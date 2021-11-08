科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.11.01-2021.11.07）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

对广大苹果手机用户来说，iOS14.5 或许只是一版具备了某些新功能特性的操作系统。然而，对身处其中的营销人员而言，如今，它所代表的或许会更加倾向于是一种未知的状态。

如我们所见（以及本栏目上周的文章指出），在将手机操作系统更新到 iOS14.5 及以上后，由于苹果对广告追踪策略的调整，基于这些系统的苹果手机用户在对广告说 “no” 的时候也就有了更加主动的选择。而作为体现，需要获取用户画像才能得以更好展开的精准营销（亦即广告投放）活动也就变得不再像以前那样轻松。

于此，有人会用 “后 IDFA 时代” 这样的表述来形容这一状况发生后的处境：在以往的营销策略不起作用后，人们希望能够快速理解这种更加令外界困惑的局面并做出应对。但事实上，这种变化远超出了这一词组的涵盖空间。

在上周的报道中，基于最新发布的《广告平台综合表现报告》，除登顶 iOS 端 SKAN 指数实力榜的 TTFB 之外，我们还可以看到像从之前的第三升至 IAA 指数榜首的 AppLovin、增长指数增速最快的媒体渠道 Adjoe、凭借全球第二的规模得分而荣膺全球超休闲游戏实力榜单第三名的 ironSource、以及获得 Android 端再营销榜单第三名的新面孔 Aarki···

不难发现，在所谓的 “后 IDFA 时代” 中，“变化” 成为了其中最大主题——如 AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士指出，作为这一行业的原有基础，“尽管 IDFA 获取权限的默认关闭看似是一个很小的变化，它实际上是动摇了这个行业的原有架构。”

与此同时，王玮博士也表示，在动摇的过程中，“原有的一些可以做到的事情就不一定能做得到了，这些份额可能要让出来一些。如果反应动作快，就可能会实现弯道超车”——作为其中的部分体现，那些后来居上的 “第二梯队选手” 和新面孔们自然也就不断从中脱颖而出。

当然，对于历经常年深厚积累的老牌巨头平台来说，这种局面距离重塑仍有很长一段时间的距离，毕竟从体量规模上来看，它们并非后来者所能轻易企及。但无论怎样，这种 “百花齐放” 的局面却也暗示了之前行业相对固化的格局可能正在出现一种改变迹象——“不能说被打破，至少是有些松动”，并且随着时间的发展，这场蝴蝶效应终会形成它的飓风。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

继谷歌、亚马逊继续加码后，马斯克将携星链入局印度互联网战场：据外媒援引知情人士消息报道，SpaceX 旗下的近地轨道卫星互联网服务 “星链计划（Starlink）” 已在印度完成了业务注册，目前正在向当地有关部门申请服务许可。

Starlink 印度总监 Sanjay Bhargava 透露，这家子公司将由 SpaceX 全权控股，其在当地的注册名称为 Starlink Satellite Communications Private Limited。此外，Bhargava 也指出，Starlink 计划在明年 12 月之前于当地实现 20 万个活跃终端设备的目标。

这家以蚂蚁集团为大股东的菲律宾在线支付巨头刚成为当地首家独角兽企业：动点出海获悉，Mynt 已于近日完成一轮超 3 亿美元的融资。这轮融资由华平投资、Insight Partners 以及其现有投资者 Bow Wave Capital 联合领投，Itai Tsiddon、Amplo Ventures、globe Telecom、Ayala Corp 等参投。融资后，Mynt 的估值突破至 20 亿美元，并以此成为菲律宾的首家独角兽企业。

据了解，Mynt 曾在今年初时获得一笔由 ASP Philippines（Bow Wave Capital 所管理的有限合伙基金）等提供的 1.75 亿美元资金。当时，Mynt 在这轮融资后的估值为接近 10 亿美元。随着这轮融资的注入，Bow Wave 对该公司也获得了 14% 的股份。Mynt 另外两大股东 Globe Telecom（Mynt 为该公司旗下金融科技部门，其正式名称为 Globe Fintech Innovations）及蚂蚁集团对其所持有的股份则均从 46% 降至了 40%。而在新融资注入后，这一数字也来到了 35%。

