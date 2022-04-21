据外媒报道，马来西亚综合汽车电商平台Carsome正在进行一笔 3 到 4 亿美元规模 IPO 前融资。消息人士指出，之后，Carsome 有望以 20 亿美元的估值在美国公开上市。

据悉，Carsome 已经向纳斯达克提交了 IPO 申请。不过也有消息称，Carsome 也在考虑在新加坡证券交易所（SGX）进行双重上市，而这一举措受到了其主要投资者 65 Equity Partners 的支持。65 Equity Partners 是淡马锡于去年 10 月末时成立的一家全资子公司，专注于对希望在某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业进行股权及结构性股权投资。

去年 6 月份时，彭博社曾指出Carsome 正考虑寻求以 20 亿美元的估值在美上市，且 SPAC 上市的方式也被列入了其备选方案之中。而据知情人士在当时表示，Carsome 希望在此次上市的 IPO 前融资中募集 1.5 亿美元的资金。

截至发稿，Carsome 尚未对本次的上市传言置评。

成立于 2015 年的 Carsome 是东南亚最大的综合汽车电商平台，市场覆盖印尼、泰国和新加坡。根据 Carsome 此前向本栏目提供的数据，其平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，年交易额可达 10 亿美元。

在去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。随后，至 9 月份和和今年 1 月，Carsome 分别完成了其 1.7 亿美元的D2 轮融资和 2.9 亿美元的E 轮融资，而该公司的估值也在最后一轮融资时达到了 17 亿美元。

Carsome 最近的一次动向发生在今年 3 月份。当时，Carsome 宣布收购了新加坡二手车经销和平行进口平台 CarTimes Group 51% 的股份，以期加强 Carsome 在东南亚地区的市场领导地位，进一步推动公司生态系统的扩张。而针对其生态系统的目标，Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 在接受本栏目采访时曾表示，他希望能够把 Carsome 打造成一个闭环，“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个集中品牌来满足这些需求。”