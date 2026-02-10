动点出海获悉，马来西亚汽车售后服务平台ServAuto宣布完成新一轮融资。本轮融资未透露具体金额，但据通告，融资后，该公司的累计融资总额已接近600万美元。

据悉，本轮融资由马来西亚风投机构Vynn Capital领投，并获得了马来西亚国家母基金Jelawang Capital的支持。其他参与方包括Openspace Capital、SWC Global、Gobi Partners以及多位战略天使投资人。其中，SWC Global于2025年4月完成了对该公司的投资。

针对本轮融资的用途，ServAuto表示，资金将用于扩大其产品和服务的覆盖范围，并进一步深化其全国性的维修车间网络。

ServAuto成立于2024年，由东南亚二手车电商巨头Carsome的前高管创立。针对马来西亚汽车售后市场高度碎片化、服务质量不一且价格不透明的痛点，ServAuto提供了一个标准化的数字售后平台。

与传统的流量分发或线索生成平台不同，ServAuto强调对服务流程的强控。在供应链端，平台直接从制造商和分销商处采购零部件；在服务交付端，则通过其品牌官方车间及授权合作伙伴车间，利用专有的SOP和数字工具来确保服务的一致性。

在获客渠道上，ServAuto通过官方网站、主流电商平台以及与Carsome和Touch ’n Go的集成来接收订单，用户可在线购买服务并预约线下车间。

运营数据方面，ServAuto在成立后的12个月内已服务超过3万名客户。目前的业务重点集中在机油更换、车窗贴膜等高频刚需服务，以及部分精选的汽车配件领域。

投资方方面，Vynn Capital认为，马来西亚乃至东南亚市场最引人注目的机会在于移动出行与实体运营的结合，ServAuto则是从更广泛的马来西亚本土创业生态中涌现出来的新一代初创公司的一个典型案例。Gobi Partners联合创始人曹嘉泰（Thomas G. Tsao）则指出，汽车售后是一个巨大但结构性分散的市场，在实体经济领域，那些能够将运营纪律、透明度及执行力制度化的平台，才具备穿越周期的韧性，而ServAuto正是构建在这些基础之上。