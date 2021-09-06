科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.08.30-2021.09.05）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

“那些出生在优渥家境下的人从小上着最好的学校，长大后读着最好的大学，所结识的也都是有影响力的人。对那些出生在几公里之外的人来说，他们却从未看到过这样的机会，过的是完全一种不同的生活···”

Nirmit Parikh看到，在印度的劳工群体中，看似寻常的人际关系网络在这里并不存在。因此他希望从这一点出发来来帮助司机、送货员、电工、美容师木匠等低技能工作群体获得更好的工作机遇。于是，这也便有了 Apna——我们本次的关注焦点。

据了解，在 Apna 上，用户可以相互交流并分享工作中的提升技巧。而该应用也为求职用户提供了提升技能或者练习面试表现等方面的功能，帮助他们获得更多的工作机遇。Apna 表示，除了正在规划中的专业级技能培训功能，该平台也正考虑推出职业咨询和简历制作功能。另一方面，包括 Byju’s、Unacademy、Flipkart、Zomato 等企业在内，该国有超过 10 万名招聘人员在其平台发布相关职位，他们能够在两天内匹配到具有相关技能的求职人员，而求职人员也可以与其直接进行互动交流。

此外，Apna 也还与印度的一些公共和私人组织展开合作，并为印度少数民族事务部、国家技能发展公司（NSDC）和联合国儿童基金会 YuWaah 提供支持，从而为候选人提供更好的技能和工作机会。

作为结果，截至今年 6 月，Apna 已经在其同名应用程序平台上积累了超 1000 万蓝领和灰领求职用户，每月处理近 1500 万次求职面试。

而就在上周，有消息传出这家成立至今不过 21 个月的初创公司将迎来它 7 个月以来的第三轮融资，并会因此成为印度最快晋升独角兽阵营的选手，仅花费不到两年时间就将达成这一目标。

接下来，或许像老虎基金合伙人 Griffin Schroeder所说，我们将看到 “Apna 通过对求职过程的数字化彻底改变当地的招聘流程”。但对广大劳工群体来说，也许其中某种界限的改变才是 Apna 所带来的真正改变所在。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度线上药房 PharmEasy 计划最早于 2022 年上市：据外媒报道，印度最大的线上药房 PharmEasy 将在今年 10 月提交红鲱鱼招股书，并在未来 12 到 18 个月内上市。

此前，PharmEasy 曾于今年 7 月与软银商讨开启新一轮融资，助其估值达到 56 亿美元，且后者计划投入 1.5 亿至 2 亿美元，但谈判以失败告终。目前，该公司还在与新投资者商议以筹集 2 亿到 3 亿美元，从而使估值达到 56 亿美元，但新投资者的具体身份尚不可知。

PharmEasy 由 Dharmil Sheth、Dhaval Shah 和 Mikhil Innani 于 2015 年成立，病人可通过线上药房与医护工作者和诊疗中心取得联系，满足其医疗需求。与此同时，该公司还开设了电话咨询、药物配送、诊断单领取等服务。目前，PharmEasy 拥有 6000 个线上咨询诊所和 9 万个零售商，已服务超过 1200 百万个用户。

对话 WeMaintain：用技术实力打破建筑设备维护领域中的 “OEM 神话”：今年 6 月，以电梯设备维护保养为主营业务的地产科技初创公司 WeMaintain 宣布完成 3600 万美元的 B 轮融资，并将在新加坡开设亚太地区总部。该公司在当时表示，这笔投资将使 WeMaintain 进一步加强物联网研发能力，基于智能技术和可持续性原则更加完善其建筑设备维护解决方案。

WeMaintain Singapore 董事总经理 Byron Fuller 告诉动点国际，这种由技术和数据驱动的能力可以提高提高建筑及地产管理人员对其设施的维护效率，从而为实现可持续发展目标做出贡献。此外，这种数字工具也能够让工程师的工作更为高效。

印度黄金信贷平台 Indiagold 获 1200 万美元融资，PayU、AWI 领投：Indiagold 由 Nitin Misra 和 Deepak Abbot 于 2020 年成立，主要提供黄金信贷、黄金储蓄和存放服务。相比起银行，该公司收取的保险柜租金更低。此外，客户将黄金存放在保险柜之后，还可以将其抵押，进行贷款。

该公司此次筹资的目的是扩展其在印度的业务范围，丰富产品种类。PayU 也表示将和 Indiagold 进行合作，共同开发新产品。

马来西亚零工招聘平台 Troopers 完成 A 轮融资：Troopers 由 Tan 和 Kelvin Lee 于 2017 年成立，旨在变革马来西亚的零工招聘环境和结构。该公司在 2021 年开发了同名 app，让该公司可在 app 上完成所有的人才招聘、筛选、管理、培训等一系列工作。与此同时，该 app 还能帮助雇佣者和临时工实现自动匹配。目前，这个 app 已有 35000 多个用户，投放了超过 2 万个工作。

