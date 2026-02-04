新加坡两家主要国有投资机构近期在与对冲基金及外部管理人合作方式上出现调整。

据彭博社援引知情人士消息透露，新加坡政府投资公司（GIC）正在对其外部管理人部门进行组织和人员安排上的调整，包括负责人更替及团队扩充。该部门主管Betty Tay计划退休，其职位预计将由Kwong Hong Huat接任。Kwong此前担任亚洲股票绝对回报团队负责人，并于上月出任外部管理人部门副主管，为交接作准备。

GIC在回应中表示，相关组织与领导层变动属于其业务规划流程的一部分。Betty Tay在GIC任职超过二十年，曾供职于Bankers Trust（新加坡）及星展集团。

GIC未披露其资产管理规模。咨询机构Global SWF估算，截至去年3月，其资产规模约为9360亿美元，其中约1.5%配置于对冲基金。

公开招聘信息显示，GIC正在为外部管理人部门招聘至少四个岗位，涵盖助理至副总裁级别。

在GIC调整外部管理人架构的同时，另一家新加坡国有投资机构淡马锡也在对其对冲基金及外部投资安排进行调整。

据知情人士称，淡马锡近期开始接触更广泛的全球对冲基金，探索潜在投资机会。与以往主要通过旗下投资平台和子公司进行相关配置不同，此次基金接触与筛选更多由集团层面直接展开。此前，淡马锡通常通过Seviora Holdings、Avanda Investment Management等子公司，或被投机构参与对冲基金相关投资。

有数据指出，截至去年3月，淡马锡的净投资组合价值为4340亿新元。淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani在回应中表示，除股票资产外，公司亦配置私募信贷、混合型解决方案、私募股权基金以及多策略和宏观类对冲基金等资产。淡马锡此前披露，其投资对象包括约10家对冲基金，其中包括Citadel。

这一调整也发生在淡马锡整体重构投资架构的背景之下。

此前，淡马锡已宣布，将于今年4月1日起启用新的投资管理架构，把现有业务划分为三大板块，并通过三家全资子公司分别管理。其中，Temasek Global Investments（TGI）负责全球直接投资，Temasek Singapore（TSG）管理新加坡本土控股公司，而Temasek Partnership Solutions（TPS）则负责基金与合作平台相关投资。

根据安排，届时，淡马锡对冲基金等外部基金配置将统一纳入TPS管理，并与Seviora Holdings协作推进资产管理与外部合作。

淡马锡此前披露，其整体投资组合结构大致为“40-40-20”，即约40%为全球直接投资，40%为新加坡本土控股公司，20%为基金与资产管理平台。

目前，该机构仍在对外部资产管理方式进行系统性评估，相关工作预计将在未来数月内完成。

另有数据显示，截至去年3月，淡马锡约23%的资产由外部合作伙伴及基金管理人管理。