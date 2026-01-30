如果你是动点科技老读者，那你一定看过或听说过有关 AI 陪伴产品猫箱的文章。该文发布后，在我们微信公众号后台，有大量读者误以为我们是官方而不断留言询问有关 App 下载与使用事宜。这也迫使我不得不另起一文，澄清我们的身份并解答相关疑惑。这也从另一个角度说明，如今人们对于数字虚拟陪伴的需求与日俱增。

讲到这里，自然就要引出我们今天的主角——Moe AI 了。在数字陪伴赛道日益拥挤的今天，一家名为其探网络的公司开发了这款情感陪伴产品，试图通过“情绪共感”这一差异化路径，重新定义二次元养成体验。

看腻了手机竖屏 AI 聊天机器人界面，想换下风格？那么你正好可以和电脑上的这位“赛博伴侣”聊聊。

Moe AI 将自己定位为日系二次元 AI 养成平台，主打动态数智人情感陪伴与全端联动。初期会上线 Windows、iOS 和安卓版本，团队向我透露，Mac 版已明确纳入产品路线图，计划在 Windows 版本成熟后立即启动移植，以覆盖更广泛的办公用户群体。

简单来说，在 PC 上启动 Moe AI 后，桌面上默认会显示一位日系萌少女数字人，你可以点击鼠标和她互动（摸摸头等），也能像平时和 AI 聊天机器人那样和她进行语音互动。初步体验感受是，Moe AI 的对话反馈时间稍微有些长。由于是先行体验，我们在试用中遇到过不少窗口显示相关 bug，希望团队能尽快解决之。

默认角色之外，你可以通过创意工坊下载其它形象、人设或声线，用以自定义专属于你的数字伴侣体验。目前，平台内已支持使用内部货币进行官方装扮交易，包括购买皮肤和配饰道具等；未来用户可自由上架和购买数字装扮作品。另据介绍，企业级 IP 的定制赋能也已稳步推进，团队正与多家知名企业探讨打造独有的桌面数字角色。

Moe AI 基于“探元其境”大模型，配合情绪处理技术，使系统能够在线索生成后额外联系上下文进行语义情绪分析。这意味着虚拟角色可以根据语境调整 TTS 音频模型情绪值，还原委屈、生气或激动等情感起伏。

为了实现全天候的陪伴，Moe AI 采取了多端数据互通策略，共享聊天记忆、人设性格及养成状态 。PC 端产品侧重于办公与居家场景下的桌面助手及创意工坊功能，移动端则聚焦于通勤碎片的角色养成与情感互动。

其探网络介绍道，Moe AI 通过多达 160 个主动触发器，让虚拟角色具备主动感知并关心用户的能力。用户可以通过触控与角色进行交互，点击不同部位会触发多样化的反馈，例如摸头会脸红、戳脸会吐舌，触碰了某些部位还会减好感度。平台还提供包括高冷御姐、元气萝莉在内的多种声线，甚至允许用户复刻自己的声音。

此外，你还可以通过 Moe AI 启动电脑上的应用，或进行购物搜索。比如我在体验中询问了推荐某类产品的问题，系统就直接帮我打开浏览器开启了导购网站，这种体验感觉还不错。

Moe AI 还提供解谜游戏，用户可通过小游戏与之互动，破关后获得兑换码解锁道具或直接收获平台内货币。

用户生态方面，其探网络为 Live2D 创作者提供了一套高效上传工具，一定程度降低了创作与接入门槛。未来，平台计划通过举办官方创作大赛、提供曝光资源以及建立收益分成模式，吸引更多创作者入驻 。

在商业模式探索上，Moe AI 已经上线了“盲盒”玩法，用户可以通过开启盲盒收集各类装扮部件 。接下来，平台将围绕季节、节日及 IP 联动持续推出限定皮肤，并引入抽奖、限时兑换等多样化获取方式。

除了兑换平台内货币，订阅也是一项需要付费的功能。花费真金白银后，用户能解锁数字伴侣的长期记忆、专属语音、全 AI 功能，并且能用上高级模型，没有话题和对话限制。

其探网络团队核心是一群在 AI 和游戏行业打拼多年的从业者，人均有 10 年左右相关经验，不少成员曾任职于盛大、百度等企业。

至于融资情况，Moe AI 此前已获得百万级的种子轮融资，资金主要由个人投资人提供。目前，该公司一方面依靠启动资金进行产品研发，另一方面通过 B 端数字人定制技术为企业提供商务赋能，以此实现“造血”功能并支撑 Moe AI 的后续开发与发行。当前，其探网络正进行天使轮融资工作。

谈及未来，公司希望虚拟主播、Live2D 作者、泛二次元用户能够形成三位一体矩阵，并拓展更多 IP 直播广告合作，强化社区内容生态，打造二次元桌宠生态圈。

Moe AI 会在近期正式上线 Steam，如果你感兴趣的话，可以自行下载体验各版本。当然，你也可以体验一下竞品 Noiz.AI，对比之下一定更有乐趣。

噢对了，最后提一嘴，我们在体验时发现 Moe AI 虽然提供了自动避让窗口的功能（角色会自动跑至别处），但实际使用中还是不可避免地会遇到其遮挡工作窗口的情况。怎么说，看你的取舍吧，毕竟不能“想要又要还要”。