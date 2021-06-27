科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.06.21-2021.06.27）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

印度的在线教育领域始终是近几个月来本栏目的一大重点关注对象。本周，这一领域的热度则再次得到了提升。

本周早些时候，印度在线教育领域的头号玩家 Byju’s 再次获得了一轮融资。这笔融资的规模为 5000 万美元，是继该公司于本月中旬获得 3.4 亿美元融资不久后的再一次注资。作为印度当前估值最高、同时也很有可能是全球在线教育领域范围内估值最高的初创企业，Byju’s 能够在资本市场获得如此青睐似乎并不会太让人感到惊讶。

另一方面，与 Byju’s、Vedantu 并为 “印度在线教育三驾马车” 的 Unacademy 在这一期间也有了新的动向。本周有消息人士指出，Unacademy 正在与当地一家名为 Rheo TV 的游戏直播平台进行收购谈判。据了解，本次交易正在深入谈判阶段，交易对 Rheo TV 的估值约为 1000 万美元。当然，作为一家在一年内估值翻四倍的初创公司，Unacademy 的野心也并不仅仅只有收购扩张。对这家企业来说，如何通过展示自身优势在印度当下正值火热的在线教育领域脱颖而出才是这其中的关键所在。

此外，印度 B2B 教育科技初创公司 Classplus 也已于近日获得由老虎基金领投的 6500 万美元 C 轮融资，而本次融资是 Classplus 过去 15 个月以来的第四轮。

当然，对这个赛道而言，这里仍有着充足的想象空间。有观点认为，印度教育科技领域的市场规模有望从现在的 7 到 8 亿美元在十年内增长至 300 亿美元（另有一说法是 200 亿美元）。从目前来看，各大在线教育平台的付费用户尚未到达饱和阶段，且当地的包括手机设备在内的数字化普及程度仍有着很大的提升空间。于此不难发现，在不远的将来，这一领域的竞争势必会更加愈演愈烈——这里的硝烟才刚刚升起。

Byju’s 又双叒叕获融资，IIFL 领投 5000 万美元：据外媒报道，印度在线教育平台 Byju’s 已从 IIFL 和 Maitri Edtech 两位新投资者处筹集了 5000 万美元。据了解，IIFL（India Infoline Finance Limited）以 3500 万美元（25.5 亿卢比）领投了这一轮融资，而 Maitri Edtech 则投入了 1500 万美元（10.85 亿卢比）。至此，该公司在 2021 年的融资已超过 15 亿美元。

值得注意的是，在本月中旬，Byju’s 刚完成了一轮近 3.4 亿美元规模的融资。这笔融资由瑞银集团、Zoom 创始人袁征、黑石集团等投资者提供。融资后，Byju’s 的估值增长至 165 亿美元，该公司也因此得以成为印度估值最高的初创公司，超过了 160 亿美元估值的 Paytm。而在这轮融资之前，Baron Funds、B Capital（由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立）、XN Exponent Holding（美国对冲基金）联合领投了 Byju’s 10 亿美元融资。

印度金融科技公司 Progcap 获 2500 万美元 B 轮融资，老虎基金、红杉印度领投：据外媒报道，本周一，印度金融科技公司 Progcap 宣布已在 B 轮融资中筹集了 2500 万美元，领投者为老虎基金以及再度参与投资的红杉资本（印度）。Progcap 表示，计划将这笔新资金用于提升服务和创新产品，并扩大团队规模及市场影响力。

Progcap 是一家专注于为中小微企业提供免抵押运营资金的在线借贷平台。该公司正致力于搭建一个全数字化平台，帮助解决中小微企业的资金运转问题，以度过后疫情时代的挑战。

Progcap 声称它已将业务覆盖到 50 家企业旗下的 30 万零售商，并在其平台上发放了超过 150 亿卢比的贷款。目前，Progcap 借贷对象主要是印度城市周边地区的零售店铺。

韩国现代汽车集团收购波士顿动力 80% 股份，完成对后者控股：据外媒报道，韩国现代汽车集团已根据波士顿动力 11 亿美元的市值，以 8.8 亿美元收购其 80% 的股份，顺利完成对后者的收购计划，成为继谷歌（2013-2017）、日本软银（2017-2021）之后波士顿动力的第三家主要控股公司。目前，软银仍持有该公司 20% 的股份。

