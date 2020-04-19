科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.04.13-2020.04.19）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，我们看到更多的初创公司直面疫情影响。比如 Yellow Messenger、Kargo、Onfido···通过自身产品直接参与一线行动，以及 KoinWorks 和 FarEye 等公司在融资后帮助其它企业共渡难关。

在全球 200 多万确诊病例的背后，不断增长的数字让一切变得更加未知。然而在另一方面，却也不难发现越来越多的具体行动正在实施。从个人到企业，从被动应对到主动出击，逐渐严肃而不是继续 “just flu”。这对当下不断扩大的疫情影响来说，或许也是某种形式上的 “疫情拐点”。话不多说，让我们进入正题。

东南亚

🇸🇬 新加坡建筑施工管理平台Novade完成B轮融资：Novade 主要通过旗下同名应用软件帮助客户对工地现场的施工流程进行数字化管理，从而提高质量管理、安全检查、设备维护等流程方面的工作效率。随着新冠疫情的进一步扩大，Novade 也于上月在其软件上针对性的推出了现场身体健康状况监测功能。

🇮🇩 印尼 “物流版Uber”Kargo获得A轮3100万美元融资：Kargo 是一家致力连接闲置卡车、闲置司机与物流需求 B2B 物流平台，有着印尼 “物流版 Uber” 的称号。公司旗下目前管理着超过 6000 名托运人员及 5 万余辆卡车。Kargo 指出，公司的目标是将线下物流交易转入线上，从而提高印尼地区物流的整体效率。

值得一提的是，作为印尼 “物流版 Uber”，Kargo 也获得了 Uber 创始人 Travis Kalanick 的投资而 Kargo 首席执行官方寅也曾是 Uber 负责东南亚及中国市场地区的高管。此外，Kargo 也是真格基金参与的天使项目。

就在不久前，Kargo 获得一笔来自 Amatil X 未披露金额的战略投资，动点出海对此也进行了相关报道。

🇮🇩 疫情下的印尼中小企业P2P借贷平台，融资抗疫在行动：KoinWorks 是当地最大的中小企业 P2P 借贷平台，尤其会向为传统金融机构拒绝或被限制的中小企业提供金融借贷服务。KoinWorks 表示，旗下平台已拥有超过 40 万用户，其中 22 万名均为放款方。而 KoinWorks 也指出，除了提供贷款资助，公司也加入了由 East Venture 发起的 KoinDonasi 抗疫计划，从而为生产试剂盒和开发新冠疫苗提供资助。

🇸🇬 新加坡潮玩收藏品设计开发平台 Mighty Jaxx 获得 320 万美元融资：Mighty Jaxx 是一家主打街头文化的设计工作室，专注开发玩具收藏品，目前已推出超过 1000 款收藏品。公司表示，已同 DC、Cartoon Network、芝麻街等知名品牌展开合作，以推出合作收藏品。Mighty Jaxx 强调，公司近期与孩之宝和尼克儿童频道取得了合作授权，今年下半年将专注相关藏品的生产开发。

🇧🇩 bKash：孟加拉版 “支付宝” 让孟加拉人用上属于自己的数字普惠金融：拥有 1.64 亿人口的孟加拉国，如今为何会频频成为全球数字案例研究的焦点？是什么让 bKash 这个新兴创业公司，一步步成为孟加拉数字金融变革重的弄潮儿？来自中国的数字技术与经验分享，又如何改变了孟加拉国普通人的生活方式？

南亚

🇮🇳 印度金融科技初创公司Setu获得A轮1500万美元融资：Setu 主要通过旗下技术平台为银行、NBFC 等金融机构提供底层 API 技术方案。据了解，Setu 提供了支付、储蓄、信贷、账单这四个类型的开放 API 接口。Setu 也表示，当下也正在致力构建横跨 FASTag、储蓄、信贷和数据方面的数字金融服务解决方案。

