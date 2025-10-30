当前，全球汽车产业正经历一场由电动化、智能化驱动的深刻变革，这为中国车企的集体出海打开了历史性时间窗口。凭借在新能源赛道积累的“三电”核心技术优势与成熟的智能座舱、辅助驾驶体验，中国品牌已从昔日的技术追随者，转变为在某些领域具备领先优势的参与者。与此同时，国内市场增速放缓、竞争日益白热化，也倒逼企业必须向外寻找新的增长曲线。

在这样的大背景下，Jetour（在中国名为“捷途”）品牌被 CHERY Holding 清晰定位为规避国内市场“内卷”并扩大海外影响力的差异化先锋，为其赋予了开拓全球市场的战略使命。

因地制宜打造产品

在这样清晰的战略定位下，Jetour认识到，要在全球市场真正站稳脚跟并实现长期发展，关键在于产品本身能否经受住不同市场的多元考验。

在产品研发层面，Jetour国际营销中心总经理柯传灯告诉动点科技记者，Jetour所有车型的研发均以全球市场为目标，而非局限于中国本土：“研发流程以中国市场为基础，随后针对拉美、中东等不同地区进行适应性调整。因此，所有车型均采用全球化并行研发模式，是真正的全球车型。”

以即将在海外多国上市的新车型为例，他向记者解释道，在产品定义阶段，Jetour就明确其需满足全球市场法规要求，而非仅符合中国标准。当然，不同地区存在差异，Jetour也会针对性调整。比如中国市场气温相对温和，车辆配备一个冷却风扇即可满足需求；但在中东地区，由于高温天气频繁，新车型会为车辆配备双冷却风扇，以增强散热性能。

而在拉美地区，各市场的发展阶段各不相同。巴西、墨西哥等市场的电动汽车已获得较高关注度与消费者认可；智利、秘鲁等市场虽处于发展初期，但同样在朝着新能源化方向迈进。

Jetour已为这一趋势做好充分准备。“我们在中国市场的所有车型均已推出PHEV（插电式混合动力）版本，目前正将这些车型引入拉美地区。以巴西市场为例，我们计划仅推出PHEV车型，不投放传统燃油车型。对于智利、秘鲁等目前仅销售燃油车型的市场，我们也已准备好引入PHEV车型。相关车型已在中国完成生产，目前主要等待当地市场的产品准入认证。”

目前，新车型正在乌兹别克斯坦进行道路测试与准入认证。柯传灯表示，虽然他暂时无法提供确切的上市日期，但预计时间不会太久——产品认证过程通常需要三到四个月。“在乌兹别克斯坦市场，比亚迪等品牌表现出色，这表明当地消费者对新能源汽车的需求旺盛。Jetour也已在该市场推出多款PHEV车型，且我们观察到，消费者对PHEV与BEV（纯电动）车型的偏好正不断提升。”

对于Jetour的国际化布局，柯传灯有着清晰的规划与思考。他明确表示，Jetour正加速全球市场拓展的步伐：“目前我们已在全球范围内推出 X 系列与 T 系列车型，但这还不够。下一步，Jetour计划新车型推向全球，首批将进入中东地区，随后拓展至拉美、非洲，以及乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家。我们将通过扩充产品线，引入更多高端车型，以满足不同市场消费者的多样化需求——尤其是在越野细分市场。”

为精准捕捉地区差异，Jetour已在沙特、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、墨西哥、巴西、马来西亚等国布局研发机构。“每个地区的团队都会开展深入的市场分析与对标研究（例如，与在当地市场深耕多年的日本品牌对比），借鉴其经验；同时进行本地化道路测试，明确如何优化设计以满足当地需求。通过这些机构与体系的支撑，我们确保每一款车型都能符合目标市场的要求，真正实现‘全球车型，本地适配’。”

用户心智构建

在海外市场布局上，Jetour不仅向全球市场提供符合国际标准的车型，更致力于在海外用户中构建“旅行越野”的独特定位。借助细分市场聚焦、文化价值输出与用户共创的组合拳，Jetour在海外市场快速建立起差异化品牌认知。

