苹果终于发了邀请函，今年的秋季新品发布会主题是“前方超燃”，将于北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点开始。

这次的邀请函有彩蛋，手机、平板或电脑访问苹果官网，用手指、鼠标划过邀请函上的苹果图案，内部会出现类似红外热力图的元素，并会跟随手指、鼠标指针移动。话说这“红外”元素，跟苹果说的“超燃”必“燃”有些联系。

预计苹果将发布 iPhone 17 系列、新 Apple Watch 和 AirPods。综合满天飞的传闻，主打轻薄的 iPhone Air 将会在发布会上露面，而 iPhone 17 系列也会“改头换面”——主要是背面摄像头阵列的设计。彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）还说，这将是 iPhone 未来三年重大设计迭代中的第一年，可折叠 iPhone 将于 2026 年问世。Apple Watch Ultra 3 和 AirPods Pro 3 预计也会亮相。

接下来就为大家整理一下本次发布会可能发布的新品消息。

“史上最薄 iPhone”

最广为流传的传闻是，苹果可能会推出史上最薄的 iPhone——全新 iPhone Air，以取代 iPhone Plus 机种。

据传，这款手机的机身厚度为 5.5 毫米，屏幕尺寸为 6.6 英寸。目前最薄的 iPhone 是 iPhone 6，厚度为 6.9 毫米。但是呢，太薄了也有问题，就是电池无奈只能用小容量。据爆料，其电池容量仅为 2800mAh，比 iPhone 16 的 3561 毫安时少了 20%。据说苹果正两面下注，只将 10% 的产量用于这款产品。

此举似乎是苹果对智能手机轻薄化趋势的回应，该公司正在追随三星和华为等其他公司的脚步。iPhone Air 的光芒可能会超过厚度为 5.8 毫米厚的三星 Galaxy S25 Edge。此外，它还可能为传闻已久的苹果可折叠手机铺平道路，该机预计会在 2026 年 9 月发布。

虽然轻薄设计很时尚，但它仍需要一些妥协。根据我们看到的渲染图，预计 Air 将只有一颗后置镜头，而 Plus 则有两个。还有传言称，底部可能没有足够的空间容纳扬声器，这意味着唯一的音频来源可能是顶部的通话用喇叭。

另一方面，据说为了应对欧盟的规定，苹果放弃了原本 iPhone Air 无接口设计的想法。

iPhone Air 起售价或为 950 美元（约 6800 元），提供黑色、银色和浅金色三种颜色可选。

iPhone 17 Pro——大变摄像头？

预计 iPhone 17 将进行重大改款，以便与 Pro 机型更加契合。今年的数字标准系列可能配备略大的 6.3 英寸屏幕，比 iPhone 16 大 0.2 英寸，并配备 120Hz 高刷屏，较目前的 60Hz 有显著提升。据传，它还将配备 2400 万像素前置摄像头。

新配色？当然——有绿和紫。

Pro 的外观变动将主要体现在背面摄像头阵列。概念渲染图显示，三颗后置摄像头可能排列成一个矩形条，从手机的一侧延伸到另一侧。闪光灯、光线传感器和麦克风将位于右侧较远位置。据称，出于美观考虑，苹果 logo 将位于 MagSafe 无线充电所在区域的中央。

值得注意的是，iPhone 17 Pro 可能会更换材质，用铝制边框取代屏幕周围的钛金属边框。这可以帮助苹果降低成本，并带来更轻薄的手感。

iPhone 17 Pro Max 的升级预计会较少，最显著的变化是机身略微加厚，可能是为了容纳更大的电池。

据爆料者 Instant Digital 称，iPhone 17 售价约为 800 美元（约 5750 元），Pro Max 为 1250 美元（约 8950 元）。Pro 机型的新配色可能包括深蓝色和铜色。

Pro 机型的预计售价约为 1050 美元（约 7520 元）。然而，最近的爆料显示，与 16 Pro 相比，17 Pro 的存储选项将有所减少。没了 128GB，只有 256GB、512GB 和 1TB 三种选择。

有关 iPhone 17 系列的更详细传闻，可以跳转浏览我们之前的文章。

能测血压的 Apple Watch

经过两年的等待，关于 Apple Watch Ultra 3 的传闻层出不穷，暗示这款旗舰产品将迎来重大改进，可能包括更快的充电速度、5G 支持和卫星连接。据推测这款手表将配备更大的显示屏。

Ultra 3 和 Series 11 最令人兴奋的潜在升级之一是加入血压监测功能。该功能会在用户血压过高或过低时发出通知。苹果还在考虑增加睡眠呼吸暂停功能。然而，据彭博社古尔曼称，该公司可能需要推迟这些功能的发布，以便进一步调整。

除可能配备更大显示屏之外，Apple Watch SE 第三代预计不会有重大更新。古尔曼表示，这款手表将推出塑料材质版本。

最后有关价格：Apple Watch SE 3、Series 11、Ultra 3 的起售价据传分别是 250 美元（约 1800 元）、400 美元（约 2880 元）、800 美元（约 5740 元）。

AirPods Pro 3 变时尚

AirPods Pro 2 于 2022 年推出，苹果或许已经准备好升级了。根据坊间传闻，AirPods Pro 3 将采用更时尚的设计、触控功能、更小的耳塞和更纤薄的外壳。此外，H3 芯片预计将增强主动降噪和自适应音频功能。

最后还是需要强调，以上内容均为传闻，发布会究竟会发什么产品，还要等到 9 月 10 日凌晨的揭幕活动才能知晓。

如果你问我准备换新么，我的答案永远会是——观望先。前有智者闻“苹果产品隔代换”，现今这句话放在苹果产品上似乎不适用了。苹果挤牙膏的水平还是一流，升级动力太弱——对于我来说。