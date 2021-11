谈到降噪耳机,就绕不过 Bose 这个品牌。而说起头戴式降噪耳机,QuietComfort 系列产品更是航班、列车等旅行场景中的常客,为常旅客、出差党提升旅途体验的好帮手。

一个多月前,Bose 在国内推出了 QuietComfort 35 II 的继承者——QuietComfort 45 消噪耳机。它继承了前代产品佩戴舒适、可长时间使用、优良的降噪效果等特性,同时进一步提升了续航表现。经历了一段时间体验后,这款耳机给笔者留下了不错的印象。想了解它各方面的表现如何,还请继续往下看啰。

亮点 佩戴舒适,适合长途旅行使用

降噪效果好

实体按键操控 不足 不支持取下自动暂停

app 不能调节 EQ

戴

拆开包装见到真机,一眼便能认出这是 QC 系产品,因为它延用了系列颇具辨识度的经典设计。当然了,设计上没有抓眼改变的后果,就是别人不太知道你用的是最新款。(通过新款无褶皱的衬垫还是能区分开,35 II 的有褶皱。)

略遗憾的是,我们收到的是黑色款,想必雾白款式一定会更吸睛,戴出街应该能更惹人注意。

拿起耳机,你能感觉到整体非常扎实——直接列出规格好了:抗撞击玻璃纤维尼龙材料,加固头带,防跌落及变形;定制金属转轴每个枢轴点都采用金属铸造铰链,保持耳机结实耐用。不看官方介绍也没关系,总之耳机很坚固就是了。

当佩戴好 QC 45 后,你便能体会到它有多么舒适。耳机用上了无褶皱的衬垫与毛绒耳垫,对头部两侧不会有过多压迫感。值得称赞的是头带顶部的合成革,头顶几乎没有异物感和压迫感。(耳罩衬垫捏上去非常柔软,甚至可以用来解压?)

其实也可以不管重量(总之,提一下:240 克),反正体感不重;折叠好放进收纳盒内,体积不大也不厚,便携性不错。需要了解的就一句话:戴上耳机轻巧无压力,折叠后放入收纳盒携带方便。

听

QC 45 有两种听音模式:消噪与通透,按下左侧边耳机上的大颗按钮即可切换。右侧对应位置的三颗按钮可以控制音乐播放、接听/挂断电话,长按可以启用配对设备上的语音助理;另一个调节按键则是用作蓝牙配对与开关机。对了,加分项在此出现:实体按键提升了操控准确性与可靠性。这一点我在评测其它耳机时一定会谈到,因为触摸/滑动操作体验真的很糟。至少个人感觉如此。

降噪方面的体验很好。无论日常通勤乘地铁,还是逛街听音乐——在有如发动机轰鸣、汽车胎噪等的环境中,它都能都让你舒心不少。另外,长途飞行也是它的一大使用场景。相信无论是熟悉 QC 系列的用户,还是想获得降噪体验的消费者,都不会失望。

另外说一点细节。户外风大时,通透模式下能听到明显的、似乎被放大的风切声。不过好在开启降噪后风噪能减少很许多。

有意思的是,评测体验期间正值刮风降温,我平时通勤骑车戴上 QC 45,既解决了如何给耳朵保暖的问题,同时又能听听音乐、播客,这使用场景真的好。

耳机上的 4 个外部麦克风,让 QC 45 的语音拾音性能得到提升,再加上负责过滤掉环境噪音的降噪算法,在通话时帮助很大,你的说话声能让对方听得更清楚。

关于音质,Bose 在 QC 45 身上保持了品牌一贯的标准。有了 TriPort 声学架构和动态音质均衡技术的加持,你可以在全音域听到较高水准的音色表现;后者增强了低音和高音,音量高低对音质输出的影响基本可以忽略。

app 与使用

除了实体按键之外,你还可以使用配套的 Bose app 来切换降噪模式以及音乐播放。app 的功能切换响应迅速,只可惜不能调节 EQ,也未提供预设的类似「低音加强」、「凸显人声」的模式,取而代之的是动态均衡调节模式。好与不好、能否接受,只能看个人偏好了。

QC 45 在充满电状态下最多能使用 24 小时——而且这是启用降噪功能后能得到的体验。以 15 小时左右的国际航线计算,应付一次完整航程使用绰绰有余。而且现在长途航班、高铁列车上基本都配有充电口,所以电力方面不用担心。不过包装内附带的是 USB-A 转 USB-C 的充电线,如果是 C to C 的就更方便了。

耳机支持快充,可在 15 分钟内为其灌入 3 小时的电力。如果着急出门却发现电量不足,这是个不可或缺的功能。

如果电量耗尽,你也可以连上耳机线进行有线聆听,这时耳机会以「无源模式」运行,且主动消噪和主动均衡器会停止工作。如果使用频率高的话,随身携带附送的 3.5mm 耳机线还是有必要的。有线连接之下亦可聆听更高品质的音源。

顺带一提,Bose 去年推出了基于 QC 35 II 改造而来的游戏耳机,后者配备可拆卸有线麦克风,在玩游戏时也能获得消噪体验。那 QC 45 在玩游戏方面的兼容性如何呢?官方给出的答复是,通常情况下这款耳机「不适用动作和声音需要保持同步的游戏」,因为「会出现明显的音频/视频延迟」。换句话说,玩是可以玩的,在意延迟用有线即可。

现在一众真无线降噪耳塞都支持「取下设备播放自动暂停」的功能,遗憾的是,QC 45 未能支持。在实际使用中着实有点不方便,尤其是当你用惯了 AirPods、Galaxy Buds 等耳机后。Bose 或许可以为下一代或升级款耳机加入皮肤感应器(第三代 AirPods 已经用上)以提供类似体验。

好了好了到这先停一下,不要忘了,尽管不支持自动暂停,但当你摘下耳机的同时,右手拇指不是正好按在暂停键上吗。这时点一下,即可间接实现「音频自动暂停」功能。个人感觉略微麻烦,如果取下耳机忘记点暂停,音频就会一直播下去,听播客的话会忘记之前的进度。

总结

疫情常态下,居家办公学习逐步融入部分人群的生活方式,这导致消费者对降噪耳机的需求进一步攀升。一款戴着舒服、降噪效果不错,同时能支持长时间使用的耳机,确实能够在一定程度上提升幸福感。如果你不想费心挑选,且预算较充足的话(官方售价 2299 元),Bose QuietComfort 45 是一款值得拥有的产品,毕竟它没有致命缺点,综合表现水平过硬。

对于经常坐长途航班人士、出差党来说,不用推荐,相信他们中的一部分也正在使用 QC 系列的产品。至于需不需要升级一下,就看你对头上戴着的耳机续航还满不满意了。

总之还是那句话,「要不要入手,看具体需求」。