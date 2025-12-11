特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）不久前在 X 上发文，对竞争对手 Waymo 予以暗讽，称该公司“从来就没有真正胜出的机会”，并表示“这一点事后回看将显而易见”。

目前，特斯拉与谷歌旗下的 Waymo 是美国自动驾驶领域的两大主要推动者，双方均在美国运营无人驾驶网约车服务。不过，特斯拉在得克萨斯州奥斯汀的车辆中仍配备有“安全监督员”（Safety Monitor），而在旧金山湾区的运营中则安排人员坐在驾驶座上。马斯克之前表示，到今年年底，奥斯汀的运营将完全取消所有安全监督员。

作为美国无人驾驶浪潮中的两大核心企业，双方的竞争关系显而易见。两家公司已在奥斯汀和旧金山湾区就地理围栏（geofence，即服务区域）展开多次交锋。

Waymo 的战略聚焦于大型城市，而特斯拉则表示其自动驾驶能力将扩展至全球每一辆特斯拉车辆。这正是两者之间真正的差异所在。此外，特斯拉使用自有车型，而 Waymo 的车队则包含多个制造商提供的不同车型。

在技术路线上，双方也存在根本分歧：特斯拉坚持纯视觉（vision-only）方案，而 Waymo 则依赖包括激光雷达（LiDAR）在内的多种传感器，马斯克曾将激光雷达称为“愚蠢的差事”（a fool’s errand）。

正是这种技术路径的差异，使特斯拉在竞争中独树一帜，而马斯克此次也借此强调了特斯拉相对于 Waymo 的优势地位。

对此，谷歌 DeepMind 首席科学家杰夫·迪恩（Jeff Dean）在 X 上回应称：“我认为特斯拉在纯乘客自动驾驶行驶里程方面远未达到 Waymo 的规模（截至今日，Waymo 已达 9600 万英里）。Waymo 的安全数据也相当具有说服力。”

马斯克随即回复道：“Waymo 面对特斯拉从来就没有真正胜出的机会。这一点事后回看将显而易见。”

展望未来，若特斯拉选择将其所有乘用车激活为 Robotaxi（自动驾驶出租车），其车队规模有望远超 Waymo。