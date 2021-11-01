科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.10.25-2021.10.31）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

“Warungs” 是本栏目的一大关注常客。要知道，很少能有像 “warungs” 这样的零售小店能够成为一种国家象征。

在印尼，有超过 6000 万家 “warungs” 遍布于这个国度的街头巷尾，共同为这个国家的企业提供了 99% 的构成份额。相应的，它们也为这个国家贡献了超 60% 的 GDP 和近 97% 的劳动力。

从这些数据中，你可以很明显的感受到 “warungs” 之于印尼、之于印尼经济发展会有着怎样的含义。然而，对于当下正在加速步入数字化这一时代潮流的印尼而言，“warungs” 的定义却也在发生着改变。

在上周的报道中，我们可以得知，目前，印尼的线上消费群体规模位列世界前茅，其互联网用户数量更是达到了全球第四。但就其中的 “warungs” 来说，仅为 16% 的数字化技术采用率显然 “落后” 了许多。

如印尼 B2B 电商平台 Ula 的二位创始人指出，这些 warungs 是印尼日常生活的重要组成部分，“然而，当他们以这种最小单位置身于庞大的（现代化）商业供应体系中时，其优势便不再得以体现。与众多供应商间的沟通合作、缺乏价格透明度、对现金的依赖、有限的营运资金、在货物交付和库存管理方面的问题···一个接一个的痛点也就随之而来。”

在帮助这些互联网时代的 “被遗忘者” 的转型方面，除了为其提供技术方式更好管理其营运资金和商品库存，Ula 也正在尝试向这些 “最小单位” 提供 “先买后付”（BNPL）借贷选项。Ula 希望，能让他们能够在受到疫情冲击后得以拥有继续生存下去的选择。因为对绝大多数 warungs 来说，它们通常是属于被传统信贷方所最后考虑的一个选项——如果不能度过这段艰苦时刻，再之后的剧本也便会不复存在。

当然，在这种 “国家象征” 的尺度面前，仅凭 Ula 一家企业来达成这一宏大目标并非是一件简单的事情。尽管获得了 Prosus Ventures、腾讯、B Capital 以及贝佐斯这样巨头的投资和帮助，Ula 仍有着很长的一段路要走——至少我们可以看到，在 Ula 眼中，他所要完成的任务显然有着更多的承载：“Ula 的最终目标是，在帮助中小店主以一种现代化方式重新构建零售模式的同时，也能够让他们留住自身的文化与经济优势。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Thrasio 获超 10 亿美元融资，估值有望高至 100 亿美元：动点出海获悉，电商品牌投资运营平台Thrasio已于近日宣布完成一轮超 10 亿美元的 D 轮融资。这轮融资由新加入投资者银湖资本领投，现有投资者包括 Advent International、Upper90、Oaktree Capital Management、Peak6 等参投。有知情人士表示，Thrasio 在这一轮融资中的估值处于 50 到 100 亿美元之间。

针对这笔最新融资的用途，银湖资本相关负责人表示，其中大部分资金将会被用于帮助 Thrasio 进行更多的投资收购。

今年 4 月份时，Thrasio 曾获得一笔 1 亿美元的 C 轮增投。而该公司在这一轮融资时的估值就已达到 37 亿美元。包括债务融资在内，该公司迄今已获得了近 34 亿美元的融资。

印度家装平台 Livspace 或将加入当地独角兽阵营：动点出海获悉，印度家装平台 Livspace 正在与投资者进行一轮超 2 亿美元规模的融资谈判。消息人士称，Livspace 在这一轮融资中的估值将从此前公布的 5 亿美元提升至 15 到 18 亿美元之间。而这意味着，如果这一谈判得以成功，该公司有望成为印度今年以来的第 34 家（以及本月的第六家）新晋独角兽企业。

目前，这一谈判正处于尾声阶段，预计将会在未来几周内结束。Livspace 尚未对此消息置评。

成立仅 16 个月，Teachmint 将凭 5 亿美元估值成为印度第六大教育科技初创公司：据外媒报道，印度在线教育初创公司 Teachmint 已于近日获得一笔 7800 万美元规模的 B 轮融资。这轮融资由 Rocketship.vc 和 Vulcan Capital 联合领投，Goodwater Capital、Epiq Capital 及其现有投资者 Learn Capital、CM Ventures、Lightspeed India、Better Capital 参投。消息人士指出，在这一轮融资中，Teachmint 的估值已达到 5 亿美元。不过这一数字并未得到该公司确认。

