据彭博社援引知情人士消息指出，新加坡物流公司Ninja Van正在洽谈一笔新的内部融资。据悉，这轮融资的规模将达到近8000万美元。不过，基于此次交易，Ninja Van的估值也将降到10亿美元左右，较此前的高点几乎腰斩。

据悉，本次融资预计将由B Capital与Monk’s Hill Ventures联合领投，其他参投方信息暂未透露。

作为本次融资的背景，彭博社表示，现阶段，在全球宏观经济持续不确定性的背景下，东南亚科技行业饱受裁员、高管辞职以及初创企业估值下滑的困扰，企业较以往更加难以获得融资或上市。

而相应的，作为参照，如我们在此前的几期融资动态中不断看到，今年一季度期间，东南亚科技企业的融资总额“仅”为9亿美元左右。同时，有报告指出，这一季度也已成为东南亚地区自14年以来最为低迷的融资季度。

回到Ninja Van本身。据官网信息，这家自称为东南亚领先的快递平台成立于2014年，全面覆盖东南亚六国（新加坡，马来西亚，菲律宾，印度尼西亚，泰国和越南），日包裹处理量高达200万件。此外，Ninja Van也表示，平台拥有超过5万名专业配送司机，设立了2000+物流仓库和运筹枢纽。

在融资进展方面，21年时，Ninja Van曾宣布完成了其5.78亿美元的E轮融资（阿里有参投），融资后，该公司的估值突破10亿美元，并以此成为独角兽企业。

值得一提的是，在本次的融资传言之外，同期，另有海外媒体（The Business Times）指出，当下，Ninja Van也正在进行裁员。媒体称， 继24年的两轮裁员之后，Ninja Van又计划对新加坡员工数量削减约12%规模。Ninja Van拒绝评论其目前在新加坡的员工规模，以及是否会进一步裁员，但公司也表示，裁员是公司长期加强商业模式的努力的一部分，而这些决定并非轻率做出。