波士顿动力公司旗下主要有两款商业化产品。一款是四足机器人 Spot，另一款是仓库机器人，用于仓库装箱，目前有 Handle 和 Stretch 两个版本。

印度拟出台电商新规，跨境电商或遇新挑战：据外媒报道，印度政府欲拟定电子商务行业新规定，此举将对印度跨境电商巨头造成直接影响。这些电商包括美国亚马逊以及沃尔玛旗下的电商平台 Flipkart。

据统计，印度电商市值将以 30% 的年增长率，在 2026 年达到 2000 亿美元。与此同时，印度方面就该行业外资法规对美国企业（如 Amazon）提出了垄断指控。而电商新规的拟定更是加剧了双方的紧张局势。

五项医疗健康技术助力新加坡疫后重建：后疫情时代，新加坡在医疗服务方面的发展使得其在亚洲地区备受关注。目前，该国政府及企业正努力攻克疫情期间看病难等医疗问题，同时提供更好的国际旅游体验。以下是新加坡的五项最新医疗健康技术应用。

老虎基金领投印度教育科技初创公司 Classplus 6500 万美元融资：据外媒报道，印度 B2B 教育科技初创公司 Classplus 已于近日获得 6500 万美元 C 轮融资。本次的领投方为老虎基金。其它参与此次融资的有美国教育科技风投机构 GSV Ventures、印度风投基金 AWI 等。

针对最新的这笔融资，Classplus 计划将这批融资用于扩建公司规模，加大对技术、业务以及人员架构方面的发展。据悉，Classplus 在首次筹集部分 C 轮融资时的估值约为 1.4 亿美元。

对话 TeamViewer：不仅仅只是 25 亿台设备的远程连接选择：尽管疫情使得远程访问的方式在过去一年中呈现出了爆发趋势、一度成为了人们的主流选择，但就这种模式本身而言，近年来，它所代表的市场规模一直都在不断增长，并在同时展示出了巨大的发展潜力。

得益于能够在最大限度上突破地域限制的灵活特点，除了云办公之外，远程访问工具也在教育、医疗、IT、工业等行业中日益受到重视。数据显示，2019 年全球远程桌面市场规模为 15.3 亿美元，到 2027 年这一数字预计将达到 46.9 亿美元，实现近 15% 的年增长率。

随着接下来移动设备持有量的继续提升以及移动互联网进程的进一步加快，可以预见，这一和移动市场有着良好相性的访问解决方案也将迎来另一波增长机遇。而作为当下的 “破壁” 利器，面对由 5G、AR、物联网等热门前沿领域所勾勒出的美好未来蓝图，远程访问工具也同样显现出了不俗实力。

对话芬兰国家商务促进局：芬兰电池生态得天独厚，中芬合作充满可能：作为一个日益受到关注的全球性话题，近年来，碳减排正在成为各个国家制定经济发展战略时的重要考虑因素。从新能源技术的不断落地到对传统能源使用效率的持续探索，面对因气候变化而带来的种种挑战，以能源结构转型为基础的可持续发展模式成为了这个过程中的一种有力回应。而随着电气化成为世界能源转型中的不可逆趋势，可持续电池技术的价值也就变得愈发不可忽视。

芬兰是世界上唯一能够管理从矿物原料到回收的整个电池价值链的国家，因此在全球向电气化转变的过程中发挥着重要作用。目前，芬兰已经定下了到 2035 年实现碳中和的目标，并于 2021 年 1 月成为世界上首批发布国家电池战略的国家之一。

芬兰国家商务促进局向动点出海表示，基于芬兰在这一领域的深厚积累，芬兰的国家电池战略的提出使芬兰得以发展成为国际电池行业中具有竞争力、有能力和可持续发展的重要角色，并且让芬兰在欧洲乃至全球范围内的电池生态系统和价值链的发展中发挥出自身的出色能力。

Unacademy 将收购游戏直播平台 Rheo TV：据知情人士透露，印度在线教育巨头 Unacademy 正在与当地一家名为 Rheo TV 的游戏直播平台进行收购谈判。据了解，本次交易正在深入谈判阶段，交易对 Rheo TV 的估值约为 1000 万美元。目前，交易双方均未对此消息作出回应。

Rheo TV 由 Unacademy 的两名前员工于 2019 年成立。该平台最近的一笔融资为次年获得的 200 万美元种子轮融资。据悉，这笔资金由红杉资本（印度）、光速创投（印度）以及 Marquee Angel 领投，Unacademy 的三位创始人 Munjal、Saini、Hemesh Singh 等参投。根据 Rheo TV 在官网上的说法，该平台是印度最大的游戏直播平台，不过目前尚未有任何关于该直播平台的数据公布。