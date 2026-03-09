你肯定知道一件事：内存现在很贵。内存条价格已经翻了三倍、四倍、N 倍……具体取决于芯片类型，这一切都是因为 AI 公司正在疯狂抢购内存。

但你可能会想：我又不买内存条，又不自己组装电脑，这跟我有何关系？其实我只是想严肃地告诉你，内存价格上涨最终还是会影响到你的钱包。

你兜里的手机，是不是打算在未来几年换新？想入手一台游戏主机或掌机，或许还有笔记本电脑？需要换新显卡和路由器？

预计今年这些设备都将面临短缺、价格上涨，或者两者兼具。即使你不打算购买，你也依赖于那些为了升级设备而支付更高价格的人，提供的商品和服务。即便你暂时没有购买计划，你仍旧依赖他人的商品和服务，而这些人为了升级设备，成本必将增加，最终这些成本也终将转嫁到你身上。

我们或许永远无法确切知晓，究竟有多少产品是真正因内存短缺而被迫延期或取消。比如，英伟达可能将打破 30 年的惯例，首次放弃发布游戏显卡；又比如，Meta 今年可能一款 VR 头显也不发，并计划在 2027 年回归时大幅提价；再比如，索尼的下一代 PlayStation 也可能因内存问题，被迫推迟发布。

我们只知道，内存危机即将降临到你的手机上。

越便宜的手机涨价越多

来自 IDC、Omdia 和 Counterpoint 的分析师一致认为：2025 年是智能手机销量表现最好的一年，全年出货量增长约 2%，达到约 12.5 亿部。此外，苹果公司在 1 月份报告了创纪录的 iPhone 销量。

他们也一致认为，内存短缺即将彻底改变这一局面。价格将会上涨，产品供应量将会减少。正如 Omdia 研究经理周乐轩所述，“厂商将把重点转向盈利能力，同时拓展替代收入来源。”

高通警告称，企业将缩减手机产量，而且现有手机价格将会更高。CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）表示，其智能手机业务出现大幅下滑，“百分之百”归因于内存短缺。他在最近一次财报会议上说，“ OEM 厂商很可能会像过去一样，优先生产高端和旗舰机型。”

高通首席财务官 Akash Palkhiwala 还表示：“我们看到一些 OEM 厂商，尤其是在中国的厂商，已经采取措施减少手机产量和渠道库存。”

你到底得多掏多少钱？这很难讲，但 IDC 给出了数据：内存成本占到一部中端手机物料成本的 15% 到 20%，高端旗舰机里也占 10% 到 15%。预测均价涨幅最高可能飙到 8%，而且便宜手机的涨价幅度会“大得多”，毕竟“OEM 厂商只能把成本转嫁给消费者”。

换句话说，如果你习惯了购买 5000 元的手机，价格很可能轻易来到 6000 元甚至更高。即便你习惯购买一万元的手机，性价比也可能会下降。IDC 指出，“2026 年新旗舰机型可能不会升级内存配置（Pro 版或将维持 12GB 内存，而非提升至 16GB），且旧机型在新款发布后的降价幅度也可能缩小。”

类似的情况已初现端倪：相同配置（12GB RAM + 256GB 存储空间）下，三星 Galaxy S26+ 国行售价相比 S25+涨了 1000 元。

即便是向来能在定价上对供应商占据强势地位的苹果，如今也感受到了供应链的压力，因为 AI 公司正斥巨资抢购内存供应。这或将迫使苹果提高 iPhone 价格，以维持公司利润。苹果 CEO 蒂姆·库克在本季度告诉分析师，针对供应短缺对公司毛利率造成的影响，他“将审视一系列应对方案”。

在与三星和 SK 海力士重新谈判后，苹果本季度的内存采购成本或将增加 80%，甚至翻倍，下半年涨幅可能更大。

你可能会“不敢”玩游戏

“剃刀与刀片”式游戏主机补贴时代——即厂商亏本销售主机，通过独占软件回本的商业模式——早在内存危机爆发之前就已终结。美国关税政策冲垮了防线，如今我们几乎可以预见，下一代 Xbox 将是一台“高端 PC”，售价将远超传统游戏主机。

