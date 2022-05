5 月 27 日凌晨, STEPN 官方突然在推特发布了一条名为《关于清查中国大陆帐户的公告》,在网络上引起轰动。公告内容表示,为积极主动响应相关监管政策,STEPN 将清查中国大陆帐户。

作为今年以来最热的链游,用户可以通过游戏程序匹配 NFT 运动鞋,并通过步行、跑步等方式积累游戏代币,从而赚取加密货币,获得更多权益,达到 STEPN 所宣扬的 “Move to earn” 概念。

不得不说,“边跑边赚” 模式的 STEPN 大获成功。该项目于去年 10 月在 Solana 黑客马拉松上首次亮相。11 月,就获得由红杉印度与 Folius Ventures 领投的 500 万美元种子轮融资;今年 4 月,其再次获得 Binance Labs 的战略投资,并同时在 BNB chain 启动。根据 STEPN 披露,STEPN 今年第一季度通过应用内 NFT 市场交易版税及手续费盈利超 2600 万美元,估值突破 10 亿美元。不到半年时间,STEPN 的市值完成从 0 到 10 亿美元的突破,一举跻身独角兽行列。快速成长和扩张使得一些人质疑其为下一个庞氏骗局,然而 STEPN 真的是一场费尽心思割韭菜的资本局吗?

快速破圈的STEPN

STEPN 总部位于澳大利亚,创始人 Jerry Huang 毕业于浙大。STEPN 于 2021 年 11 月上线,是一款具有社交和游戏元素的 Web 3 生活方式应用程序。STEPN 的官网称,用户只需在户外散步、慢跑或跑步就可以 “赚取可观的收入”。

当然,用户首先需要购买 STEPN 推出的 NFT 运动鞋,随后通过在现实世界中户外步行或跑步赚取 “游戏代币”GST 与 “治理代币”GMT。其中,GST 供应量无限,主要用于升级游戏体验,比如制作、修理及升级跑鞋等,当用户在单人模式或后台模式下移动就会产生 GST。GMT 则主要用于交易买卖或游戏内抵押等。

而边跑边赚代币的玩法,让 STEPN 短期内迎来了用户量的迅速增长,并积累了巨额财富。去年 11 月,STEPN 上线测试版,测试阶段邀请了来自 43 个国家的一千多名玩家参与,实现了一周超过 70% 的玩家留存率。今年 3 月到 4 月仅一个月时间里,STEPN 日活用户从 3 万增长至 40 万,注册用户突破 100 万。

据了解,自称 “保守派” 的金沙江创投管理合伙人朱啸虎也购入了 STEPN 的 NFT 跑鞋,他表示,“STEPN 的经济模型设计的还是不错的,有机会跑通,未必是庞氏,值得体验学习一下。有点类似健身房,买鞋子的钱相当于健身房的会员费,跑的多的人健身房是亏损的,但大部分运动不足的会员健身房是赚钱的,而且这个比例可以动态调整。”

目前,据项目方自身透露,STEPN 在全球拥有 200 万至 300 万月活跃用户,日交易费用净利润达 300-500 万美元,月收入高达 1 亿美元。

跳出链游同质化竞争

基于分布式区块链技术的在线生态系统 Web 3,其核心思想甚至可溯源至 26 年前约翰·佩里·巴洛发表的《赛博空间独立宣言》。Web 3 集合了 Web 1 的开放式协议与 Web 2 的交互功能,可以凭借去中心化技术打散互联网巨头的控制权,将数据与资产归还给普通用户。

由于 Web 3 概念先行,虽然大家普遍认为其预示了下一个互联网的发展阶段,但因为底层技术的不成熟和加密货币行业里层出不穷的投机乱象,给外界留下了 “庞氏骗局”、“割韭菜” 的不佳印象。

近年来市场上的 Web 3 项目眼花缭乱、泥沙俱下,其中有些是同质化严重且为了炒作赚快钱的资金盘,不过也有一些能给用户生活带来正向改变的项目。其中,Web 3 游戏致力于让每个用户在游戏内购买的物品都成为可以转售的资产。Immutable 联合创始人 Alex 表示,“如果你在游戏内物品上花费了 100 美元,我们相信你应该能够在完成后转售它。NFT 是解决这个问题的绝佳解决方案,因为它们允许数字资产稀缺且可交易,而无需第三方成为每笔交易的中间人。”

对于亚太创业者来说,X2E(X to Earn)模式大行其道,其中 X 泛指游戏、运动、学习等动作,Earn 是通过这些特定场景下的行为所产生的经济收益。由此产生了 P2E(Play to Earn)、M2E(Move to Earn)、L2E(Learn to Earn)等 Web3 应用产品,并不断吸纳用户获取行为经济收益。

值得一提的是,2019 年曾经登顶 App Store 的项目 “趣步” 同样是 M2E 模式,其用户数量可观,可是由于缺乏合理的经济机制以及没有代币的消耗机制保证持续投入,加上政策原因,最后以失败告终。STEPN 通过 NFT 锁定用户流动性,鞋子的磨损和升级也使得用户有持续投入的动机。

更重要的是,STEPN 从获取收益和运动健康两个维度给用户以持续投入的动力,低碳环保更是主流国家都在关注的话题。STEPN 则表示自己的使命为 “激励数百万人过上更健康的生活方式,将他们连接到 Web 3 并应对气候变化”。

为了推动碳中和计划,STEPN 将部分利润用于购买区块链上的碳去除 NFT 加密货币,以用来应对气候变化。用户也能够在 STEPN 相关系统中捐赠自己的 GST 收入用以支持碳中和事业。

结语

2021 年,Axie Infinity 在东南亚爆火,将 “边玩边赚” 的 P2E 模式扩展到了加密社区之外,链游至此为人所熟知。而 STEPN 的出现,将链游从 P2E 转变为 M2E,也带来了新的社会价值。

STEPN 的迅速崛起和其运作模式一度引发参与者担忧,STEPN 联合创始人 Yawn Rong 则认为,庞氏骗局最大的问题在于不产生价值,而 STEPN 是可以通过平台内部获得收益的。然而金沙江创投管理合伙人朱啸虎担忧的是,“可惜这样的模式国内都有监管风险”。

实际上,正如其所言,国内对虚拟货币一直保持警惕,与此同时,对个人数据和隐私方面的监管也日趋严格,而 STEPN 的运行仍需要不断获取用户的 GPS 等相关数据,因此 STEPN 将清查中国大陆帐户的举措可以视为一种风险规避。当然话说回来,尽管国内可能无法参与到这样的链游中去,但其理念仍值得肯定。