索尼宣布，从当地时间 8 月 21 日开始，美国市场所有 PlayStation 5 型号的价格将上调 50 美元。

调价后，PS5 数字版、标准版 PS5 和 PS5 Pro 的售价分别为 499.99 美元（约 3600 元）、549.99 美元（约 4000 元）和 749.99 美元（约 5400 元）。

索尼表示，PS5 配件的零售价“保持不变”。

这三款 PS5 主机都可以运行相同的游戏库，但略有不同。 PS5 数字版的端口选择经过重新排列，并且没有内置光驱，这意味着它只能运行从 PlayStation Store 下载的数字游戏（如果你想玩实体游戏或播放蓝光碟，索尼提供可选的外置光驱，可以事后增购）。标准光驱版 PS5 具有相同的技术规格，但配备了内置光驱。

与此同时，PS5 Pro 拥有更强大的 GPU、更快的内存、改进的光线追踪、对 Wi-Fi 7 的支持以及 AI 驱动的画质提升。它没有内置光驱，但与为初代 PS5 开发的外置光驱兼容。它还配备了 2TB 的内部存储空间，因此玩家能有更多空间来存储数字游戏。增强版系统没有独占游戏，但部分 PS5 游戏已进行更新，画面更加出色。

今年 4 月，索尼提高了英国、欧洲、澳大利亚和新西兰的 PS5 硬件价格；5 月，该公司表示正在考虑涨价以应对特朗普政府关税。

微软也提高了 Xbox 硬件和配件的价格，包括将 Xbox Series X 数字版价格上调至 549.99 美元。在 Switch 2 上市之前，任天堂提高了该游戏机配件的价格，本月早些时候，由于关税的影响，任天堂还上调了初代 Switch 的价格。