据路透社援引相关消息指出，印尼当局已提议设立“主权AI基金”，用于支持算力基础设施、产业应用与人才培养等环节，从而推进该国成为区域性AI中心。

据透露，这份消息来自于一份白皮书文件（包括华为和GoTo等企业为此文件提供了一定的支持），文件并未提及基金所涉及的具体金额规模，但在时间规划方面，该基金预计将于27年至29年期间成立，将会由达南塔拉管理。

此外，文件也指出，将采用公私合作模式为印尼的AI发展提供资金支持。同时，文件还建议增加对印尼国内AI投资者的财政激励措施——但未进一步说明针对这一规划的具体细节。

印尼方面表示，该文件尚在审阅阶段，后续仍需公众反馈（亦即存在调整可能）。

值得一提的是，就该国AI产业现状而言，文件表示，当前，印尼正处于AI应用的早期阶段···在推进 AI 时面临的人才缺口、科研投入不足、一线城市以外网络连接不均衡、以及错误信息与数据泄露等潜在问题，而这需要与产业投入同步解决。

另一方面，本次印尼针对AI领域的主权基金动作也发生在东南亚国家积极将AI纳入国家战略层面的背景之下。以马来西亚为例，去年晚些时候，马来西亚成立了国家AI办公室（NAIO），于此从推动AI投资、推动人工智能创新、促进合作、制定稳健政策、治理及安全支持等方向出发，促使马来西亚从AI消费者转变为AI生产者。

而在更大的层面上，此前，有调研预测，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元。其中，印尼有望为其提供3660亿美元份额。