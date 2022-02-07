如果说 2020 年是一场全球变局的开端，那么这个刚过去不久的 2021 年则会更多的意味着是一种转折。

过去的一年中，我们既见证了疫情的起伏，也看到极端天气事件在世界各地的继续蔓延。然而，“奥米克戎” 并不是生活的全部，并且全球变暖现象也正被通过如 “净零排放” 这样的目标举措积极应对。在这些抗争缩影的背后，面对已经到来的 2022，我们依然可以有更多期待。而这对伦敦来说同样如此。

根据一份来自调研机构 Dealroom 和伦敦发展促进署（L&P）联合发布的最新报告显示，在 2021 年，全球科技产业总融资达到史无前例的 6750 亿美元，相比 2020 年翻了一番。其中，英国科技行业融资总额 398 亿美元，占欧洲总融资水平的三分之一。而伦敦科技行业更是以 255 亿美元的总额水平独占鳌头，超过 2020 年同期的融资水平的两倍。报告随后也强调称，在 2021 年期间，伦敦出现了 20 家新晋独角兽企业——这一数字比以往任何一年都要多。作为结果，伦敦的独角兽数量已达到 75 家，并以此成为了全球第四大 “独角兽” 聚集地。

以此为起点，不难发现伦敦的科技生态不仅在展示出一种足够强劲的韧性，它在接下来所要呈现出的走向也正因此变得更为重要。这时，对伦敦来说，尽管 2022 年的剧本才刚刚开始，我们却也能够通过这种延续的韧性一窥其未来发展究竟。

以 DTC 之名

一家初创公司能够展示出多大的可能？

在这个问题的背后，我们能够看到以 Thrasio 和 Shein 为代表的无数的 DTC 投资运营机构以及 DTC 品牌让这一词语在 2021 年期间变得愈发狂热。现在，这个词语代表的不仅仅只是上百亿美元的估值或者是一种席卷全球的商业模式，站在后疫情时代的当下，它所承载的更多的也是来自科技创投领域对于这场全球挑战的有力回应，并且这样的回应也正于伦敦发生。

伦敦 DTC 时尚品牌 CUBIC 创始人胡海琦指出，疫情迫使那些极少或从不网购的群体做出改变，促使每个人都更多地在线上渠道消费。在英国宣布第一次封锁后的 18 个月，未来 6 个月期待线上购物 VS 线下购物的消费者百分比甚至仍显著高出疫情前的数据，仅在时尚零售版块就增幅了 28%。“疫情给了 DTC 品牌爆发的机会，这些品牌不必费力于重新规划转型，而是凭借着线上销售的显著优势，趁机扩大知名度。”

以 CUBIC 为例，虽然疫情影响了其传统分销渠道，但在 2021 年期间，CUBIC 通过快速完善官网线上功能，减少交易链条，大大提高销售效率和容错率，官网销售同比 2020 年增长了 1388%。另一方面，对伦敦来说，目前，伦敦的 ASOS、FarFetch、Boohoo 都已是市值超亿级英镑、业务遍布全球的科创 DTC 企业，并且还有更多的 DTC 选手不断加入这一竞争中。

而胡海琦也补充道，将伦敦放在国际语境中，就其所具备的辐射欧美地区的地理和文化优势而言，伦敦能够在初创企业的扩展阶段提供极大的便利条件。再加上其某些传统行业的高度发达为相关新兴科技产品和服务奠定的基础——如金融产业，以及伦敦的时尚行业市场规模和时尚文化所奠定的市场需求，伦敦在 DTC 的全球赛道上有着完善的相应基础设施和行业地位为后起科技创新提供支撑和背书，“相较于纽约，他更时尚；相较于巴黎，他更金融；相较于洛杉矶，他更国际化；未来，伦敦必将是助推 DTC 品牌的重要城市。”

广告营销：在变局中寻找破局之道

一个不起眼的变化如何能够影响全球移动互联网行业的走向？

去年上半年期间，苹果公司在其 iOS14.5+的系统版本中对让 App 更准确获取用户画像的广告标识符（IDFA）的获取策略进行了调整——由此前的默认授权改变为默认关闭，App 想要获得用户的 IDFA 需明确向用户弹窗示意并请求许可。同时，App 需要通过 ATT（应用追踪透明度框架）征得用户许可，然后才能跟踪用户或访问其设备的 IDFA。

尽管这只是一个很难引起普通用户关注的变动，作为结果，它的出现却也使得移动广告营销领域出现了巨大的转变。仅在这一变动计划首次提出后，iOS 端广告投放的买量价格在 6 个月期间就上升了 30%，并且在当时排名前 20 的广告平台中，有 17 家的 iOS 安装量呈现下滑，平均达到了 25% 的下降。而除此之外，随着诸如谷歌对第三方 Cookie 禁用以及欧盟地区的 GDPR 法案的不断深化推动，在接下来，以用户数据为中心的数字广告营销行业也正在成为另一个变局的开端。

在这个过程中，伦敦广告科技公司 Adludio 首席执行官 Paul Coggins 看到，一方面，与数据隐私相关的法规条例在当下愈发受到各方重视，以往被人们习以为常的用户数据获取方式变得更加难以获取，广告商和技术供应商必须适应变化才能在其中生存下来。不过，与此同时，随着这种行业洗牌式的局面的出现，这一领域中投资水平的增长比以往任何时候都要快，其并购市场也正随之格外活跃。因此，他认为，包括我们当下所要面对的 2022 年，在接下来的很长一段时间内，广告营销行业都会经历一场剧变。