针对最新融资的用途，除了计划在半年内将团队规模扩大一倍以及加强产品体验，Teachmint 表示也会以此来展开 ESOP 激励计划，从而为其团队成员的贡献进行表彰。此外，该公司也透露，接下来将会加大其全球化扩张的步伐，并同时计划进行一些战略收购动作。

淡马锡设立 45 亿新元规模投资机构 65 Equity Partners，聚焦区域性及全球性雄心企业：新加坡政府旗下投资机构淡马锡于今日表示，已经成立了一家专注于股权及结构性股权投资的全资子公司。该机构表示，希望以新加坡为起点，后续在东南亚、欧洲以及美国地区建立起相应业务。

据了解，这家名为 65 Equity Partners 的机构旗下管理着共计 45 亿新元（约合 34.4 亿美元）规模的基金，其主要投资对象为市值在 10 到 50 亿美元之间，且希望某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业。

淡马锡在一份声明中表示，该子公司旨在提供更加灵活的资本解决方案以帮助投资企业应对各种情况——包括发展资金、并购融资、股权重组、资产负债优化以及私有化和基石投资等方面。据悉，65 Equity Partners 的目标交易规模将在 1 到 2 亿美元之间。

从印尼出发，Ula 想要为更多东南亚中小商家提供 “先买后付” 选项：自贸易开始以来，信贷和商业就是一对相互依赖的伴生产物。然而，与正常途径相比，非传统化的信贷代价显然高出了许多。在制度化模式的面前，这种以人际关系为承保基础的形式在推广过程中往往会受到很大阻力。二者向动点国际（TechNode Global）表示，“作为体现，大多数贷方只会向它们的头牌客户提供信贷服务，P2P 平台则会选择引入额外的发起和承保流程。考虑到成本问题，中小零售商便很难接触到这一服务。”

“在 Ula，基于我们的数据，我们会通过 50 多个独立数据点来帮助自身更好地理解客户行为。这使得 Ula 能够在面对不同客户的不同需求时制定出针对性的支付选项。而我们也会基于这种多维度认知与客户更好地建立信任关系。所以，Ula 的客户也会更加重视 Ula——因为与传统信贷方式相比，我们可以提供出为他们所青睐的支付方式。”

Acko 成为今年第 34 家印度新晋独角兽：成立于 2016 年的 Acko 是一家数字保险服务商，其主要服务产品为面向驾驶员群体的小型汽车保险险种。此外，该公司也提供员工医疗险和设备保护险。据悉，Acko 与多家公司展开了分销合作关系，其中包括亚马逊、MakeMyTrip（出行服务预订平台）、Ola（共享出行平台）、Bajaj Finance（保险平台）和Urban Company（零工家政服务平台）。Acko 表示，其平台积累已有超 7000 万规模的客户，并且通过与当地外卖巨头Swiggy和Zomato等公司的合作覆盖了该国近 100 万零工群体。

针对这笔最新资金的用途，除了对现有车险险种深度的继续提升，Acko 表示也计划用来扩大其医疗保险产品的服务范围，并在技术、产品和数据科学方面招聘更多人才。

调研称 Gojek 生态今年预计将为印尼贡献约 1.6% 的 GDP 份额：根据印尼大学经济学和工商管理学院人口研究所（LD FEB UI）的一项调查研究显示，以印尼 2020 年的 GDP 规模为标准，印尼共享出行巨头Gojek的生态系统预计将在今年为当地贡献 249 万亿印尼盾（约合 176 亿美元）的 GDP 产值。研究表示，这一数字较去年相比将呈现 60% 的增幅。而基于这一表现，在此期间，Gojek 生态系统的经济产值在印尼 GDP 中的占比将从去年的 1% 提升至 1.6% 左右。

Gobi Partners 参与菲律宾云厨房初创公司 CloudEats 500 万美元 A 轮融资领投：菲律宾云厨房初创公司 CloudEats 于近日宣布，完成一笔 500 万美元的超额认购 A 轮融资。这轮融资由 Vulpes Investment Management of Singapore 与 Gobi Partners（通过旗下基金机构 Gobi-Core PH Fund）领投，BAce Capital（背景方为蚂蚁集团）Intera Investments Limited、GMA Ventures 及部分知名天使投资人参投。

CloudEats 在声明中称，本轮融资将用于进一步提升 CloudEats 的专有智能厨房技术，让其云厨房走向更多市场地区。此外，CloudEats 表示也将会继续开发更多的食品品牌。目前，该公司旗下品牌 Burger Beast 已成为菲律宾最知名的汉堡品牌之一。