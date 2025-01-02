又是一年的新起点。面对已经过去的2024，大家有哪些想说的话？

至少对本站的各位同事来说，这其中会有很多值得被记录下来的瞬间。它们可能会是一些重大的事件，也可以由一张照片、一句话或者生活中很微小的一部分构成。当然，无论这些片段是否和科技有关，也正是由于它们，我们的2024有了一些不一样的色彩和温度。

对了，敬请大家放心阅读，本文不含任何商业成分。我们唯一的共同出发点是：希望把这些让生活看起来不那么严肃刻板的时刻分享给你。或许，大家也会喜欢？（也可点击每位记者的名称查看他/她们的年度回顾）

1.黑神话悟空上线前，我一直很担心游戏的质量，害怕只是宣传力度大但是内容不实。但是上线体验后，个人感觉是比艾尔登法环好玩（可能东方文化更吸引我），但比只狼的打击感差了一点。综合来看，可以打8分，不负众望。

2.特朗普赢了。我不开心，因为我喜欢哈里斯。

3.今年看过最好看的意大利电影《还有明天》。因为轻松幽默又很有深度。

1.AI恋爱博主@午夜狂暴哈士奇狗

一个预料之中但还是仍然令人感到惊奇的赛道。AI为人类提供情绪/情感价值可能是从人类开始构想AI的时候就在思考的问题，这位博主为我们展示了一个可以参考的答案。

2.李诞小红书直播间

下班做饭背景音，听李诞唠嗑的同时学习了如何植入式推销产品。

3.还潮乐队

好听。

1.琼瑶告别世界

中国人向来忌讳谈死亡，认为“好死不如赖活”，而琼瑶女士的遗书，特别像一纸生命的宣言书：人可以选择以自己喜欢的方式度过一生，也自然可以以自己想要的方式对人生体面收尾。对于琼瑶女士的“翩然”而去，我在此化用一句莎翁的句子：她并没有消失什么，不过感受了一次海水的变幻。

2.Sora问世

Sora作为一款AI视频生成技术产品，展现了AI在视频生成领域的巨大潜力。

Sora支持文生视频、图生视频和视频生视频，还提供了剪辑工具，能够快速生成高质量的视频内容，这种技术革新极大地降低了视频制作的技术门槛。

媒介即讯息，Sora和类似的视频生成工具生成的逼真视频可能会让人们混淆真实世界与加工内容的界限，从而改变人们对真实世界的认知和判断。在某种程度上，这将加大大众对深度伪造视频的甄别难度。

3.2024年最喜欢的一件文物

这是一尊来自于北魏时期的佛教造像，最触动人心的是其宁静深邃的微笑，久久视之，有一种舒展的人性美。

Zinan，海外社交媒体运营

1.玩无限暖暖的第一天，连玩了三个多小时，游戏本身还挺好玩的，就是玩结束晕3D晕了一个小时。

2.二次元吃谷热潮和各种品牌IP联名泛滥，谷子价格高到离谱，某些热门角色的一个吧唧（徽章）或者一张卡牌小纸片能高达数千甚至数万，果然二次元的钱还是太好挣了。

3.特别喜欢巴黎奥运会开幕式向全球女性致敬的部分，看到身穿银色铠甲在月光下飞驰的女骑士，真是既浪漫又充满力量。

1.11月，参加捷途的全球旅行生态大会，参加消费者洞察方面的共创讨论会。我所在的小组有来自南非的电视台制作人和阿联酋的营销公司创始人。中国汽车正在日益成为一带一路国家消费者的重要选项。

2.12月初，极越CEO夏一平在上海总部被员工和供应商围堵，这幅图片早已传遍各大网络和社交媒体。当极越以一种始料未及的方式倒下，墙上的大幅标语给整个事件增添了多一丝的戏谑意味。

3.2024年的NIO Day现场，萤火虫初次亮相。非常好奇明年蔚来子品牌萤火虫的销量表现，以及市场对于其车灯设计的看法，是否会出现反转。

1.SpaceX的“星舰”