上市在即：马来西亚首家独角兽 Carsome 正寻求一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资：据知情人士近日指出，马来西亚综合汽车电商平台Carsome正寻求明年于美国上市之前进行一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资。消息人士称，Carsome 已与一家顾问就此计划展开了合作并很有可能在未来几周内敲定。不过，消息人士也表示，该计划也正在审议中，相关资金规模和时间规划很可能会发生变化。

成立于 2015 年的 Carsome 目前是东南亚最大的综合汽车电商平台。不过，该公司的目标并不止于此。Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 在接受本栏目采访时曾表示，他更希望能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统，成为东南亚最大的数字化汽车集团——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求。”

东南亚 “先买后付” 热潮还在燃烧，ShopBack 将收购 hoolah：值得一提的是，本次 ShopBack 对 hoolah 的收购事件仅发生在当地另一家 “先买后付” 平台 Atome 新获融资后不久。上月中旬，本栏目曾报道，渣打银行在当时宣布将向新加坡金融科技公司 Atome Financial 提供 5 亿美元资金，以作为其 10 年多产品线战略合作伙伴关系的一部分。根据渣打银行在当时的声明，这一合作伙伴关系首先将基于 Atome 的 “先买后付” 服务展开，其目标是在未来几个月内在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南推出相关服务内容。

这只 1800 万美元规模的私募股权基金希望发掘更多马来西亚本土成长期黑马：动点出海获悉，马来西亚政府旗下投资机构 VentureTECH 近日表示已同日本金融巨头 SBI Holdings 旗下投资机构 SBI Ventures Malaysia 展开合作，将共同成立一只 7500 万令吉（约合 1806 万美元）规模的私募股权共同投资基金，以挖掘更多的优秀成长期（growth-stage）企业。

VentureTECH 在一份声明中表示，希望该基金在对高附加值和新兴产业细分市场中马来西亚工业企业的支持过程中发挥出战略角色作用，让其潜力得到充分发挥，并吸引更多投资者支持这些公司在这段特殊的经济复苏时期进行扩张。

苹果广告新政半年后：尘埃未落定，出海更可期：如此前所述，在 iOS14.5+的系统中，苹果对让 App 更准确获取用户画像的广告标识符（IDFA）的获取策略进行了调整——由此前的默认授权改变为默认关闭，App 想要获得用户的 IDFA 需明确向用户弹窗示意并请求许可。同时，App 需要通过 ATT（应用追踪透明度框架）征得用户许可，然后才能跟踪用户或访问其设备的 IDFA。

作为体现，对全球超 10 亿 iPhone 用户来说，iOS14.5+系统为他们在面对广告营销活动时提供了更多主动选择的权利。然而，这种更加难以被获取到的用户画像同时也会意味着广告营销人员需要去寻找新的方式来应对这种改变。自此以后，如 “后 IDFA 时代” 这样的词语开始越来越多的出现在外界眼前。这反映出了人们希望用一种确定表述来界定这种变化的期盼。但在历经半年的发展后，它所呈现出的剧本却远超出了外界期待，并且距 “落定” 尚有很长一段距离。

印度独角兽翻倍热潮后，高达 16 万的职位空缺让找工作也变得更容易了：上月末，随着印度今年的第 34 家新晋独角兽企业Acko的出现，印度的独角兽总数也来到了 72 家，较上年时的总数相比几近翻倍。当然，这一数字不仅仅意味着同期内创纪录的融资规模。另一方面，作为这种爆发式扩张的体现，这些正在不断充实其行业空间的的独角兽企业也在创造出大量的职位需求。

根据外媒数据指出，就这 70 余家印度独角兽企业而言，在接下来的两到三个季度内，将会有 12.5 至 16 万个岗位从中孕育而出。同时，一份来自今年 9 月份的研究表示，这些独角兽在过去三个季度中招聘了近 15 万名高管，并且在未来两个季度还将发布近 12.5 万个高管职位需求。

数据称，其中将有高达七成的需求会集中在技术岗位，这包括全栈开发者、数据科学家、解决方案架构师以及首席工程师等职位。此外，就行业领域而言，人力资源公司 CIEL HR Services 指出，今年新增独角兽的招聘需求中有超半数（53%）的职位是聚焦于金融科技、技术平台以及 SaaS 领域。