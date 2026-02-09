科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2026.02.02-2026.02.08）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：自动驾驶巨头Waymo承认其Robotaxi车队在复杂场景下需依赖菲律宾远程团队接管；KKR与Singtel宣布斥资约51亿美元收购STT GDC剩余股份，实现对该数据中心服务商的全面控股；数据显示，新加坡支付赛道去年前九个月融资超3亿美元，高于东盟五国金融科技融资总和；此外，印尼正式发布半导体产业路线图，并在X Corp提交合规承诺后有条件恢复了Grok访问。

初创公司方面，本周记录了印尼咖啡品牌Jago Coffee的B轮融资动向，涉及金额1200万美元。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

66亿

KKR与新加坡电信集团近期签署协议，将以约66亿新元收购数据中心托管服务商STT GDC剩余82%股份，实现全面控股。

动态

Waymo承认旗下Robotaxi用菲律宾外包远程接管：据悉，Waymo在美国参议院听证会上表示，当无人出租车在道路上遇到异常或复杂情况时，系统可切换至远程人工接管，相关操作由位于美国及菲律宾等地的外包人员完成。公司称，该机制用于处理少见场景并保障行车安全，相关远程支持团队为其自动驾驶运营体系的一部分。

值得一提的是，此前，有报道指出，日本多家便利店已启用由东京初创公司Telexistence研发的AI补货机器人，而这些机器人同样由菲律宾远程团队操作。

印尼有条件恢复Grok访问并保留再次封禁权利：印尼通信与数字部（Kemkomdigi）日前表示，在X Corp提交书面合规承诺后，当局正密切监控Grok服务的恢复进程。数字空间监管总局局长Alexander Sabar强调，此次解封具有附带条件，监管方将持续验证X Corp在限制非法内容及儿童保护方面的技术整改有效性。当局明确表示，若后续发现违规行为复发，将保留再次切断该服务访问权限的权利。

新加坡推进在轨AI验证，国家航天局即将落地：南洋理工大学日前宣布启动三项空间技术验证项目，核心包括一颗搭载边缘计算AI系统的3U纳米卫星。该卫星旨在实现图像数据的在轨实时处理与筛选，以降低通信负载，并同步测试钙钛矿太阳能电池技术。此外，校方还将开展16U卫星电推进系统及国际空间站光学载荷测试。在国家层面，新加坡将于4月1日正式成立国家航天局（NSAS），统一管理卫星任务调度及建立空间态势感知能力。数据显示，该国自2022年以来已投入超2亿新元，拥有约70家航天企业。

新加坡两大国资机构调整对冲基金策略：新加坡两大主权基金近日相继调整外部管理人策略。GIC对其外部管理人部门进行人事重组，主管Betty Tay退休，由原亚洲股票绝对回报团队负责人Kwong Hong Huat接任，并扩充团队。淡马锡则改变对冲基金配置模式，由集团层面直接接触全球管理人，不再单纯依赖Seviora等子公司。配合4月1日生效的新投资架构，其外部基金及合作平台将统一纳入Temasek Partnership Solutions（TPS）管理。

韩国印尼拟于4月启动跨境二维码支付服务：印尼央行与韩国央行上周宣布，计划于今年4月正式推出跨境二维码支付服务。该项目基于2024年签署的谅解备忘录及已生效的本币交易框架，旨在通过直连模式降低汇兑与交易成本，便利双边旅游与消费。双方表示，后续将继续优化支付功能以适应更多元的使用场景。

Grab成为禾赛科技东南亚独家分销商：据悉，禾赛科技宣布与新加坡Grab达成战略合作，后者将作为其激光雷达产品在东南亚的独家分销渠道。合作中，Grab负责区域销售、客户支持与市场推广，双方计划推动激光雷达在制造、物流、机器人及自动驾驶等场景的规模化落地。

KKR与Singtel拟66亿新元收购STT GDC剩余股份：据悉，KKR与新加坡电信集团Singtel宣布签署最终协议，将以约66亿新元（约51亿美元）收购数据中心托管服务商ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）剩余82%股份，实现对该公司的全面控股。交易完成后，KKR与Singtel将分别持股75%与25%，对应约138亿新元的隐含企业价值；双方表示，随着人工智能与云计算需求增长，交易将为STT GDC在亚太及欧洲市场的扩张提供资金支持，预计将于2026年下半年初完成，仍需监管批准等交割条件。

VinFast公布电瓶车出海规划，锁定东南亚与印度五国：据悉，越南电动汽车公司VinFast公布电瓶车国际业务战略，首批锁定菲律宾、印尼、印度、泰国及马来西亚五个重点市场，并计划以换电车型为核心加速在当地落地，拟在2027年前建立数百个零售网点并配套服务与能源基础设施。公司称将推出Flazz、Evo、Feliz II及Viper等多款车型，并结合经销商网络、金融方案及与V-Green合作的充换电体系推进区域扩张。

产业

印尼发布半导体产业路线图，成立芯片设计中心降低进口依赖：印尼工业部日前公布国家半导体产业发展路线图，确立了材料、设计、制造及封装测试四大核心支柱，旨在提升在全球供应链中的地位。为落实该战略，当局联合PT Hartono及13所高校正式成立印尼芯片设计协作中心。印尼工业部部长Agus指出，尽管印尼已具备一定的封装测试与设计基础，但2025年前11个月半导体进口额仍高达48.7亿美元，亟需通过本土化进程解决产业韧性问题。

新加坡支付赛道融资超3亿美元，高于东盟五国金融科技融资总和：新加坡金融科技协会（SFA）与PwC Singapore在近期发布的报告中指出，去年前九个月，新加坡支付领域融资额超过3.19亿美元，占同期本地金融科技融资总额的44%。基于这一数字，报告强调，新加坡单一支付赛道的融资规模亦已超过印尼、马来西亚、菲律宾、泰国与越南五国金融科技融资的整体总和。

机构：AI与数据中心需求支撑马来西亚科技硬件景气回升：据悉，Maybank Investment Bank Research在走访马来西亚槟城科技制造企业后表示，随着人工智能与数据中心相关订单升温，当地硬件供应链正逐步走出低谷并延续至2026年，Unisem、UWC及EG Industries等厂商的AI与数据中心产能预计将被新订单填满，多家企业亦启动扩产以承接客户导入与负载提升；不过机构指出，美元走弱、原材料及人力成本上升仍可能对利润率构成短期压力，汽车芯片需求虽有所恢复，但中国电动汽车补贴调整及区域竞争变化仍为供应链带来不确定性。

初创公司

Jago Coffee

Jago成立于2020年，是一个开电动骑行推车上的“移动”咖啡品牌。据介绍，Jago每“辆”摊点（集成了取货与送货功能，另外也包含冰箱功能）的覆盖半径为1到2公里之间，主要在当地居民区和商业区活动，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）基于其现场随取随走和App下单方式进行售卖。

财务表现方面，公司在2024年12月录得17%的营收增长，但同期亏损翻了一番以上。这一数据反映出公司目前仍处于高投入扩张阶段，面临着营收增长与亏损扩大的双重挑战。

公司近期宣布完成1200万美元的B轮融资（累计融资额超2000万美元），由Beenext领投，Intudo Ventures及Orzon Ventures跟投。本轮资金将主要用于支持公司的持续增长策略。