“今天的资本寒冬,在我们看来只是在一个很热的夏天里稍微凉快了几天而已。” 创世伙伴资本周炜告诉动点科技。

12 年 VC 经验,经历了四轮经济周期,在周炜看来:现在的大环境主要对 VC 募集资金有一定影响,但越是冬天越是投资最好的时候。”

周炜,创世伙伴资本创始主管合伙人,毕业于电子科技大学物理电子技术专业。在经历了创业以及沃顿商学院的风险投资学习后,开启了他的投资生涯。在 TMT 领域,他投出了京东、喜马拉雅、宜信、融 360,一下科技、中文在线、国政通、秒针系统、启明星辰、瑞尔齿科、亚洲创新集团和探探等数十个明星项目。

数量不多,可是命中率却很高:市值达到 10 亿美金以上所谓独角兽级别的占到 30%。周炜是怎么做到的 ? 带着种种疑问,动点科技与周炜聊了聊他的投资方法论。

让低线城市的用户享受一线城市的服务

周炜发现,对于下沉市场的投资,多数人存在两个误解。

首先,低线城市的人的消费力比较弱。第二,只要我们北上广深用的产品,三四线城市都可以用得很好,不需要再单独给他们做一个产品。

周炜谈到:“大家犯了一个很大的错误,认为偏远城市的人消费能力比较弱,但相关数据统计北京上海的小白领消费力是最弱的,因为租房子很贵。一大半交房租了,剩下的是交通费用。”

“信息化社会” 以后,“低线城市” 对新趋势的了解与一线城市的距离越来越近。三四线城市可以与一线城市同步进行,需要为三四线城市提供特有的服务。

针对下沉市场的投资机会,创世伙伴资本投资了做医疗服务的云呼医疗,为下沉市场的小诊所提供服务。

技术的发展给 B 端业务带来了新的机会。

曾经创世伙伴资本 30-35% 的投资放在 to B 的项目上,在周炜看来,历史上在中国投资 to C 回报会更高。但从 2015 年以后形势有变化,现在创世资本在 B 端与 C 端的投资项目中各占 50%。

在 AI+的项目中,创世伙伴资本投资了云呼医疗、数坤科技、叮咚课堂等项目。AI 的作用在于利用技术来帮助医疗服务以及教育服务。让技术可以给三四线的用用户享受接近一线城市的医疗服务,这是创世伙伴资本的目标之一。

周炜认为,Ai+医疗的关键不在于医疗,而在于数字医疗。让 “低线城市” 的人享受接越来越接近于大城市的医疗服务,这是创世伙伴资本的一个目标。

杭州云呼科技集团有限公司成立于 2017 年 1 月,基于 “让医检更简单,让诊断更方便” 的愿景,搭建了中国首家医检资源互联网平台,通过 “云呼易检”“云呼医护”“生命科学冷链联盟”“觅基因 “等平台整合医检行业资源,打通信息推动 “互联网+健康医疗” 的服务模式。

周炜举例称,独立的小诊所可以通过一些技术平台获取帮助,这样的小诊所往往只有一个医生,房间也很小,无法做检验,通过类似 “美团 + 美菜” 的方式,诊所的医生可以管理病人的病历,同时可以一键呼叫,工作人员取得样品到签约的医院送检,并将结果在云端返回给用户,直接开药。这样以来,患者无需特别跑到医院,小诊所也没有流失患者,以后诊所的管理需求也可以利用这样的平台来完成,医生只需要专注于对患者的诊断工作。

同时,周炜还计划为云呼医疗提供” 供应链 “的服务。让病人不用挤到更大的医院解决自己日常生病产生的问题。

另外,在 AI+教育方面,创世伙伴投资了叮咚课堂。叮咚课堂相当于把好的老师进行了 “克隆”,可以同时给 无数的孩子上课。

“叮咚课堂 “,用 A.I+教育的方式。用更便宜的成本、让孩子能够有跟美国的老师一对一学习。用 AI 录制课程的方式完成,一节课的成本可以地道 7-8 元人民币。相比于真人一对一,一节课的成本很难降到 100 元以下。

未来看好 “新技术” 项目,94 后投资人更 “敏感”

预测行业竞争最需要什么?周炜谈到,要看这个项目的赛道和团队,他是是喜马拉雅创始人于建军的第一个伯乐。

周炜投资时,喜马拉雅排名第五。当周炜研究之后认定喜马拉雅的团队和赛道是最符合投资标准的,同时也面临了一定压力。

喜马拉雅不一样的地方在哪?

首先,手机端的平台与 PC 端的平台相比,手机是随时随地与人在一起,应该以 UGC 为主,PC 端是 PGC。但在 2013 年初,大多数人不明白。

第二,喜马拉雅做了文字版权内容,当时也没有平台买文字版权的内容。周炜认为,喜马拉雅做的事情比同行业要快半年,这是他投资喜马拉雅的主要原因。

谈到未来三到五年的投资机会,周炜认为,C 端依然乐观,同时看好 “新技术” 的项目。

另外是 “产业互联”,或者 “新的行业数字化”,因为其实 “数字化” 进行了很多年了,现在其实我们认为到了一个从量变到质变的过程,所以我们会非常关注一些大平台的机会。

而对于无线互联网的新项目,年轻的投资人敏感度更强。

在创世伙伴资本的团队里,最年轻的投资经理是 94 后。周炜发现,更容易抓住无线互联网新机会的往往是现在的年轻人。作为数字原住居民的 90 后对于可以 “划” 的屏幕有更深刻的理解。同时,现在年轻人的视野开阔度更高。