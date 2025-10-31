当外卖从骑手配送升级为空中投递，你是否会好奇这份“从天而降”的外卖究竟是黑科技福音，还是仅供打卡的新鲜噱头？近日，笔者在路过黄兴公园的时候，也体验了一把之前上过热搜的无人机外卖。

接下来，就带你看看这项新兴服务从下单到取餐的全过程。

取外卖还是逛公园

无人机配送其实并不是一个新概念，2021年初，美团无人机就在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务。

在上海，美团已经开通了三条无人机配送常态化航线，起点均为杨浦区五角场的合生汇广场，终点则分别为黄兴公园、互联宝地园区和复旦大学。

这次笔者选择的是黄兴公园里的空投柜，就在公园中心位置，跟着手机地图并不难找。

然后打开美团App，选择美团外卖点开，就能看到首页出现了“无人机外卖”的字样。

这里面的外卖品种与普通地址能选择的餐食样式相比，要少得多，主要是以轻量化的奶茶咖啡为主，也有正常的简餐，但选择有限。笔者猜想这应该跟无人机的承重能力有关。

于是笔者很快选择了一份套餐（米饭加配菜）并下单，同时在常规配送模式下也选择了该餐食，彼时正值中午送餐高峰期，同等距离之下，无人机配送要比常规配送快27分钟（选了送餐时效里的最高值）。

大概半小时后，笔者听到了无人机的桨叶搅动空气的声音，不一会儿，载着我外卖的无人机就稳稳落在了在空投柜顶上，并开始投放餐食。几秒钟后，笔者收到了取餐短信，凭借手机号后四位即可取餐。

当点开空投柜，映入眼帘的是一个巨大的包装盒，在享用外卖之前，需要把这个纸盒按照柜子上的示意图拆开折叠后投入回收箱，当然这不仅是为了环保也能缩减成本。

令人惊喜的是，外卖中的菜汤一点都没撒，与平时人力配送的外卖泼洒情况形成了鲜明对比。

不过实测下来，无人机外卖虽然快捷稳当，但当前更多的还是噱头。一方面，可以使用的点位极少，上海只有上述那三个地方有美团的空投柜，且用户必须去点位提前蹲守，更像是取快递而不是拿外卖。如果手头上有工作要忙，实际上节约下来的时间其实并不值得一提（毕竟大多数人都会提前点外卖）。

再者，无人机外卖服务运营时间极短，只在上午10：00到下午4：45运营。上午时间可以理解，要契合商场开门时间，但是下午那么早结束营业，笔者推测是由于无人机的摄像头会受到光线明暗影响，为了配送安全只能挑白天光线最佳的时间段运营。

另一方面，一次无人机外卖的配送费高达7元，享用一顿外卖的整体价格要高于人力配送，当然笔者能理解这种配送方式需要专人不断更换电池，并将无人机送至固定位置令其运转。但相信大部分人体验完一次都会老老实实回归传统的配送方式。

前沿布局，但难点仍在

尽管无人机配送的实际体验尚未达到随时可用、随处可达的理想状态，仍存在点位少、运营时间短、成本高等现实问题，但这一新兴模式依然被产业界寄予厚望，国内外大厂也在持续加码布局。

全球市场研究机构Markets and Markets预测，全球物流无人机市场将在2027年增长到290.6亿美元（约合人民币2066亿元），复合年均增长率为21.01%，前景广阔。

一个月前，Uber宣布与以色列初创公司Flytrex合作，将于今年底前在美国部分市场再度测试使用无人机进行Uber Eats外送。这并非Uber首次涉足该赛道。早在2019年，Uber就曾尝试用无人机完成部分餐饮配送任务，但受限于当时严格的监管政策，这一探索未能持续推进。此次重启，显然是为了跟进技术前沿，以持续完善其多元服务生态。

大洋彼岸的中国企业显然也不会放弃这样的机会。截至2025年6月底，美团无人机已在深圳、北京、上海、广州、香港、迪拜等城市开通64条航线。今年国庆节前夕，美团无人机还宣布在深圳多条航线上线夜间配送服务。为此，美团升级了自研无人机的导航定位能力。

从整体战略看，当前美团无人机业务的价值并非直接贡献营收，而是提升核心竞争力。据 虎嗅 报道，无人配送业务是美团创始人王兴亲自主抓和重点过问的AI相关项目之一。在无人机业务上，美团整体上采取“自产自研”为基础的模式，并未把项目的收支平衡纳入考量维度，且在2025年均要加大投入。但与此同时，王兴对于该业务的年度渗透率（用户参与度、路线与航线开拓数量、无人订单增量）较为关注。

与此同时，在无人机配送方面也有布局的饿了么，其副总裁胡珺表示，作为本地生活服务的创新探索和有力补充，无人机配送不会替代骑手，主要应用在骑手难以抵达的偏远区域和医疗急救、应急保障等方面。

就目前发展的难点而言，赛迪智库分析师牟哲萱 表示 ，无人机外卖业务的发展障碍主要有3个方面。首先是技术瓶颈尚未完全突破，例如，电池技术严重限制续航与载重水平，难以覆盖大宗或远距离配送需求；复杂环境适应性也存在不足，密集城市建筑群、电线干扰及恶劣天气等影响飞行稳定性。其次，基础设施配套不够完善，起降点与充电网络建设滞后，通信与导航系统覆盖有限，5G/6G网络和北斗导航的覆盖不足，导致复杂地形下通信延迟，影响实时调度。第三是商业模式尚未形成闭环，无人机配送的前期投入较高，包括设备购置、技术研发、基础设施建设等，而目前订单量有限，难以实现盈利。

但无论如何，无人机外卖虽未摆脱噱头标签，却还是满足了部分用户对于高效稳送的需要。尽管当前面临技术瓶颈、基建不足、盈利困难等难题，但全球市场增长预期明确，国内外企业持续投入研发与布局，其长远发展前景仍值得期待。