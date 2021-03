再一次,伦敦将成为全世界的焦点。

自今年 4 月起,由英国政府投资 1000 万英镑设立的绿色金融与投资中心(UK Centre for Greening Finance and Investment,CGFI)将正式投入运营,继以进一步推动绿色经济的发展。此外,位于伦敦的实体研究中心也将在几个月后开放,从而为世界各地的银行、贷方、投资者、保险公司等金融机构提供世界一流的数据和分析服务,帮助其在考虑环境和气候变化影响的情况下更好地进行投资和业务决策。

据了解,实体研究中心是英国政府与牛津大学、利兹大学和帝国理工学院等多家英国机构合作建立而成,选址包括伦敦和利兹两地。中心鼓励银行、贷方、保险公司将投资用于如可再生能源和可持续农业的清洁创新及绿色技术。另一方面,中心也会帮助企业做出更好的决定,降低极端天气事件、主要生物多样性等气候和环境等风险对英国经济和社会造成的负面影响。

在此之前,英国首相曾在 “十点计划”(Ten Point Plan)和政府的《能源白皮书》中相继提出了推动绿色金融发展的相关承诺。作为其决心的最新体现,如英国政府及相关政要指出,中心的建成及相关举措不仅能为当地创造大量就业岗位、优化经济增长模式,这也将为英国开启推动国际金融领域绿色化发展的全新机遇,促使伦敦和利兹成为全球绿色金融与投资的新中心。

当然,对伦敦这个老牌国际金融中心来说,绿色金融研究中心的意义绝不仅仅只有这些。一直以来,伦敦都在引领全球金融领域的前进步伐。如今,通过对金融系统更深层次的绿色化变革,伦敦将进一步在实现全球经济可持续发展的过程中发挥其关键作用。

绿色金融第一城

广义上,绿色金融包含两种含义,即金融业如何促进环保和经济社会的可持续发展,以及如何实现金融业自身的可持续发展。与传统金融相比,它更加凸显了市场和生态的融洽共处,是一种充分体现自然资源价值和生态价值的经济,同时也是经济再生产和自然再生产有机结合的良性发展模式。然而,作为金融发展和生态保护在现代文明下的交织产物,绿色金融却并不是一个空泛的新兴概念,尤其是对英国和伦敦而言。

把时间的指针拨回上个世纪。彼时,英国经济学家皮尔斯在其 1989 年出版的《绿色经济蓝皮书》中首次提出 “绿色经济” 这一概念,他主张从社会及其生态条件出发,通过绿色经济增长方式实现人类的可持续性发展。英国特许注册会计师协会 (ACCA) 则于 1997 年发布了 “环境报告和能源报告编制指南”(Guide to Environment and Energy Reporting and Accounting 1997),旨在引起业内对金融在环保领域所能发挥的作用的重视。

时间来到 2016 年,英国政府组建绿色金融倡议工作组,并多次出资建立英国绿色金融研究所。2019 年,英国政府发布《英国绿色金融战略》(Green Finance Strategy),明确说明金融行业在应对气候变化方面将起到核心作用,并在同年立法承诺将于 2050 年实现净零排放。

随后,英国首相鲍里斯也在 2020 年 11 月公布了为期 30 年,耗资 40 亿英镑《绿色工业革命十点计划》(The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution),并在《能源白皮书》(The Energy White Paper: Powering Our Net Zero Future)等文件的补充下将继续强调了绿色金融在实现这一目标过程中的重要性。

与此同时,伦敦也更加将这种可持续经济的理念落到具体实处。2009 年,由世界银行发行的第一支绿色债券在伦敦证券交易所挂牌。2015 年,伦敦证券交易所在世界范围内首次为绿色债券(亦可称为气候债券)——为缓解气候变化问题的项目而集资的债务证券,设立了专门的交易板块,并于此发行了中国、印度、中东地区的首只绿色债券及亚太地区与美洲地区的首只主权绿色债券。到了 2019 年,伦敦证券交易所将绿色债券细分市场扩展为更为全面的可持续债券市场(SBM)。这为发行方发行可持续发展相关的债务工具提供了更加广阔的发挥空间,并且也使得投资者获得了更高的信息透明度。

数据指出,2017 年至 2020 年期间,伦敦证券交易所发行的绿色债券数量几乎增加了两倍,金额规模从 2017 年的 80 亿英镑增加至 224 亿英镑。目前,有来自 23 个国家或地区共计 155 只绿色债券、9 只社会债券、7 只可持续发展债券以及 77 位绿色发行方在 SBM 上市,涉及资金达 510 亿英镑。

