募策略，而其产品将纳入Seviora体系。现任CEO Tow Heng Tan将协助过渡至2026年3月退休，合并平台将由Seviora Holdings首席执行官Gabriel Lim统筹。交易预计在2026年第一季度完成，尚待监管批准。

印尼拟要求新手机号注册使用人脸识别：据报道，印尼通信与数字部（Komdigi）正考虑制定新的手机号码注册机制，计划要求用户以“居民身份证号（NIK）＋人脸识别”完成验证，取代目前依赖 NIK 和家庭卡的做法。政府表示，旧机制长期被滥用于诈骗、网络赌博和垃圾短信，因而需要以生物识别提高身份验证准确度。草案提出一年过渡期，之后新用户必须通过人脸识别注册；未成年人可使用户主的生物特征完成登记，现有用户则无需重新录入。

趋势

90%企业被改变，AI正在深刻重塑新加坡就业市场：IDC在近期发布的一项调研中指出，新加坡有九成企业（91%）已经出现与AI相关的岗位变化或人员调整。调研称，尽管这一比例与全球趋势接近，但在具体冲击上，新加坡受到的影响更为显著。

报告：电商和ICT领域正在加速马来西亚的数字化进程：马来西亚统计局近期发布的一份报告显示，2025年前三季度，该国电商收入达到9375亿林吉特，同比增长1.9%。其中，第二季度规模为3138亿林吉特，为目前最高季度水平。

UNSGSA：七成印尼民众每周遇到诈骗尝试：联合国秘书长特别顾问（UNSGSA）玛克西玛王后表示，七成印尼民众每周都会遭遇数字诈骗尝试，四分之一已出现财务损失。印尼反诈骗中心披露，过去一年共收到34万起举报，涉案损失达7.8万亿印尼盾，并已冻结逾10万疑似涉案账户。

初创公司

Roojai

Roojai成立于2016年，从在线车险起步，随后扩展到健康、意外与旅行保险等产品线。

Roojai的核心特色在于坚持直销模式（D2C），通过数字化手段直接触达消费者，而非业界常见的基于中介的传统分销结构。

Roojai近期完成一笔6000万美元C轮融资。目前，公司拥有超500名员工，每年服务客户数超25万，并自称是泰国访问量最高的保险网站。投资方Apis与Asia Partners均表示，看好Roojai在现有市场基础上的爆发力，并认为其具备将这一成功模式复制到更广泛区域、进一步扩大东南亚布局的巨大潜力。

Higala

Higala是一家面向社区级金融机构的金融科技公司，主要服务农村银行和微型金融机构，协助其在支付、账户管理与后台运营等环节完成数字化升级，以改善欠发达地区的金融服务可及性。

公司推出的开放支付平台SynerFi，为中小型金融机构提供接入菲律宾全国支付体系的技术能力，尤其支持更便捷地连接即时转账网络InstaPay。目前已有多家农村银行通过SynerFi接入相关服务。

Higala近期完成总规模400万美元的种子轮融资，投资方包括Talino Venture Studios、Chemonics International、Kadan Capital、Tenco Capital及1982 Ventures。公司表示，本轮融资目标原为280万美元，但因市场与投资者关注度提升扩大至400万美元，并将推动其在小型金融机构的数字化建设与支付连接项目。

活动

企业家&投资人看过来，4天时间直面韩国核心创新圈层：ROAD TO BEYOND 将于 2025 年 12 月 7 日 – 10 日正式启程韩国。本次活动由BEYOND Expo 联合创始人贺建东；BEYOND Expo 联合创始人卢刚博士；BEYOND Expo 韩国代表、PWS GROUP 董事长兼 CEO、韩国管理学会理事朴智敏 PARK Ji-Min亲自带队，倾力打造聚焦亚洲最具活力科技生态的高端区域性盛会 SparkAsia 峰会，为中国创新企业与韩国顶级科技力量搭建直连桥梁。

为期四天的行程，团队将深入韩国最核心的创新场景，与 LG、SK、Kakao、Naver 等头部集团建立直接联系，共同探讨技术、供应链与产业协作的全新方向。