🇮🇳 印度AI聊天机器人初创公司Yellow Messenger获得B轮2000万美元融资：Yellow Messenger 主要通过旗下基于人工智能技术的聊天机器人帮助企业客户提升与消费者的沟通效率。此外，Yellow Messenger 也有针对性的开发了员工及用户参与度调查、ITSM 自动化处理等企业应用场景的聊天机器人。公司指出，其聊天机器人可以集成在 WhatsApp、Slack、Microsoft Teams、语音电话等多个平台上。

Yellow Messenger 表示，目前已同 Facebook Messenger 达成合作，帮助印度国家卫生局通过 WhatsApp 和 Facebook Messenger 用聊天机器人为当地居民提供新冠疫情相关的咨询服务。

🇮🇳 印度物流调度优化平台FarEye获微软领投D轮2500万美元融资：主要通过旗下 SaaS 平台帮助客户优化物流调度效率，服务领域涵盖物流、零售、快销等多个领域，在全球 20 多个国家拥有超过 150 位客户，包括达美乐、沃尔玛、DHL 等知名企业均为其服务对象。公司表示，目前每天平均处理超过 1000 万笔交易。

目前，随着新冠疫情影响的扩大，FarEye 将旗下的 “Serve” 服务免费对外开放至少一年，帮助生活必须品配送企业进行无缝式无接触配送，从而渡过本次难关。

🇮🇳 传Zomato将以7.5亿美元估值收购Grofers：据 ETtech 报道，印度外卖配送平台 Zomato 正在与当地百货电商 Grofers 谈判，或将通过股票交易的形式收购后者，从而提升 Zomato 的配送能力并开发 Grofer 的品牌优势，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。

消息人士表示，随着新冠疫情的影响，Grofers 的需求也得到了相应提升，这使得它的估值也达到了 7.5 亿美元。而如果收购达成，软银愿景基金可能会向新的合并公司投资 1 到 2 亿美元。而软银同时也为 Grofers 的最大控股方并对 Grofers 有着多轮投资。

🇮🇳 印度中小企业借贷平台Capital Float获1500万美元融资，亚马逊、红杉印度等参投：Capital Float 是一家持有 NBFC 牌照的金融科技初创公司，主要向电商生产供应链、零售、旅行以及电汇领域的中小企业及消费者提供借贷服务。

欧洲

🇬🇧 英国社交营销规划工具ContentCal获得280万欧元融资：ContentCal 主要通过旗下同名工具帮助社交媒体上的营销人士自动化完成内容的规划、创建、协作、发布分析和动态监控等操作。

🇬🇧 英国ID认证平台Onfido获得1亿美元融资，TPG领投：Onfido 主要通过旗下基于人工智能技术的 SaaS 平台帮助银行、政府机构、有背调需求的企业等客户完成 ID 认证审核。而 Onfido 称也会通过人工方式来检测异常数据。公司指出，其平台可以对来自 195 个国家的 4500 种文档进行分析检测，在全球 60 多个国家或地区内拥有超过 1500 位客户，包括 Expensify、Drivy、Revolut、Orange、Bitstamp 均为其服务对象。

Onfido 也指出，当前也向非营利性的慈善医疗、家庭服务、教育相关组织机构免费开放了部分服务，从而帮助它们更好抗击新冠疫情。

🇬🇧 苹果eSIM服务供应商、英国网络电话初创公司Truphone获得3000万英镑融资：Truphone 成立于 2016 年，主要为各类设备提供移动网络服务解决方案，并于近年来主要专注 eSIM 业务。而 Truphone 也是苹果的早期合作伙伴，目前为 iPhone、iPad 以及 Apple Watch 系列产品提供 eSIM 服务支持。

🇸🇪 瑞典音频技术供应商Dirac获得600万美元融资：成立于 2001 年的 Dirac 主要向客户提供面向消费市场领域的音频技术解决方案，帮助客户改善并提升设备的音质。从诸如宝马、沃尔沃、劳斯莱斯这样的汽车厂商再到小米、一加、锤子、OPPO、华为、传音等国内知名手机厂商均为其服务对象。

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