马斯克的太空探索公司SpaceX的“星舰”第五次试飞成功，这是值得人类庆贺的时刻。而且，星舰的回收过程几乎完美复刻了之前在动画中看到的模拟场景，其助推器在降落时被发射塔上的机械臂“夹住”，首次实现在半空中捕获回收，标志着SpaceX向完全可重复使用火箭系统迈进的重要里程碑达成。理论上，如果星舰的发射回收技术成熟之后，SpaceX的入轨质量将占全球的99%，是其他家总和的100倍。这将大大提升人类探索太空的进程。当然，SpaceX的“星舰”成功的整个过程，也非常励志。其摸索了多种回收方式，并在不断失败中没有气馁，持续进行改进。一以贯之的目标导向，不怕失败的精神力量，都给人类留下了一笔宝贵的财富。

2.苹果超小Mac mini

今年，虽然苹果更新了多款新品，但是Mac mini（M4版）是最值得关注的。首先是其以超小的体积打破了苹果前代产品的设计风格，另外就是塞进去了足够强的性能。在发售的时候如果能抢到国补，售价也较为亲民。这款产品的出现使得市场上其它迷你型的PC 主机遭遇压力，当然苹果一贯在硬件上不给满配，但这款机子充满了戏剧性，由于芯片封装的缘故其内存是无法奢望，但苹果硬盘那金子般的价格则在这次有了一些操作空间。刚发布没多久，就有多家公司和个人对苹果的电路板进行摸索，现在有很多方案可以支持在主板上通过插拔无损升级硬盘存储（非外接式，外接通常苹果用户难以接受，因为美观的缘故）。通常情况下，Mac mini 的硬盘升级需要复杂的焊接过程，小白用户望而却步。另外，因为超小便携性的缘故，很多高手和玩家针对苹果超小Mac mini 的改装也层出不穷，有增加便携屏变成笔记本的，有给它安装内置电池的，有给其设计外壳变成各种造型的，成为了有史以来 DIY 乐趣最多的一款Mac mini 产品。

3.四足机器人BabyAlpha A2

我们知道现在做人形机器人的公司和产品很多，不过他们很多暂时都处在行业应用阶段，另外售价较高。但是蔚蓝科技的这款消费级四足机器人BabyAlpha A2，则是离用户比较近的，因为它可以陪伴，并且以一只可爱的狗形象示人。养这只狗它不需要复杂的喂养做卫生，只要充满电就行。它还可定制，支持性格、音色、爱好的多样化选择。现在的小孩子有时候缺乏玩伴，它能每天按时起床，陪你刷牙吃饭，看书游戏，还支持多模态音视频通话、远程遥控拍照；内置大语言模型，可以回答孩子的各种问题，支持中英文双语无缝切换。另外，它的价格在万元以内，差不多一台笔记本电脑的水平，也算亲民。可以预见未来市场应该还会有更多的四足智能机器人出现，做为宠物的有一种替身，给生活添加乐趣。

1.ima copilot

给Mac装上腾讯的AI智能工作台ima copilot后，在电脑端我几乎只用这款App来解读文档、查询突然想到的生活问题，或者做个笔记并存到知识库。正如我在写体验文章时提到的，ima 是一款值得使用的 AI 工作助理应用。如果你手里有冗长的文档需要总结，或是需要在短时间内写出营销文案，可以好好利用 ima 的 AI 能力，助你省时间。

2.《完美物质》

《完美物质》很科幻也很黑暗。容貌焦虑人皆有之。这部电影用血腥、暴力的表现形式，为我们展现了这个世界最可怕的物质——人性。电影设定非常吸引人。在这个希望女性漂亮的社会，女性长多少张脸都不够。最可怕的还是贪婪、黑暗的人性。温馨提示：对血腥暴力元素接受度有限人士谨慎观看。当然，如果你因为某些原因无法看全片，也可以搜索三五分钟的剧情讲解短视频看看（国内平台一般都有打码）。虽然我并不支持所谓“三分钟看电影”的理念与做法，但对于这部不容错过的作品来说，若这形式能让更多人看到《完美物质》，也罢。

