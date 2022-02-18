不可否认，人口数量的多少在很大程度上决定了这一国家移动互联网生态的发展程度。如我们脚下的这片土地，也正如笔者在上周文章中所提到印尼。

在东南亚对话录印尼篇的上篇（以下简称为《上篇》）中，我们已经凭借当地投资机构 AC Ventures 的视角初步领略到了这个东南亚人口第一大国中投资生态的魅力所在。接下来，我们也将通过另一家印尼投资机构Alpha JWC Ventures来进一步感受这种属于印尼创业领域的独特力量。

“并非所有适用于中美地区的科技发展趋势都适用于印尼和东南亚，反之亦然。”

这是 Alpha JWC Ventures 在接受我方采访时所强调的一个观点。于此，就印尼科技创业领域当前发展状况而言，我们或许可以从中引申出两个处于进行时的背景：即，一方面，印尼正在尝试拥抱来自外界的科创热潮。另一方面，印尼也在发展出为当地所特有的科创生态——并且也如我们在《上篇》中所看到的内容那样。当然，无论其中的哪种方式更具可行性，不难发现当下的印尼显然都在成为东南亚地区中的投资热土。

在这样的背景下，Alpha JWC 指出，按照往常的做法，该机构每年的投资数量会在 6 到 8 笔左右。去年，仅就 A 轮企业而言，这个数字则达到了 16 笔以上。与此同时，过去一年中，印尼新出现了 6 家左右的独角兽企业。其中，Alpha JWC 收获了 3 家——分别为咖啡连锁品牌Kopi Kenangan、先买后付平台 Kredivo 以及线上股票投资交易平台Ajaib（该公司表示自身也为东南亚最年轻的独角兽公司，仅花费 2 年半时间就达成这一目标）。而在今年一月份时，该机构更是表示，到 2025 年时，印尼有望至少再出现 10 家独角兽企业。相比之下，目前，印尼一共也仅有不到 10 家独角兽企业。

更为值得注意的是，对于这个小目标，印尼当局也有着更高的期待。去年时，当地政府曾表示希望在未来几年内拥有 25 家独角兽企业。那么问题也就随之而来：如何才能孵化出这么多的独角兽？或者说，哪些行业领域中才会更容易出现拥有高增长潜力的企业？对此，Alpha JWC 给到了自己的答案。

“不同的文化背景会导致不同的问题出现。有些（商业模式）可能会起效，但大多数情况下这里都会需要一种本地化或者迥异于此前的解决方案···在过去几年的投资经历中，我们在金融科技、消费以及餐饮领域都进行了一些提前布局，而这些领域的发展趋势势必也将会在印尼继续增长。此外，我们还投资了一些为中小微企业提供解决方案的初创公司，我们相信，这一领域也将成为印尼的下一个风口所在。”

据介绍，Alpha JWC 现阶段的投资组合公司中尚有着 10 家左右的 “soonicorns”（待独角兽企业），包括健康消费品生产商Lemonilo、当地最大的 B2B 电商平台GudangAda以及东南亚最大的中小微企业在线借贷平台Funding Societies等。基于这些表现，Alpha JWC Ventures 合伙人 Eko Kurniadi曾表示，非常期待 Alpha JWC 将为当地政府的 25 家独角兽小目标作出贡献。

从不断刷新的独角兽记录再到愈发活跃的融资动作，印尼的创业生态无疑正在蓬勃发展。但从更为实际的角度来看，这种发展的延续与否却会更多的取决于这种生态的健全状况，是否能够为创业者提供一个良好的创业环境。

“虽然资金仍然是最重要的资源（事实上比以往任何时候都更重要），但我们还需要确保我们能够拥有足够的人才资源。提出一个想法很棒，但创始人更需要一个熟练的团队将其变为现实并于此进入市场。鉴于不断增长的创业需求与相应人才资源之间的现实矛盾，我们需要在培养出合适的本地人才和技能组合方面做好准备。而这也意味着印尼的教育、技能提升和培训领域也会出现相应的机遇。”

注：本文原文来自动点国际（TechNode Global）发布文章《Indonesia’s Alpha JWC Ventures banks on larger fund size as it scouts for opportunities in Southeast Asia》，原作者为YIMIE YONG。动点出海经整理编译后发布。