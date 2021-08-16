科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.08.09-2021.08.15）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在完成一轮 1.85 亿美元的融资后，印度在线职业教育机构 UpGrad 以 12 亿美元的估值成功跻身独角兽之列。当然，它的收获并不止步于此。

在成为独角兽的同时，UpGrad 也代表着印度本年度第 21 家独角兽企业的诞生（第 20 家同为当周出现，是一家名为 Mindtickle 的 SaaS 平台），以及印度本年度出现的第 3 家在线教育独角兽。并且除此之外，该公司也在新闻发布会上表示后续或将再进行一轮规模为 4 亿美元的融资，将其估值提升至 40 亿美元，而这一数值将超过估值 34.4 亿美元的 Unacademy，仅次于 Byju’s（Byju’s 目前为印度估值最高的本土在线教育初创公司，其估值为 165 亿美元）。

于此，不难发现在线教育领域正在印度迎来一段高光时刻。而从印度的整体创投生态来看，这些不断被刷新的数字和接连出现的独角兽企业也正在显现出这里的强劲发展潜力。在软银 “剩余的 20 亿美元” 到来之前，在老虎基金们的 “野望” 实现之前，我们仍有理由相信这种正在不断被加速的状态将会继续延续、直到我们对这些爆发式的现象习以为常。

不过，对后续的这些 “Soonicorn” 们和等待上市的巨头初创企业来说，随着参与者的日渐增多，尽管我们无法确定这其中的结局将会怎样书写，但可以肯定的是不久的将来这里将会上演一场场更加激烈的竞争，而这或许才是它们的真正开始。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Byju’s 或将以 8 亿美元收购同行 Vedantu：据外媒报道，印度目前估值最高的在线教育初创公司 Byju’s 或将计划以 8 亿美元收购当地同行 Vedantu，只不过目前还没有透露具体信息。Vedantu 联合创始人兼总裁 Vamsi Krishna 在与 TechCrunch 的采访中表示 Byju’s 不会收购 Vedantu，这些信息并不属实。本栏目将持续追踪报道此事。

Vedantu 是印度一家于 2011 年成立的在线教育平台，该平台目前有超过 2700 万名学生，每月访问量达 2100 万次。该公司曾于今年 6 月开启一轮估值为 10 亿美元的融资，但其投资者并不认可这一估值。相关人士指出，这些投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。

获软银领投 1 亿美元后，SaaS 平台 Mindtickle 成为印度 2021 年第 20 家独角兽企业：Mindtickle 于 2011 年由 Deepak Diwakar、 Krishna Depura、 Mohit Garg 和 Nishant Mungali 创立，主要是为印度公司提供销售自动化服务，现有大约 2000 家公司运用其服务。该公司的上一轮融资是在去年 10 月，规模为 1 亿美元，仍是由软银领投，融资后估值达到 5 亿美元。而它此轮融资的目的是扩展客户数量，提高产品质量和为收购做准备。

Mindtickle 是在 2021 年获软银领投后成为独角兽的第四家公司，除此之外，还有社交电商初创公司 Meesho、银行科技平台 Zeta 和 B2B 电商公司 OfBusiness。而软银此前曾表示 2021 年要在印度投资 40 亿美元左右。

Oyo 计划今年 9 月在印度上市：据外媒报道，Oyo 计划于今年 9 月在印度发布红鲱鱼招股书并上市。目前，该公司已与 JP Morgan、花旗银行和 Kotak Mahindra Capital 等多个银行进行谈判，委托后者管理其上市计划。有关人士表示 Oyo 已经开始准备上市工作，但上市规模等的许多细节还未最终确定，本栏目也将持续追踪报道此事。

Whatfix 完成对印度学习管理平台 Nittio Learn 的收购：Whatfix 由 Vara Kumar 和 Khadim Batti 创立于 2014 年，主要通过其 SaaS 产品为客户提供数字化部署解决方案（DAS），帮助企业提升员工入职、培训及自助服务等方面的效率。在悉尼、伦敦、班加罗尔、圣何塞和旧金山等地均有办事处。Nittio Learn 则由 Aravindan Rs、Gagandeep Singh Josan 和 Ritu Josan 于 2013 年创立，主要是为公司提供员工培训服务，丰富员工技能，从而提高其工作效率。

Whatfix 曾在今年 6 月进行一笔规模为 9000 万美元的融资，由软银愿景基金 2 号领投，红杉资本（印度）和 Eight Roads Ventures 等参投，助其估值实现 400% 的增长，达到 6 亿美元。

UpGrad 完成一轮规模为 1.85 亿美元的融资，成为印度新晋独角兽：UpGrad 于 2015 年创立，是一个专为提升职业人士技能的服务平台，有 100 多种课程，涵盖数据科学、软件及商业分析等领域，还通过与顶尖大学及专科院校合作，为学员提供毕业学位证书。目前，已有来自超过 40 个国家的 100 多万个用户在该公司平台上课。

UpGrad 是 2021 年印度诞生的第 21 家独角兽企业，教育科技领域的第 3 家，其中，另外两家分别是 Byju’s 和 Unacademy。除此之外，该公司在新闻发布会上表示，将把所筹资金用于合并和收购，且或将进行一轮规模为 4 亿美元的融资。如果成功，UpGrad 融资后估值将达到 40 亿美元，超过 Unacademy，而后者在新一轮融资后估值为 34.4 亿美元。

