科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.03.29-2021.04.04）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

对大多数网友用户来说，在线公开课并不是一个陌生的词语。

无论是国外还是国内的 MOOC 平台，这其中都包含了大量的免费公开课课程。它们没有任何准入门槛限制，同时也不会像大学课程一样对学习结果有着一定的要求。一句话，即只要注册就能报名参加，是否上完没有硬性要求。

这无疑大大增加了知识传播的力度。然而，自古以来学习都是一件相当被动的事情，更不用说这种几乎没有（严格）要求的课程。作为其中的一个结果，宾夕法尼亚大学看到，根据研究数据显示，在 MOOC 平台上的免费注册用户中，有 80% 的人已经获得了学位，而其中有半数的人连一堂课都没有上完，并且仅有 4% 的人能够上完一期课程。

因而，在 MOOC 热潮之后，依然是 “一地鸡毛” 留在人们面前。为了应对这一 “昙花一现” 的局面，Coursera 选择的是调整其 MOOC 平台的经营策略，除了既有的免费课程，更加专注对收费模式的发展。Coursera 推出了一系列的付费课程和从学位证书到技能认证不等的付费认证内容——它希望人们对待这种学习方式的时候可以持有一种相对理性的念头，虽然公开课较为容易获取，但却也需要认真对待。而尽管这些费用不低，但同通过线下的方式获得相比，却也是节省了许多。

作为结果，Coursera 的 CEO Jeff Maggioncalda 表示，Coursera 付费产品的完成率达到了 50% 到 60% 左右。

当然，这是 Coursera 的故事。对 MOOC 本身来说，“知识无门槛” 仍是其核心所在。不过，为了让这种理念得以长期延续，Coursera 做出了一种属于它的选择。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Google 内部孵化器项目推出 AI 文档扫描应用 Stack：Google 的实验项目内部孵化器项目 Area 120 最近推出了新产品。新应用名为「Stack」，其借鉴了 Google 用于文档分析的 DocAI 企业工具，是一款适用于 Android 的文档扫描器应用。Google 表示，它可以将文档自动分类，并对文档内容（而不仅仅是标题）进行全文搜索。

「几年前，我的教育创业公司 Socratic 被收购时，我加入了 Google。在 Socratic，我们利用 Google 的计算机视觉和语言理解技术，让高中生的学习变得更加轻松。我想知道我们是否可以应用相同的技术来简化整理文档的工作，」Stack 团队负责人 Christopher Pedregal 说。

收购完成后，Pedregal 和他的同事 Matthew Cowan 加入了 Area 120，他们提出了一款可以使用 DocAI 及其人工智能技术的应用程序，以优化扫描收据、账单和其他重要文件的过程。该应用程序在 Android 上使用 Google 的生物特征认证，因此你可以开启人脸识别或指纹认证来保护敏感文档的安全。应用还会自动为扫描的帐单创建字段，以便填写截止日期和其他重要信息。

Pedregal 强调，Stack 尚处于「早期阶段」，这意味着应用「仍然会出错」。另外，既然是实验项目，Stack 可能也会被归为被 Google 砍掉的项目。当然了，如果项目未来被取消，你可以选择导出文档。

PayPal 开始在美国支持使用比特币、以太坊等付款：众所周知，PayPal 计划将加密货币作为付款方式，现在，该公司宣布美国用户可以通过「Checkout with Crypto」功能来做到这一点，这一功能现已推出。

继去年 11 月为美国用户提供直接从帐户中购买和出售加密货币的功能之后，PayPal 的新「Checkout with Crypto」功能让用户可以即刻将比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、莱特币（Litecoin）或比特币现金（Bitcoin Cash）转换为美元（无需额外费用），之后 PayPal 会继续完成交易。如果商家不使用美元，PayPal 也会按照其设置的标准汇率将美元转换为当地货币。

如果用户持有「足够的加密货币余额来满足符合条件的购买」，该功能将自动出现在 PayPal 钱包中，并且用户将能够在应用中查看每种加密货币的余额。每次购买只能使用一种加密货币。

AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士：后 IDFA 时代下，全球移动广告平台暗潮涌动：随着移动互联网生态迈入大数据时代，“得用户者得天下” 成为了线营销领域中的决胜所在。大数据技术的日益发展使得对用户画像的追踪愈发准确，而更加精准的用户画像也往往会等同于更加有效的投放效果。然而，在移动广告行业更加走向成熟的背后，不难发现用户隐私问题也在逐渐变得不可忽视。这时，如何对其进行取舍也就成为了当下的一大重点话题。

近日，SaaS 移动营销分析和归因平台 AppsFlyer 发布了《广告平台综合表现报告》第十二版（以下简称为 “报告”）。报告通过对全球移动广告平台的数据统计，诠释 了全球移动广告平台在移动经济快速增长和产业政策不断调整的背景下的最新表现。在报告的发布活动上，AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士对 2020 年下半年移动广告行业的变化和趋势进行了全面系统的盘点。

Coursera 上市了，MOOC 的星辰大海还远么？：本周三，Coursera 的两位创始人吴恩达（Andrew Ng）、Daphne Koller 和它的 CEO Jeff Maggioncalda 相当应景的通过远程视频方式共同在纽交所敲响了这家在线教育平台的上市钟声。截至当日收盘，Coursera 以每股 45 美元的价格达到了 59 亿美元市值，其股价较 33 美元的发行价相比上涨了 36%。至此，曾今的 MOOC 三剑客（优达学城/Udacity、Coursera、edX）终于迎来了它们走向下个阶段的第一步。

站在现在，尤其是后疫情时代下的现在来看，我们对在线教育的火热丝毫不会感到任何意外。但如果把时间倒退到十年前，谁能想到这三家影响了如今上亿学习者的 MOOC 平台的共同起源或许仅是一次无心之举？

再早一些时候（包括现在也是），在线教育在大多数情况下都意味着是一种收费、一对一/几对一的在线授课方式。这种较小的规模使得师生之间的互动性能够有一定的保障。但这一门槛同样也限制了它的影响范围和社会认可度。所以很长一段时间内，在线教育都不是一种主流的选择。直到2011年，这一局面开始出现了一丝转机。