任天堂 Switch 2 也在“悄悄”涨价，只是你没意识到。PS5 和 Xbox Series 主机（后者甚至涨了两次）在 2025 年同样经历了涨价。这简直破天慌，因为之前世代的游戏主机随时间推移只会降价。另外有消息称，内存危机将导致索尼 PS6 延期至“2028 年甚至 2029 年”。

我们对补贴模式最后、也是最大希望，寄托在 Valve 身上。这家公司素以肥得流油而闻名，当年正是凭借巨额补贴，才将 Steam Deck 以 399 美元（约 2750 元）这一无敌价格推向市场。如果 Valve 能对即将推出的 Steam Machine 采取相同策略，它本可以名正言顺地与 PlayStation 和 Xbox 一较高下，争夺你家客厅的电视阵地。

然而，Valve 通过一系列举措，几乎彻底粉碎了这些希望。去年 12 月下旬，该公司停产了售价 399 美元的 Steam Deck，将起售价上调至 549 美元（约 3790 元）。2 月初，它又宣布 Steam Machine 因内存短缺而延期，且公司不得不重新调整定价预期。如今，就连 OLED 版 Steam Deck 也正因内存危机而处于缺货状态。

你可能还想为 PC 升级游戏显卡，但短期内情况也不容乐观。在接受 The Game Business 采访时，战略咨询和风险投资公司Epyllion 首席执行官 Matthew Ball 说，大家都在讨论，我可能买不起显卡了；显卡坏了，可我根本换不起。“这就很尴尬了。那时候会发生什么？以前只要 200 美元的东西，现在居然要 700 美元。”

笔记本电脑开始涨价

PC 所需的内存容量通常比手机和游戏主机更大，且受冲击速度更快，原因在于 PC 厂商此前并未感到有必要提前囤积内存。此外，PC 通常还需要配备更大容量的固态硬盘（SSD），而这类硬盘的价格在一个季度内已飙升了 90%。

正因如此，据报道，几乎所有主流笔记本电脑制造商——联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁——都计划将价格上调 10%、20% 甚至 30%。同时，据称联想、惠普、戴尔、三星和 LG 正重新审视其 2026 年 PC 产品路线图。

IDC 认为，2026 年整个 PC 市场可能萎缩 4.9% 到 8.9%。集邦咨询更是预测，笔记本电脑销量将下跌 2.4%，要知道，此前他们原本还看好市场会增长。

模块化笔记本电脑厂商 Framework 表示，其内存成本已从每 GB 约 10 美元飙升至 16 美元，因此，其新款笔记本电脑和主板售价较此前上调了 6% 至 16%。首席执行官 Nirav Patel 称此次提价仅仅是为了“弥补供应商成本上涨”。

尽管联想已承认通过囤积内存以防断供，但作为全球最大 PC 制造商，该公司为保障 2026 年供应，成本依然在增加。首席执行官杨元庆透露，上一季度其内存成本上涨了 40% 至 50%，并暗示价格可能很快翻倍。

眼下最新案例：苹果本周新发布的 MacBook Air（M5 芯片）起售价涨了 500 元（相比 M4），而 16 英寸 MacBook Pro（M5 Max）涨幅最大，比前一代高出 4000 元——尽管提高了起步存储空间（2TB）以支撑涨价，但这还是能反映出苹果电脑产品线受到了内存危机影响。

何时恢复正常？

“在 2028 年之前，情况都不会缓解。” 英特尔 CEO 陈立武在 2 月初与三大内存巨头中的两家沟通后如是表示。其中一家，美光，也公开表达了同样的观点，称其位于爱达荷州的内存工厂要到 2027 年中才能投产——且“直到 2028 年，才能真正看到实际产能输出”。SK 海力士此前也预测，短缺状况将持续到 2027 年底。

虽然掌控着全球约 95% DRAM 供应的美光、SK 海力士和三星，手里并不缺钱去扩产，但要落实承诺的新工厂，还得花不少时间。而且，在他们眼里，与其急着扩产去满足需求，不如慢慢来，这样既赚得更多，风险也更小。

在这段时间里，内存厂商只会趁机大赚一笔，而多出来的成本，终究还得由你来买单。