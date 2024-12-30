科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.12.23-2024.12.29）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

2024即将过去。

回顾这一年的时间，从一位观察者的角度来看，我似乎很难找到一个确切的词语来形容东南亚科技领域在这段时期内的表现。

作为今年份“很难”的来源，相比于新能源、旅游业复苏、生成式人工智能、跨境互联互通这些词语在23年为我带来的诸多感触，这一年，我的疑惑会更多的体现在以地域为划分尺度的层面之上。

如我们在今年多期SEA Now栏目中所见，在2024，无论是马来西亚在数据中心领域的不断前进还是越南在科技领域收获的更多目光，以及泰国、菲律宾、新加坡各自在其本土优势领域中展露出来的各种实力和潜力，至少在我看来，伴随着今年的寒风，东南亚所展现出的是一幅更为复杂的版图：在更加互联互通的大背景之下，东南亚各国也正努力展示出属于自己的独特一面。

接下来，我无疑会更加期待东南亚的这些国家能够在各自的答卷上交出怎样的答案。但同时，在各自的发展轨迹中，我也会更加想要探寻出又有哪些是属于“东南亚地区”的回答。就像今年的剧本一样，几乎所有的东南亚国家都把目光（并且也正在承受起相应的目光）投向了人工智能和电动汽车产业。当然，在这些共同道路的最后，并不是所有的参与者都能赢得中心枢纽的赢家名号，而结局终须到来。

新的一年在即，感谢各位读者在2024年的继续陪伴。

“但愿每个人都快乐、自由，愿所有人都兴致勃勃，满载而归！”

产业&动态

马来西亚有望在今年成为东南亚最大的数据中心枢纽：房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）在日前发布的一份报告中指出，凭借庞大的投资和使用规模，到今年底，马来西亚有望成为东南亚最大的数据中心枢纽。

报告表示，今年期间，马来西亚数据中心的年使用量达429兆瓦，而这领先于其他东南亚国家。相应的，莱坊称，这一增长主要得益于微软、AWS、谷歌、甲骨文等科技巨头的战略投资，其投资总额高达233亿美元。

机构：看好泰国科技服务行业前景：马来亚投资银行日前指出，由于泰国科技服务（tech-service）行业的未来前景有望实现大幅增长，该机构对该领域的泰国企业表示出了乐观态度。

据透露，24年财年期间，泰国科技服务行业的核心利润预计为-6%。对比之下，这一数字在25年财年时有望实现38%的正增长。

越南实施互联网新规，社媒用户需验证身份：据联合早报日前报道指出，越南已于圣诞节落地了一项管制互联网的法规——规定社交媒体用户须验证身份。同时，社交媒体平台也必须存储用户数据、按当局要求提供数据，并在在24小时内删除非法数据。

据悉，基于该法规，在越南运营的科技巨头及所有“外来机构、企业和个人”都必须通过手机号码或越南身份证号码验证用户账号，并连同用户全名和出生日期储存。此外，新法也规定，只有经过验证的账号可以进行直播。

Capital A提交重组计划以退出PN17：据悉，马来西亚廉价航空公司Capital A（由亚航集团改名而来）近期宣布，已向马来西亚证券交易所提交了其拟议的重组计划，以期退出PN17状态。

据介绍，重组计划包括减少高达60亿林吉特的资本，并通过消除疫情期间造成的损失来加强公司的资产负债表。作为背景，22年期间，由于触及了马来西亚证券交易所上市规则PN17中的相关规定（主要原因是持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所的拒绝，亚航集团曾被归结为了财务困境企业。

机构：马来西亚EV行业的本地化投资有望在明年有所增加：马来亚投资银行在近期的一份报告中指出，由于整车（CBU）电动汽车的激励措施时限的临近，分析师预计，明年，马来西亚OEM制造商对电动汽车（EV）领域的本地化投资将会得到增加。该机构表示，明年期间，马来西亚有望出现更多的电动汽车开发项目。

微信及Telegram已在马来西亚申请社交媒体运营许可：马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）日前表示，社交媒体平台微信和Telegram已经启动了在马来西亚展开运营所需的许可申请。

MCMC在一份声明中表示，机构对二者遵守许可要求的承诺表示赞赏。同时，这两家平台也预计将会很快满足在马来西亚运营的必要要求。