对于新进入市场的品牌而言，建立良好的声誉与市场认可度是首要任务，而赢得当地消费者的信任则是这一过程的核心基础。

以埃及为例，为了建立品牌信任，Jetour首先会寻找实力雄厚的本地合作伙伴来合作。在埃及，Jetour就与卡萨布兰卡集团（Casablanca Group）合作，以更好地在当地经营Jetour品牌业务，而曼苏尔集团（Mansour）则负责打理东南汽车（Soueast）品牌业务。

其次是本地化生产，这样做能显著提升品牌认可度与信任度，体现了对当地市场的长期承诺，而非像贸易公司那样“来了就走”。目前Jetour已经在埃及实现本地化生产。

之后，确保产品真正贴合当地需求。消费者的偏好存在差异：部分人重视车载娱乐功能，部分人追求强劲性能，还有许多人关注座椅舒适性。Jetour位于沙特的研发设计中心为埃及市场提供支持，通过用户分析、论坛研讨与市场调研，精准调整产品与服务，以满足当地需求。

最后，通过“旅行+”（Travel+）战略融入当地文化。例如，Jetour在金字塔举办新车发布会，有意将品牌与生活方式、旅行场景相结合；亦或是与知名歌手合作推出“旅行+”音乐推广活动；再者赞助大型足球俱乐部等等。

另一方面，对于海外品牌而言，售后服务也是消费者购车时极为关注的因素。

为提升售后服务质量，Jetour在迪拜设立了办公室，派驻常驻技术人员与服务经理，提供24小时全天候支持。此外，他们在杰贝阿里（Jebel Ali）建立了库存价值超过1000万美元的备件中心。这一举措不仅能确保迪拜市场的备件供应充足，还能覆盖整个中东地区。

在大洋彼岸的拉美地区，Jetour在秘鲁、智利等重点市场派驻了专属技术团队，与当地合作伙伴紧密协作，为消费者提供及时的服务支持。其次，他们还与合作伙伴在秘鲁共同成立了“车主俱乐部”（Owners Club）。“该俱乐部将所有Jetour用户聚集在一起，帮助我们更深入地了解用户需求及可能遇到的问题。通过俱乐部的专属沟通渠道，用户既能快速与其他用户交流，也能直接联系我们的合作伙伴。这种模式让我们能够变被动为主动——无需等待用户提出问题或投诉，就能提前发现并高效响应用户需求。”

谈及品牌基因与核心战略，柯传灯强调，Jetour的发展始终与“旅行+”深度绑定，聚焦 SUV 品类与越野细分市场。因此，需要进一步强化在越野领域的市场布局，而 T 系列车型在这一领域已树立了良好口碑。他特别指出，“旅行+”并非单纯的概念，而是需要落地执行的战略。

下个月，Jetour计划将G系列引入迪拜，首款车型同样是新车型，并将在当地举办全球发布会。此次发布会不仅聚焦产品，还将融入文化元素。“因为“旅行+”（Travel+）战略是我们在全球推行的核心战略。在阿联酋，我们正与合作伙伴共同推进这一战略，例如赞助自行车赛、马拉松、时装周、音乐节等活动，还曾点亮哈利法塔以推广Jetour品牌。”

结语

在全球汽车产业变革的浪潮中，中国车企已不再是“低价走量”的代名词，而是凭借技术优势、细分市场洞察力与文化输出能力，在海外市场开辟新赛道的黑马。

从Jetour的国际化探索中，我们不难窥见中国车企出海确实大有可为——全球市场的广阔空间、中国新能源技术的领先优势，为中国品牌提供了前所未有的机遇。但同时也需清醒认识到，海外市场的文化差异、法规壁垒、用户需求多样性，都对品牌的本地化能力提出更高要求。

未来，中国车企要在全球市场立足，一方面需要持续积累品牌力，通过技术创新、品质把控与文化价值传递，让品牌被用户信赖；另一方面，更要深耕用户心智，不仅要提供符合当地需求的产品，还要通过服务升级、生态构建，让用户从购买产品转向认同生活方式。