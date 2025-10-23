在数字化生活全面渗透的今天，无处不在的屏幕让我们的眼睛面临前所未有的压力。近距离用眼时间激增和数字设备的普及，导致眼部肌肉长期处于紧张状态，成为近视加深和眼疲劳的主要诱因。面对这一严峻的视力挑战，日本的 ViXion 从中看到了机会。

ViXion 的创业契机源自日本视障人群的真实需求，其首创的 MW10 是为患有夜盲症和视网膜色素变性等疾病导致的视野狭窄的人士设计的。该公司CTO内海俊晴在走访日本各地的盲校与视障者团体时，看到许多孩子不得不使用单筒望远镜在黑板与笔记之间来回切换，学习极其不便，而传统眼镜的光学矫正已经无法进一步改善他们的视力。这一现实促使团队萌生出“开发能让低视力与近视人群获得更多生活便利的产品”的想法。由此，ViXion 从 HOYA （一家光学技术公司）的低视力可穿戴技术出发，开启了自动变焦眼镜的研发之路。

而近视的普遍化则成为 ViXion 进一步革新的契机。根据联合国相关数据，到 2050 年，全球将有一半人口患有近视，其中 10% 为重度近视患者。而国家卫健委数据指出，中国的近视人数在 2020 年已达约 7 亿，高中生近视率更高达 80%。近距离用眼时间的增加和数字设备的普及，使睫状肌长期紧张，成为近视加深的重要诱因。

ViXion01 系列的设计正是针对这一趋势，通过自动变焦技术与特殊镜片结构帮助眼睛在放松状态下聚焦，从而在理论上具备缓解眼疲劳、延缓近视发展的潜力。

据了解，众筹产品 ViXion01 在 2023 年日本国内的众筹平台上募资超过 4.25 亿日元（约合人民币1990万元），成为当年支援金额最高的科技项目之一，并在 CES 2024 上获得多项国际创新大奖。2024年10月，该产品在京东日本海外自营国家馆发售，正式进入中国市场，后续还入驻了天猫国际。

在使用者中，日本漫画家峠比呂的反馈颇具代表性。作为高强度用眼的职业创作者，他长期受到老花与偏头痛困扰，佩戴普通老花镜时需要频繁扭动脖子、调整姿势来对焦，导致眼部与颈部持续紧张。

ViXion01 的自动对焦功能让这些问题得到显著改善。他提到，在使用 iPad Pro 进行数字绘画时，眼睛疲劳显著减少，现在能够连续工作八到十个小时，并且在绘制细线条和人物表情等精细场景中感受到明显的视觉优势。

值得一提的是，今年夏天，ViXion01 的迭代产品 ViXion01S 发售，其延续了这一产品线的核心自动变焦技术，同时在轻量化、续航与日常适配性上进行了升级。

通过内置距离传感器实时检测视线与目标物的距离，ViXion01S 可在 0.1 秒内自动调整镜片形状，实现从 5 厘米到无限远的无缝对焦。这种高精度变焦机制让佩戴者在看近处屏幕、切换远处物体时，几乎无需任何手动操作，视觉焦点始终保持清晰稳定。

据了解，这款产品并非传统意义上的视力矫正设备，而是通过光学算法与机械调焦协同，帮助眼睛维持自然的聚焦节律，从而缓解长时间用眼带来的疲劳与干涩。

在体验设计上，ViXion01S 比上一代轻了10g（整体仅 45 克），但是续航却增加了5小时（该款可连续使用 15 小时），并支持 Bluetooth 5.4 通讯标准。镜框与镜片结构可拆换，用户可根据需要安装散光镜片、偏光镜片或其他定制镜片。

由于系统在静止状态下工作最为精准，因此 ViXion01S 更适合阅读、绘画、编程、手工、精密检测等静态或高专注场景。相反，在驾驶、运动等高速或剧烈动作场景中则不推荐使用。

可以说，这是一款“喜静不喜动”的产品，其价值在于为专注工作与沉浸创作提供一个无干扰、自动清晰的视觉空间。在数字视觉疲劳成为时代症的今天，这类产品将给那些高度用眼人士提供一个缓解视力疲劳的新选项。