Troopers 表示将把此次筹集的资金用于发展科技，进行营销，以便扩展公司在马来西亚的业务。

马来西亚独角兽 Carsome 获 1.7 亿美元融资，或将于 2022 年在美国上市：据悉，东南亚最大的综合汽车电商平台 Carsome 已于近日宣布获得一笔 1.7 亿美元的 D2 轮融资。融资后，Carsome 的估值将达到 13 亿美元。该公司指出，最新的这轮融资旨在增强其在 B2C 业务上的增长和扩张，提高公司在战略投资和并购方面的能力水平。

值得一提的是，路透社在本次报道中称，Carsome 的首席财务官向其透露正考虑在未来 12 个月内在美国上市，并正在与一家空白支票公司的保荐人进行谈判。结合此前彭博社曾指出的 Carsome 正寻求以 20 亿美元的估值于美国 SPAC 上市并正进行一轮 1.5 亿美元的 IPO 前融资这一消息，Carsome 的上市计划目前看来也正在有条不紊的进行中。

一个时代的结束，Apollo 完成对 Verizon Media 的 50 亿美元收购：据悉，本次收购涉及的交易金额为 50 亿美元，包括 42.5 亿美元的现金及 7.5 亿美元的优先股权。收购后，Yahoo 将作为 Apollo 的基金机构 Apollo Funds 旗下的一家独立公司运营。此外，Verizon 也保留了 Yahoo 10% 的股份。值得一提的是，Verizon Media Group 的 CEO Guru Gowrappan 将继续在新 Yahoo 公司中担任这一职位。

Yahoo CEO Guru Gowrappan 在新闻稿中表示，这是 Yahoo 的新时代，交易的完成标志着 Yahoo 以独立实体的身份迎来了新的机遇时刻，这让人十分激动。接下来的未来数载时间将为 Yahoo 作为一家企业和一个品牌带来新的增长和创新，期待与其合作伙伴一起创造这个未来。

不过，CNBC 认为，Guru Gowrappan 在 Apollo 的收购完成后很有可能会离开这一岗位。CNBC 在收购完成前的报道中称，Apollo 一直在与猎头公司 Egon Zehnder 合作，以为 Yahoo 寻找新的领导者。

Ola Electric 计划融资 10 亿美元，或将于 2022 年上市：Ola Electric 于 2017 成立，是印度的一家电动车共享出行公司。该公司在 2019 年获得软银投资的 2.5 亿美元后，成功晋升为独角兽。除此之外，Ola Electric 还曾在上个月进行了 1 亿美元的债务融资，但后来这笔钱被尽数转给了旗下的子公司 Ola Electric Technologies。Ola Electric Technologies 是一家生产电动车、三轮车的公司，据报道，这家公司可能会扩展业务，生产汽车。

知情人士表示，Ola Electric 目前的资金流通情况不错，但是该公司仍需保证负债率较低，才会有充足的资金扩展市场。而 Ola Electric 此次筹集的资金可以助其收购电动车共享出行领域的任何一家公司，从而获得更多市场份额。

Apna 或将在老虎基金注资下成为印度晋升最快的独角兽企业：据了解，Apna 于 2019 年 12 月成立并同时推出了其同名应用程序，希望帮助司机、送货员、电工、美容师等低技能工作人员更好的寻找工作。一方面，包括 Byju’s、Unacademy、Flipkart、Zomato 等企业在内，该国有超过 10 万名招聘人员在其平台发布相关职位，他们能够在两天内匹配到具有相关技能的求职人员。

另一方面，在求职功能之外，对有求职意向的蓝领及灰领群体来说，用户可以在平台上相互交流并分享工作中的提升技巧。而该应用也为求职用户提供了提升技能或者练习面试表现等方面的功能，帮助他们获得更多的工作机遇。Apna 表示，除了正在规划中的专业级技能培训功能，该平台也正考虑推出职业咨询和简历制作功能。

此外，Apna 也还与印度的一些公共和私人组织展开合作，并为印度少数民族事务部、国家技能发展公司（NSDC）和联合国儿童基金会 YuWaah 提供支持，从而为候选人提供更好的技能和工作机会。

新交所推出 SPAC 上市框架，今日起正式生效：新加坡证券交易所（SGX）于本周四宣布了允许特殊目的收购公司（SPAC）在其主板上市的的新规定，这一规定于今日（9 月 3 日）起正式生效。

新加坡交易所监管机构（SGX RegCo）CEO Tan Boon Gin 在一份声明中表示，新交所的 SPAC 框架将为公司提供另一种融资途径，在价格和执行方面提供更大的确定性。希望 SPAC 方式能够在新交所催生出优秀的目标上市公司，从而为投资者提供更多选择和机会。