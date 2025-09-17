新 iPhone 即将上市。每年苹果用户最头疼的问题就是——今年要不要换新 iPhone？应该买哪款？只是说，目前苹果 AI 在国内还是用不了，如果你还（！）在等相关功能，建议你再观望一下吧。

还是老样子，我们对购买手机的通用建议仍然适用：坚持使用你已有的手机。如果你不是那种对新外观、高刷屏、芯片性能升级感到兴奋的人群，那么就没有理由急着买 iPhone 17。

如果你在质疑今年是否是更换 iPhone 13 或 iPhone 14 的一年，那么我们认为答案是肯定的。面对国产手机的激烈竞争，苹果今年似乎是着急了，iPhone 17 用上了和 iPhone 17 Pro 一样的屏幕，而且整个手机产品线也更强调耐用性。

给大多数人的选择

iPhone 17

苹果今年可谓在数字版上堆足了料。iPhone 17 用上了 17 Pro 系列相同规格的屏幕，尺寸由上一代的 6.1 英寸加大到 6.3 英寸，配备 ProMotion 自适应刷新率技术、全天候显示以及灵动岛功能。除了手机背面没有超瓷晶面板，几乎没有其他外部肉眼可见的区别——Pro 系列用上了铝金属一体成型机身，而 17 是铝金属边框。

iPhone 17 的 A19 芯片组与 Pro 的 A19 Pro 属于同一代，如果你平常不怎么玩游戏，没有生成大型视频的需求，它的性能肯定足够。

iPhone 17 系列还换上了 1800 万像素 Center Stage 前置摄像头，让你在自拍时不用横置手机就能拍摄横向自拍照。此外，手机还支持拍照人物局中、视频超稳防抖、同步双拍和视频通话人物居中。超广角镜头也由 iPhone 16 的 1200 万像素升级到了 4800 万像素。

除了主要相机性能之外，选择数字型号而不是 Pro 机型有一个主要缺点：没有长焦镜头。17 Pro 系列“光学变焦品质”根据苹果的说法最高可以到 8 倍，这颗镜头对于创意取景来说很方便。若选择了 iPhone 17，你就只能舍弃长焦了。

iPhone 17 可选紫色、绿色、蓝色，以及常规的黑白，国行价格是 5999 元起。顺带一提，今年所有新 iPhone 的存储空间都变为 256GB 起跳，真是可喜可贺。

纯粹想吃螃蟹

iPhone Air

今年 iPhone 17 系列少了 Plus 机型，取而代之的是苹果用来探索未来走向的、主打轻薄的 iPhone Air。轻薄设计的结果就是它只能用 eSIM，不支持实体 SIM 卡。等获批发售后，你可以在国内使用三大运营商的 eSIM 服务。另一方面，它的电池也较小，在意续航的话就直接跳过。

需要强调的是，目前只有国行 iPhone Air 支持使用国内运营商网络，海外版不支持。当然了，国行机型在你出境时，可以正常使用当地 eSIM。

iPhone Air 屏幕来到 6.5 英寸，支持 120Hz 自适应高刷，机身采用钛金属边框，前后面板同 iPhone 17 Pro，也用上了 A19 Pro 芯片。

相机方面，iPhone Air 相比 iPhone 17 少了超广角镜头，相比 17 Pro 少了长焦镜头——总共只有一颗镜头，光学变焦只有 1 倍和 2 倍，也没有微距摄影，不支持电影效果模式和拍摄 Pro 系列的 ProRAW。

需要注意的是，Air 只在顶部有一个扬声器，也就是说你不能在横屏看视频的时候享受立体声效果。这很糟。其接口传输速率也仅仅到 USB 2 的水平（同 iPhone 17），达不到 Pro 系列的 USB 3 （最高 10Gb/s）规格。

正如我在《你真愿意少花 1000 块买 iPhone Air，而不是选择 17 Pro？》中所写的，iPhone Air 感觉更像是苹果在拿出折叠 iPhone 之前的技术试水。它纯粹是苹果来秀肌肉的样品，却要让消费者来买单尝鲜。