3.《黑神话：悟空》

必玩国产3A大作。对于初上手动作游戏的新玩家来说，本作还是有一定的上手门槛。但抛开种种障碍，无论是喜欢西游题材、动作游戏还是追求视听享受的玩家，《黑神话：悟空》都不容错过。这款游戏可以说是制作方游戏科学写给国产大型主机游戏市场的一封情书。剧情方面，它以全新视角重新演绎经典西游故事。画面上，游戏呈现出令人惊叹的视觉效果。《黑神话：悟空》不仅是娱乐产品，更是国产游戏崛起的象征。它展现了中国游戏开发者的技术实力和创造力，为玩家带来了独特的游戏体验。

1.拼多多。无须多言。依稀记得前几年的时候我也把拼多多列为我的年度推荐，但今年，它显然成为了我的绝对主力购物平台。也许是我越来越没有耐心，现在，对我来说，买起来省心就够了（之前是因为便宜）——比线下买的便宜，不用乱七八糟凑单退货，也不用等到某个特定时间再去下单，直接买就是比较低的价格。写到这里，我的脑海中突然出现了一个地精的声音：时间就是金钱，我的朋友。

2.3M耳塞（荧光绿颜色的那款）。我的日常生活和工作环境相对嘈杂，但我又对专注有很高的需求。很长一段时间（至少六七年了），安耳悠都是我的主力耳塞选择，直到最近一次和同事讨论后尝试了这款，我觉得我获得了一种近乎耳聋的体验（不是贬义词）。除了有点闷，我觉得我需要的就是这个。如果你对声音比较敏感，那我强烈推荐这个耳塞——便宜大碗且好用。

3.《路边野餐》里的一句话：“但愿每个人都快乐、自由，愿所有人都兴致勃勃，满载而归！”每一年的年终总结/回顾，我都会引用上这句话，希望把这个祝福送给大家所有人。

李瑞子，中文编辑

1.钓鱼

2024年被确诊为了“钓鱼人格”，在被朋友带入坑前我一直觉得钓鱼是中老年人用来打发时间的活动，其实不然，这是一项老少皆宜且技术含量颇高的活动！虽然新手门槛低，只需要一些基本装备，在河边支上小马扎就能开钓！但钓鱼其实需要深入鱼类的习性，每次钓鱼都能学到点新知识。钓鱼也也是一场豪赌，鱼上钩之前你永远不知道下一竿会带来什么惊喜。我还记得我钓上来的第一条珊瑚鱼，上钩的瞬间那种兴奋感和成就感我至今还记得。七分海洋三分陆地，最近还跟朋友尝试了海钓，解锁了五颜六色的漂亮小鱼。我问了朋友为什么会喜欢钓鱼，他说钓鱼无法分心玩手机，只能专注水面，不能着急，也算是亲近自然修身养性了，最重要的是钓鱼每一秒都活在期待里。

2.电影——《奶奶的外孙》

潮湿的曼谷，观音菩萨，大儿子送的鞋，没人来的家庭聚会，姥姥不吃的牛肉，石榴树，房子……这部电影是我今年看的这么多电影里最好看一部!亲情片总是贴合现实生活，但看似平淡普通的生活其实值得反复品味。影片主要讲述了出生于泰国华人家庭的阿安，为了遗产继承姥姥的遗产而照顾姥姥，最后明白爱的故事。电影细腻温柔，但不是一贯的讲述温馨的家庭，反而揭示了东亚家庭亲子之间的犀利关系，当亲情被金钱量化，“儿子继承遗产，女儿继承癌症。”影片以潮汕移民家庭为背景，所以还融入了很多中国元素，多角度让人共情。最后“姥姥，你在我心里排第一位！”

3.音乐剧-剧院魅影

第一次接触到魅影是在音综中听到一个选段，今年原版剧院魅影国际巡演来北京，果断冲去剧院，今年看到最棒的一部音乐剧！

坐在剧场中，经典的旋律响起，仿佛置身于魅影的地下迷宫。魅影对于克里斯汀从最开始的的偏爱，到发现克里斯汀有恋人之后转变为执念、疯狂，最后魅影明白如何去爱，每一段情感的变化，主题曲的旋律、魅影的演唱方式、歌词的音译都在变化。剧院魅影的魅力不仅仅在于结尾魅影对克里斯汀爱意的升华，还在于经典的传唱、演员表达的细腻、舞美装造的华丽，据说道具也是原版。经典永流传，太值得二刷了！