“在过去的 10 年间，广告行业中创意优先的方式不断被数据化模式所取代···随着数据保护法规变得越来越严格，从业者们需要摆脱现有的数据跟踪逻辑和数据来源方式，重新面对广告投放。当然，需要明确的是，在这里，那些老方法并不再继续适用，接下来的趋势将是：要么创新，要么死亡。”

更绿色的金融，更绿色的科技

作为老牌国际金融中心城市，并且也得益于最近几年本地数字科技产业的迅猛发展以及更便利的政策支持和更多元的融资渠道，2021 年期间，伦敦的金融科技领域以 117 亿美元的融资金额和 46% 的占比依旧在当地科技行业中占据着投资规模的头筹。但除了继续在全球金融领域发挥关键作用，这个数字的含义显然并不会仅仅止步于此。

通常来说，金融科技所蕴含的是一种通过数字化技术让金融产业变得更为高效的产业模式。然而，在以全球气候变暖为时代背景的当下，这一手段的指向去也有了一个更为迫切的目标：即，在推动金融业自身向可持续发展转变的同时，使得整个社会也能朝着可持续发展的愿景前进。于此，绿色金融便成为了伦敦的下一个引领方向所在。

自去年 4 月起，由英国政府投资 1000 万英镑设立的绿色金融与投资中心（UK Centre for Greening Finance and Investment，CGFI）正逐步投入运营。其位于伦敦的实体研究中心也已对外开放，从而为世界各地的银行、贷方、投资者、保险公司等金融机构提供世界一流的数据和分析服务，帮助其在考虑环境和气候变化影响的情况下更好地进行投资和业务决策。而除此之外，中心也会帮助企业做出更好的决定，降低极端天气事件、主要生物多样性等气候和环境等风险对英国经济和社会造成的负面影响。

把目光转移到其中更具体的方面，如气候科技领域——据统计，在英国，有大约 70% 的气候科技投资流向了伦敦地区机构。在伦敦科技周期间，伦敦发展促进署和 Dealroom.co 联合发布的气候科技报告中也指出， 当下的伦敦气候科技行业仍然处在发展活跃的早期阶段，相关企业融资交易数量仅次于旧金山湾区，且排名已达到全球第二的水平。

从以上角度出发，通过金融系统对科技行业的双向绿色变革，伦敦正在不断揭示自身在全球可持续发展道路上的潜力与决心，而接下来的结果必然也将如 SFC Capital 中国投资官及董事张昕宇所强调，“伦敦将会持续引领全球创投行业的发展，并在绿色科技发展的过程中发挥桥头堡作用。并且在其中，我相信，2022 年的时尚界或将开启以生物可降解材料和可循环材料为主的服装的时代。”

未来已来

“疫情加速了像医疗科技、金融科技、电商等等科技服务的发展。但其实，伦敦的科技行业在疫情前就显示出了强劲的增长， 并且也一直在不断发展壮大。”

在伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰看来，伦敦科创领域之所以能够在去年收获如此瞩目的成绩并不是一种偶然的现象。相反，这是伦敦科技生态近年来的成熟迹象的一种集中体现——它可以在全球范围内与中国和美国这样的科技生态圈竞争，并从多维度均能有所显示。

她进一步指出，过去几年里，伦敦正在见证全球 VC 对伦敦科技生态的认可及信心：伦敦吸引的国际风险投资明显增多，越来越多的风投基金选择在伦敦设立办公室。其结果之一便是，伦敦在 2021 年获得了创纪录的超 250 亿美元投资，并且出现了 20 家新增独角兽企业。

“另外，我们也看到越来越多的伦敦科技公司进入 IPO 和退出阶段， 这也是成熟科技生态的表现——去年在伦交所进行 IPO 的企业数量比 2019 和 2020 总合还要多···并且在当前阶段，尽管全球经济和外国直接投资（FDI）正处于一个充满挑战的时期，但在 2021 年的 FDI 和 TNW 未来科技城市评选中，伦敦仍然保持了其欧洲顶级城市的称号。”

于此，她强调称，伦敦作为欧洲主要科技中心的地位十分稳固，这对整个欧洲生态系统来说是件好事，因为伦敦能够提供更多跨中心做生意的机会。而这同时也意味着，对于希望在欧洲市场站稳脚跟的中国公司来说，伦敦会是一个很好的立足门户，并且这种跨中心拓展的作用会在后疫情时代的背景当下显得格外重要。

“因为疫情，我们也看到更多的跨国间交流协作，这也将是未来趋势之一：大家协力来解决一个全球问题。因为人类是一个地球共同体，国家，城市，企业和每个个体都需要有协作意识，在各自角色的能力下共同合作推进全球问题的解决。这不单是一个国家或者一个行业的责任，这种承诺已经并且将要渗透在各行各业中。

比如在电商直播领域，中国公司拥有非常丰富的经验，海外的类似平台正在向中国学习在他们的社交平台上试水直播卖货的功能服务。 而在环保可持续方面，伦敦可以说是先行者，作为伦敦发展促进署我们也出版了企业可持续发展指南，帮助企业在发展绿色可持续道路上找到合适自己的方式。因为我们相信只要每个国家，每个城市，每个企业甚至每个个体做出一点贡献，就可以帮助实现我们全球可持续发展的目标。 ”