如果你单纯想玩个新鲜，或者不差钱，可以考虑 7999 元起的 iPhone Air。

对了，想要获得更长续航体验，你可能还需另购 Air 专属 MagSafe 电池，或者再顺便来个斜挎挂绳。

截稿前，苹果仍未公布 iPhone Air 国行发售资讯，官网显示“发售信息后续更新”，等三大运营商 eSIM 工作准备完毕应该就能开卖。

如果你想 Pro 起来

iPhone 17 Pro

这一代背面终于大变样了！真好，别人一眼就知道你换最新 iPhone 了！

苹果在发布会上着重强调 iPhone 17 Pro 的耐用性，甚至播放了一段在极端环境下使用它摄影的展示视频。iPhone 17 Pro 采用铝金属一体成型机身，正面和背面均用上超瓷晶面板，据说正面的抗刮划能力提升至 3 倍。大力宣传耐用性，对苹果来说是好是坏呢？明年换手机的人会变少么？

17 Pro 最高支持 4K 120fps 的杜比视界视频拍摄，而 iPhone 17 最高只到 60fps。其他相机功能都一样，包括新一代人像、微距摄影、新一代摄影风格等。相机控制和操作按钮这回在整个 iPhone 17 系列都延续下来。相机控制反不反人类另说，至少它存在即合理。感受看个人。

iPhone 17 Pro 用上了苹果最强移动芯片 A19 Pro，配合均热板，散热能力应该会强一些。当你玩游戏、长时间拍摄 4K 视频的时候，这很有用。

还是那句话，对于还是想要拥有全部花哨功能最新设备的消费者来说，iPhone 17 Pro 就代表着这么一个机会。

如果你想拥有更大的存储空间，就只有 iPhone 17 Pro Max（2TB）可选了，Pro 最高只有 1TB。

新的橙色，应该不少人钟意吧。

iPhone 16 Pro

去年的旗舰机型当然也可以考虑。iPhone 16 Pro 拥有与 iPhone 17 Pro 一样大的屏幕，同样支持 120Hz 自适应刷新率，也有操作按钮、相机控制。它的 A18 Pro 芯片性能放到现在也够用，三摄系统同样能满足你。如果你日常使用比较爱惜的话，再用个三四年都不成问题。

这里有个建议：你可以考虑海外版 16 Pro，而非国行。相比国行，国际版支持更多网络频段、更大功率快速充电——但只支持单 SIM + eSIM，好处是如果未来国内更开放 eSIM，则国际版机型可以通过 eSIM 继续使用你的另一张电话卡。这个建议适用于本文提到的所有机型，当然前提是你有条件或渠道能买到。是说，非国行产品，在意售后质保的话你就得再三斟酌一下了。

如果你只是留念 home 键

iPhone SE

严格来说 iPhone SE 已经“过时”了。它 4.7 英寸的小屏幕现在感觉十分拥挤，在应用程序和网页都为大屏幕设计的时代，使用起来可能会令你苦恼。

第三代 iPhone SE 于 2022 年发布，是最后一款带有主页按钮（home button）的 Touch ID 手机。如果你依旧留念 iPhone 4 / 4S、iPhone 5、iPhone 6 的设计，iPhone SE 是你的唯一选择。

这里还有几个建议 / 警告，首先就是屏幕。它很小——4.7 英寸，比 iPhone 13 mini 的显示屏小得多。屏幕内容感觉很拥挤，而且 LCD 显示技术也差不多过时了。其他缺点：相机系统没有夜间模式，基本型号只有 64GB 存储空间。以及，官方渠道已停售多时，你得自己找找货源（多半是二手）。

低预算方案

iPhone 15

iPhone 15 配备 A16 仿生芯片和 6.1 英寸屏幕，有灵动岛功能但没有操作按钮和相机控制，相机也不支持微距摄影。

更重要的一点是，便宜的选择意味着会有代价——iPhone 15 不支持苹果 AI，起步设备是 iPhone 15 Pro。但反正现在也还没支持上，没差了。

在发布 iPhone 17 系列和 iPhone Air 之后，苹果下架了 iPhone 16 Pro 系列。目前官方在售的旧款 iPhone 只有 iPhone 16 和 iPhone 16e 这两款。也就是说，想要挑选 iPhone 15 的话，你只能在电商平台或二手平台费点功夫了。

总体来说，今年选购 iPhone 比较“轻松”。想尝鲜就买 iPhone Air，但有些配置必须得舍弃；继续 Pro，那就选专业向的 Pro 机型；预算有限的话，可以选择 iPhone 15——或者就继续再用一年你现在手握的 iPhone。最后你可能想问那 iPhone 16e 呢？喂，醒醒！回到现实吧。