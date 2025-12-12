迪士尼与 OpenAI 达成了一份为期三年的授权协议：从 2026 年开始，ChatGPT 和 Sora 可以生成包含迪士尼知识产权的图像和视频，其中包括《米老鼠和唐老鸭》《疯狂动物城》《星球大战》《复仇者联盟》《冰雪奇缘》等品牌的 200 多个角色。这两家天壤之别的公司能走到一起，真是“奇迹”。

这项协议将两家在版权问题上公开立场截然不同的公司联系到一起。在 OpenAI 发布 Sora 之前，据报道其曾通知各大工作室和经纪公司，他们需要选择撤出（opt out），以避免其作品出现在这款新应用中。但该公司后来改变了这一立场。在此之前，OpenAI 在一份监管文件中承认，“如果不使用受版权保护的材料，就无法训练当今领先的人工智能模型”。

说迪士尼是地球最强版权保护机构也不为过。要论谁对美国版权法的影响最大，迪士尼认第二，没人敢认第一。最典型的就是那个《著作权年限延长法案》（Copyright Term Extension Act），它更广为人知的名称是“米老鼠保护法案”（Mickey Mouse Protection Act）。这项法律实际上冻结了美国公共领域的进步，而迪士尼则是头号赢家。直到去年，也就是华特迪士尼创作出这部标志性卡通片的 95 年后，《汽船威利号》（Steamboat Willie）的版权才过期。

表面上看，OpenAI 似乎并没有从这项交易中获益多少。根据协议，迪士尼将在流媒体平台 Disney+ 上发布一系列由 Sora 生成的“精选”视频，这以一种前所未有的方式使 AI 生成的视频媒介合法化。迪士尼似乎可以根据自己的意愿选择展示多少此类视频。

还有啊，迪士尼这 10 亿美元投资虽然听着多，但对 OpenAI 来说根本是九牛一毛。OpenAI 预计未来五年要烧掉的钱，比 Uber、特斯拉、亚马逊和 Spotify 这四家巨头当年赚到钱之前亏掉的总和还要多。

事实上，引入迪士尼角色反而可能增加 OpenAI 运营 ChatGPT 和 Sora 的成本——该公司现在除了支付服务器运行费用来生成图像和视频外，还需要额外缴纳版权许可费。现阶段，迪士尼承诺使用 OpenAI API 的价值也难以估量。该公司表示，这些工具将“催生新产品、工具和体验”，包括 Disney+ 中的一些内容，但除此之外，它并未透露更多细节。

鲍勃·艾格（华特迪士尼 CEO）或许有些不负责任，但他并不蠢。预计美国政府将在近期签署行政命令，兑现其 7 月份提出的“AI 行动计划”部分承诺。具体而言，特朗普已明确表示将反对各州对 AI 实施“过度繁重”的监管。特朗普最新行政令草案要求成立“人工智能诉讼特别工作组”，该机构将专门挑战并取代各州的 AI 法规，转而推行他本人主张的更为宽松的监管体系。

目前尚不清楚美国政府在这方面的努力会取得多大成效，但迪士尼显然已未雨绸缪。该公司意识到这次无法再指望联邦政府通过修改版权法来维护自身利益，因此转而与一家正在突破现有知识产权边界的企业达成协议。更重要的是，它选择了唯一一家真正能够提供驱动力的 AI 公司。

如今的 OpenAI 已与 2022 年底发布 ChatGPT 时的处境大不相同，且面临着更为岌岌可危的局面。在浩如烟海的竞争中，它不过是众多 AI 供应商之一，而且无论是基于基准测试还是用户反馈，你甚至无法断言它的模型是最厉害的那一个。另一方面，OpenAI 至今仍未实现盈利，还采取了风险极高的投资策略。近几个月来，该公司签署了价值超过 1.4 万亿美元的基础设施协议，希望凭借规模优势超越那些已经占据上风的竞对。

迪士尼在与 OpenAI 达成协议的前一天向谷歌发出停止侵权通知函并非偶然。OpenAI 或许是全球市值最高的私营公司，但谷歌母公司 Alphabet 市值超过 3 万亿美元。在这两家公司的任何谈判中，迪士尼充其量只能与对方平起平坐，绝无可能在谷歌的 AI 项目上要求任何形式的控制权。

迪士尼恰恰从 OpenAI 那里获得了这种控制权。据称该协议赋予迪士尼对其知识产权使用方式相当大的控制权。双方将成立联合指导委员会，负责监督用户在 ChatGPT 和 Sora 上生成的内容。如今，你网上冲浪时很可能会看到很多关于这项协议如何使 AI 视频合法化的观点。虽然这种说法不无道理，但更重要的是，迪士尼已经获得了在未来几年决定这项技术发展方向的话语权。

与新闻出版商类似，OpenAI 和其它聊天机器人公司在版权问题上采取了“事后请求原谅”而非“事先征得许可”的态度。这种策略似乎奏效了。大多数知名新闻机构都签署了授权协议，至少能获得一些报酬，而不是在法庭上等待未知的判决结果。迪士尼此举似乎预示着视听内容授权领域将掀起新一轮投机热潮，而它很可能已抢占了最有利的谈判条件。