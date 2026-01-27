据悉，美光科技本周宣布，将在未来十年内向新加坡追加240亿美元投资，用于扩建其位于新加坡的先进晶圆制造设施，以应对人工智能基础设施建设带来的“前所未有”的存储芯片短缺。

美光方面表示，该设施已正式动工，旨在为其现有的NAND制造中心增加约70万平方英尺的净室空间。

美光称，新工厂的晶圆产出预计将于2028年下半年开始，此举是为了满足AI及数据中心应用爆发式增长所带动的NAND技术需求。

媒体指出，现阶段得益于更快的读写速度，NAND闪存在AI基础设施扩建中的需求已呈激增态势，受此影响，美光与其韩国对手SK海力士、三星电子均已调整生产优先级，将大量资源从传统消费电子领域抽离，转而全力保供数据中心服务器所需的企业级固态硬盘。

这一生产重心的转移不仅推高了NAND闪存价格，更对下游消费电子产业产生直接冲击——自去年以来，全球PC和智能手机制造商已相继发出预警，称存储芯片短缺正严重损害自身业务，而供应商也在有意识地削减PC固态硬盘及移动设备闪存的供应比例，优先填补AI算力底座的缺口。

回到美光层面，在扩大物理产能的同时，美光也在同步整合其在新加坡的制造版图。除了本次投资的NAND项目，美光此前宣布的HBM先进封装设施也位于同一园区，并计划在2027年实现产出。

再把目光转移到背景层面，美光此举也正值东南亚各国疯狂争夺AI基建投资的关键时期。

以近期报道为例，据称，泰国投资委员会（BOI）已批准了七个大型数据中心项目，总投资额超过960亿泰铢，成为东南亚AI基建投资热潮的缩影。相应的，在泰国，统计数据显示，2025年全年共有36个数据中心项目提交了投资促进申请，总金额高达7280亿泰铢。

而再从这一点出发，国际评级机构Moody’s在一份近期发布的报告中预测，未来五年，全球将有至少3万亿美元资金涌入数据中心相关投资领域，以支撑AI和云计算的爆发式需求。Moody’s强调，尽管投资规模巨大，但这场产能建设竞赛仍处于“早期阶段”。