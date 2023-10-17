在快速发展的科技浪潮中，百度世界大会2023是百度向业界交出的一张AI答卷。作为深耕人工智能的企业，百度每年都会在世界大会上展示其最新的产品和技术成果。今年，百度世界大会的主题是“生成未来”，将带给我们哪些惊喜和期待呢？

文心大模型 4.0 来了

大会上，李彦宏宣布文心大模型 4.0 正式发布，开启邀请测试。他表示，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着显著提升，综合能力“与 GPT-4 相比毫不逊色”。

基于文心大模型 4.0，李彦宏依次演示了四大能力的特点与应用场景。在理解能力上，他通过询问公积金异地贷款政策的案例，展示了文心一言对前后乱序、模糊意图、潜台词等复杂提示词的理解力，例如“在北京工作”等同于“在北京缴纳公积金”等等，“今天，你说的每一句话，它大概率都能听懂”。

在生成能力上，李彦宏展示了文心一言如何在短短几分钟内，根据一张素材图片，迅速生成了一组广告海报、五条广告文案以及一条营销视频。据介绍，基于这一系列能力，百度已经推出了 AIGC 营销创意平台擎舵，让“一个人就成为一支 AI 营销队伍”。

同时，他还通过解数学题、总结知识点等场景，展示了大模型的逻辑能力；通过数千字的小说撰写和角色、情节设置，体现了大模型的记忆能力；以及数字人医生帮助患者解读药品说明书，来展现四大能力的综合应用。

“前面的演示，体现出文心大模型在理解、生成、逻辑、记忆这四大能力上的进步，这些能力是一切 AI 原生应用赖以生存的基础。”李彦宏表示。

在国内，科技公司纷纷进军生成式AI赛道，已发布或正在开发上百种大模型产品。Gartner中国团队发布的《2023年中国ICT技术成熟度曲线》显示，生成式AI位于“期望值”的峰顶。

需要注意的是，据悉，训练GPT-3等级的大模型的成本约为140万美元，这也是几个月前人们对大模型成本测算的核心依据，但GPT-3迭代到3.5、GPT-4后，大模型的训练成本越来越高昂，ChatGPT 4专业版则采取了付费模式来维持发展。因此找到合适的商业模式对百度来说迫在眉睫。

百度 AI 原生应用生态构建

百度给出的答案是AI原生应用。AI原生应用加速发展，将为大模型产业链的创建和创新提供更多实际价值。

“大模型将开启一个繁荣的 AI 原生应用生态，”李彦宏强调，插件是一种特殊的 AI 原生应用，门槛最低，也最容易上手，能让开发者、创业者快速加入到生态中。他举例说，大模型接入权威法律数据的“智能法律助手”，能为用户提供法律咨询的相关建议，而简历助手插件则能帮用户一键生成简历模板。

据介绍，个人及企业的数据、能力或应用，都能快速变成 AI 插件，增强大模型的能力，让大模型更实用易用。李彦宏表示，一个月前，百度上线了灵境插件平台，目前已经有 2.7 万开发者申请入驻，覆盖法律、职场、学习等多个领域。

在开发AI原生应用时，大模型的基础能力至关重要。李彦宏介绍说，API是AI原生应用调用基础大模型的主要方式，企业和开发者可以在百度的千帆大模型平台上调取包括文心一言在内的大模型API。

其他原生应用更新

在百度世界大会2023上，百度发布了全国首个生成式商业智能产品——百度GBI（Generative Business Intelligence）。据官方介绍，百度 GBI 具有支持自然语言交互、跨数据库分析和专业知识学习三方面能力，将商业分析师十几天才能完成的数据分析工作缩短到分钟级。“企业竞争，不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，比竞争对手更快决策，很可能你就赢了！”李彦宏如是说。

同时，百度搜索也升级为“百度新搜索”。李彦宏将其特点归纳为三个词：极致满足、推荐激发、多轮交互。“不是给你一堆链接，而是自动生成更合适的答案。”李彦宏现场演示，如果搜索各国工业增加值的排名，全新搜索引擎会自动生成动态的图表来展现这个答案。同时，百度新搜索还会生成其他搜索者可能感兴趣的其他问题。

通过对海量文档、图片和视频的理解和再生成，百度网盘和文库拥有了创作能力：网盘不仅能精准定位到视频某一帧，还能在几秒钟内总结完长达1小时的视频内容，并从中提炼出金句和要点；文库更是基于10亿优质资料，能实现写稿和做PPT等工作，成为名副其实的“生产力工具”。

除此之外，李彦宏还在世界大会现场展示和介绍了新升级和发布的十几款应用。

结语

李彦宏曾说，百度的最终目标是培育一个以文心大模型为中心的、原生的人工智能生态系统。此次大会上，李彦宏表示：“百度正在用AI原生思维重构产品和服务。”

作为一家技术公司，百度过去十年累计研发投入超过1000亿元，李彦宏说“要卷就卷创新”，因为“发展的本质是增长，增长由创新驱动”。但李彦宏也坦言：“人工智能火了这么多年，商业应用始终是其中的一个软肋，而缺乏好的商业前景，会让创业公司增长停滞，巨额亏损，融资上市困难，而大公司也会越来越不接地气，要么逐渐变成纯研究部门，要么逐渐成为其他业务的一个附庸。”

那么这一次的百度，准备好了吗？