从 “引进来” 到 “走出去”，企业为何会在伦敦相遇：可以看到，对海外初创公司来说，在如何让企业得到更好发展的这个核心问题上，“走出国门” 越来越成为它们进行战略规划时的一大影响因素。而在这个过程中，中国在移动互联网进程中所取得的发展优势也在不断吸引着这些企业对这里投向更多的关注。当然，不仅仅是海外初创公司，对国内企业而言，近年来，出海布局的势头同样变得愈发火热，海内外之间的 “互取长短，互相选择” 也正在随之成为一种主流趋势。

以伦敦地区的汽车市场为例。这里的市场成熟度和用户需求量均处于欧洲地区前列，从政府政策支持到相关产业链的发展与合作，伦敦在这一领域积累了大量的发展优势。作为结果之一，早在 2012 年，比亚迪便在伦敦设立了分公司。以此为起点，至 2015 年，比亚迪与英国著名巴士制造商 Alexander Dennis 达成了针对于英国大巴市场的战略合作。截至目前，比亚迪联袂合作伙伴 ADL 为英国市场推出包括单层和双层两类 10 余款长度的全系列纯电动大巴，累计销量超过 1000 台，市场占有率 60% 以上，其中伦敦市场达到 80%，排名第一。

对话 App Annie 大中华区负责人郑伟达：中国出海手游正在得到全球游戏玩家的肯定：后疫情时代下，海外市场移动游戏的下载量和游戏时长增长开始逐渐恢复常态。然而，中国出海手游厂商却并未因此止步，并且在这个过程中不断刷新此前的纪录。根据 App Annie 联合 Google 发布的《2021 年移动游戏出海洞察报告》指出，2021 年上半年期间，中国手游在海外市场获得了 17 亿的整体下载量，海外用户在中国移动游戏上的支出达 80 亿美元，同比增长 47%。同时，中国游戏开发商在头部海外游戏市场中占据的份额超过 23%，规模在海外市场成为全球第一。

App Annie 大中华区负责人郑伟达告诉动点出海，在这些亮眼成绩的背后，一方面是由于出海手游质量的提升和新游戏数量的稳定增长，“源源不断的新游戏为增长提供了助力。” 另一方面，他指出，中国移动游戏发行商在高用户支出市场获得更多市场份额也是其中的一大主要影响因素所在，“比如在今年上半年，中国移动游戏在德国的市场份额飙升到了 28%，用户支出年增长达 42%。”

AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士：挑战加剧的 iOS14.5+时代，移动营销人员要做出更多尝试：在去年 6 月份的 WWDC 大会上，苹果宣布从 iOS 14.5, iPadOS 14.5 和 Apple tvOS 14.5 开始，将对让 App 更准确获取用户画像的广告标识符（IDFA）的获取策略进行调整——由此前的默认授权改变为默认关闭，App 想要获得用户的 IDFA 需明确向用户弹窗示意并请求许可。同时，App 需要通过 ATT 框架征得用户许可，然后才能跟踪用户或访问其设备的 IDFA。据了解，这一调整已于今年 4 月份正式上线生效。尽管这一调整看似微不足道，但自从这一策略公布后，整个移动营销行业便已因此产生了翻天覆地的变化。

根据 SaaS 移动归因和营销分析平台 AppsFlyer 在今年 3 月份发布的报告指出，在苹果公布这一计划后，尽管其当时尚未生效，依然有近 32% 的 iOS 用户手动关闭了 IDFA 的 LAT（限制广告追踪）权限，这一数字在公布之前仅为 23%。作为这种变化的影响结果，一方面，iOS 买量的价格在半年时间内已经上升了 30%。另一方面，在排名前 20 的广告平台中，有 17 家的 iOS 安装量呈现下滑，平均达到了 25% 的下降。而这一切只是发生在 IDFA 调整策略的上线之前。

现在，随着 iOS14.5+时代的到来，这一影响也在继续向深处推进。

对话触宝游戏：火遍全球的超休闲游戏黑马是如何炼成的：可以预见，随着手游出海热潮的不断加剧，接下来这一赛道也将会充满更大的想象空间。然而不可忽视的是，在这股浪潮的背后，随之而来的也会有着更加激烈的竞争和更加高昂的竞争成本。

体现在具体方面，以近两年来长期占据欧美等主流海外市场下载排行榜前列的超休闲游戏品类为例，如今，这类主要面向轻度用户的轻量化手游正在不断取代硬核类游戏、成为越来越多出海手游厂商的选择。在市场逐渐饱和后，由于超休闲游戏往往会需要大量用户作为运营基础，其盈利水平受买量成本的增加后便得到了较大影响。另一方面，作为一类以轻易上手为玩法核心的移动游戏，它所包含的创意能力是决定其用户留存度的核心因素所在。大量选手的加入必然会导致玩家对游戏创意要求的提高。因此，超休闲游戏厂商也就要面临更加严格的创新考验。

不过，尽管海外超休闲游戏领域挑战重重，其中却也不乏依靠自身实力脱颖而出的 “潜力股”，如近期在海外多个区域的手游市场下载榜霸榜的《Catwalk Beauty》，凭借独特游戏创意以及为玩家带来的自信和愉悦，这款女性向超休闲游戏成功获得了海外玩家的青睐。该产品仅上线 5 周即登上美国 Google Play 游戏榜首超一周，之后成功登顶 26 个国家的 Google Play 总榜，并登顶 58 个国家及地区的游戏总榜。