尽管被视作“AI 输家”，但苹果公司去年还是大获全胜。

Apple Intelligence（Apple 智能）的发布无疑是一团糟，令人尴尬。但即便如此，苹果依然坚持做着他们最擅长的事：卖 iPhone。

前不久，苹果宣布将使用谷歌 Gemini 来驱动更智能的 Siri，这似乎表明苹果在 AI 竞赛中遭遇了惨败。但前方仍有重大挑战，因为他们尚未彻底出局。

Apple Intelligence 在 2024 年的开局可谓坎坷，这一点已广为人知。iPhone 16 虽然标榜“专为 Apple Intelligence 打造”，但最终却并未搭载该功能。接下来数月内，一些功能陆续推出，但所谓的“更智能的 Siri”却始终不见踪影。苹果高管承认他们不得不推倒重来，负责人也进行了调整，这一切看起来都像是苹果的一次重大失败。

但人们似乎并不准备放弃 iPhone，转而使用搭载谷歌 Gemini 的安卓机。根据 IDC 发布的 2025 年第三季度报告，“苹果新款 iPhone 17 系列需求旺盛，预订单量超过上一代产品。“ Counterpoint Research 称，2025 年，苹果以 20% 的市场份额及 10% 的年出货量增长率领跑全球智能手机市场，为前五大品牌中增幅最高。

与此同时，在 iPhone 17 的营销中，Apple Intelligence 的提及率远低于 iPhone 16；你得向下滚动到 iPhone 17 产品页面的一半多位置，才能看到首次提及。更不用说在中国大陆，Apple Intelligence “推出时间依监管部门审批情况而定”。

拖延战术奏效了，但如今，如果你不每隔两分钟就提一次 AI，投资者就会感到不安。到了 2025 年下半场，我们开始听到流言，说苹果可能会寻求外部合作伙伴，而不是从零开始构建自己的模型。这并非完全史无前例；海外 iOS 用户已可以直接在系统中访问 ChatGPT，而且苹果从一开始就承诺会以这种方式添加更多第三方大语言模型。

此次官宣的合作并非是在 iPhone 上添加一种与 Gemini 聊天的快捷方式，毕竟你已经可以在 Gemini 应用中这么做了。合作是为了基于谷歌模型打造更智能的 Siri，并让整个系统运行在苹果的私有云计算平台上。如果今年晚些时候真的推出更智能的 Siri，那么它将会带有浓厚的 Gemini 基因。

从商业角度来看，苹果的决策或许正确，但这真是苹果的正确之举吗？不妨回顾一下蒂姆·库克在 2009 年财报电话会议上的发言：“我们坚信，我们需要拥有并掌控我们产品背后的核心技术……”这正是公司全力开发自研芯片的基础，而这策略绝对成功。

要么苹果认为 AI 模型并非核心技术，而更像是构建产品的底层服务，要么它对 AI 作为下一个平台变革的前景做出了严重误判，面临着落后的风险。问题不大！

当然，苹果也并非掌控着 iPhone 的方方面面。他们没有去自建搜索引擎、无线网络或是算法驱动的社交媒体平台。这些服务都可以在 iPhone 上运行，但它们并非 iPhone 核心组成部分，人工智能很可能最终也会如此。

其实从苹果的动作里能看出点苗头：苹果已不再像以前那样催着开发者去用自家的 App Intents 框架，而是转而把 Anthropic 开发的 MCP 协议当作实现 AI 智能体功能的基础。

上面的内容说人话就是：从前苹果像是个严厉的班主任，要求所有学生必须用他发明的方言来交流，结果大家觉得太麻烦，不好学。后来苹果发现隔壁班发明了一种“通用语”，大家都爱用。于是他们也决定不折腾方言了，直接用这种大家都会的语言，这样 AI 就能更快地学会怎么操作各种手机软件。

如果 AI 只需要找到合适的切入点来完成任务，那么它运行的具体模型就没那么重要了。不过这一切的关键，都取决于苹果围绕 AI 打造的产品——而这，首先要从 Siri 开始。

苹果面前真正的挑战在于，如何将 Apple Intelligence 打造成一款真正受用户欢迎的产品，而不是可有可无的存在。他们需要将 Siri 变成其一直以来承诺的那种产品，而非功能强大的定时器。

苹果有能力打造精美产品——这一点毋庸置疑。在无法掌控自身模型情况下，他们还能做到吗？动作能快过乔纳森·艾维或其他任何准备冲击苹果生态系统的竞争对手吗？

合作协议已签署，但真正的挑战才刚刚开始。