合作共赢,绿色未来

疫情过后,经济恢复成为了当下阶段各经济体的重点工作。然而,在推动经济秩序重建的同时,尽力确保其复苏的可持续性也在不断引起各个国家的重视。对投资者而言,这意味着需要将资本配置到整个经济转型中,并与全球净零碳排放承诺和解决社会不平等目标保持一致,以促进长期的可持续增长。于此,绿色金融的价值再次得到了凸显。

中英绿色金融中心联席主席葛若杰爵士表示:“随着全球经济开始逐渐从疫情中复苏,投资者们在确保绿色和可持续性复苏方面所发挥的作用是尤为重要的。中英两国在全球绿色金融领域多年以来一直处于领先地位,在这个关键时刻,我们也应扮演好自己的角色,竭尽所能继续推动绿色金融的发展,制定可持续的复苏之路。”

事实上,不仅仅只在后疫情时代,英国在发展本国绿色金融的同时始终都在积极践行其国际责任,推动全球经济的可持续发展。2011 年,英国设立了国际气候基金(International Climate Finance),旨在与其他发达国家一起每年筹集 1000 亿美元气候融资以向发展中国家提供支援。该基金下设立了英国加速气候转型合作伙伴计划(UK Partnering for Accelerated Climate Transitions, UK PACT),主要与有着较高温室气体排放量的国家进行合作,通过提供资金与技术等方面的支持,帮助合作伙伴实现《巴黎气候协定》所设立的目标。自 2018 年以来,这一项目已为中国、墨西哥和哥伦比亚的 33 个清洁增长项目提供了支持。据悉,UK PACT 中国项目已在中国拨款超过 200 万英镑,支持 8 个项目,涉及绿色金融标准、ESG、信息披露、绿色 BRI(一带一路)等领域。

接下来,在今年十一月份,英国将作为主办国与合办国意大利一起在格拉斯哥举办第 26 届联合国气候变化大会(下称 “COP26”)。COP26 峰会将使各方齐聚一堂,加快行动,实现《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》的目标。同时,英国致力于与所有国家合作,与社会、企业和气候变化前线的人们联手,在峰会召开之前采取更多行动。比如一年一度的伦敦气候行动周(London Climate Action Week),于此将汇集来自伦敦多个领域的气候专家和优秀人才。该活动第一部分将于 2021 年 6 月 26 日至 7 月 4 日线上举行,第二部分则将在 11 月与 COP26 同时进行。

到 2025 年,英国将成为世界上第一个将气候相关财务披露工作(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)统一为经济中完全强制性披露的 G7 国家,而不仅仅是采取” 遵守或解释”(comply or explain)的方法。此外,英国还将在 2021 年发行主权绿色债券,并实施绿色分类法,即确定哪些活动可定义为环境可持续的共同框架,这将增进对企业活动和投资对环境影响的理解,并支持向可持续经济过渡的全球化进程。英国分类学也将以欧盟分类学中的科学指标为基础,并将成立一个英国绿色技术咨询小组(UK Green Technical Advisory Group)来审查这些指标,以确保它们适合英国市场。

另一方面,在绿色金融领域,中英两国之间的合作也是由来已久并始终保持密切联系。2016 年,中英两国牵头,在 G20 杭州峰会期间,成立二十国集团绿色金融研究小组,提交《二十国集团绿色金融综合报告》。同年,伦敦金融城发起绿色金融倡议组织,并与中国金融学会绿色金融专业委员会建立合作伙伴关系,成立中英绿色金融工作组。

据英国驻华使馆指出,在第 9 次和第 10 次中英经济财金对话中,两国商定了一系列共同的优先事项,目前正由英国国际气候基金提供支持。而在第 10 次中英经济财金对话中,成立于 2018 年的中英绿色金融中心获得了两国政府的正式认可。它将以 2016 年启动的中英绿色金融工作组的工作为基础,致力于扩展双方合作领域,包括气候变化相关金融信息披露工作组及使 “一带一路倡议” 更加绿色化。

而作为这一纽带的核心,伦敦自然以无与伦比的优势承载起了其中的重任。正如英国财政部经济事务部长约翰·格兰强调,在为所有人争取一个更加绿色的未来方面,伦敦金融业扮演着至关重要的角色。加大对可持续发展项目的投资,不仅能保护我们的环境,还能使伦敦成为杰出的绿色金融国际中心。

随着全球绿色金融领域的不断发展壮大,得益于健全的指导理念的和生态建设,未来,伦敦将能更好地帮助全球经济体应对环境和社会挑战,并遥遥处于这一进程的前沿。