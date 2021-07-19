科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.07.12-2021.07.18）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本次，Carsome 再度站在了本栏目的聚光灯前。

作为一家东南亚综合汽车电商平台，Carsome 近期以来的动作着实频繁了些。在于月初时收购了印尼线下汽车及摩托车拍卖公司 PT Universal Collection 的股权，Carsome 又在上周宣布将联合 Catcha Group 收购澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 的全部股份。

当然，这次收购所带来的并不仅仅只是扩展 Carsome 所能提供的服务范畴。另一方面，对 Carsome 而言，这家年轻的公司也将因此成为马来西亚的首家独角兽企业。不过，在 Carsome 创始人兼 CEO Eric Cheng 看来，他显然还有着更大的目标——如同他在接受本栏目采访及此次收购的新闻发言中指出，他希望的是能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品···让 Carsome 成为东南亚地区最大数字化汽车集团。”

目前，为了实现这一梦想，Carsome 正在进行多方面的准备。除了上述提及的业务扩展或者战略收购，根据彭博社指出，Carsome 正在寻求于美国进行 SPAC 上市，且也在进行一轮 1.5 亿美元的 IPO 前融资。有知情人士表示，这一上市计划最早可能会于今年年底达成。但无论是在此之前还是在此之后，我们也都将看到 Carsome 接下来所呈现的更多 “执着追求” 以及它所想要看到的那些答案。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度社交电商平台 DealShare 获 1.44 亿美元融资，实现估值翻 8 倍：据外媒报道，此次的 D 轮融资由老虎基金领投，WestBridge Capital、 Alpha Wave Incubation、Alteria Capital 和 Z3 及 DST Global 的合作伙伴参投，且这轮投资是 DealShare 近七个月来第三轮融资，使这家初创公司迄今的融资规模达到 1.83 亿美元。

DealShare 最初是以 WhatsApp 为主要社交渠道的一个电商平台，有数百种产品可供客户购买。目前，DealShare 正着眼于为印度小城市和城镇客户提供服务。它表示平台上的顾客会团购精品，这使得商品在价格上极具竞争力。团购可极大地降低运输成本，同时确保最佳经济效益。DealShare 已聚集 1000 多个微商作为合作伙伴，后者将帮助该平台在印度全国范围内推广团购的购物模式。

Flipkart 以 376 亿美元估值获 36 亿美元融资，腾讯、老虎基金等参投：沃尔玛旗下印度电商平台巨头 Flipkart 在周一表示，已经以 376 亿美元的投后估值获得了一轮 36 亿美元的融资。这笔融资由 GIC、加拿大养老金计划投资委员会 (CPP Investments)、软银（软银愿景基金 2 号）、沃尔玛领投，卡塔尔投资局、腾讯、老虎基金等参投。

此前，我栏目曾在今年 5 月份时指出 Flipkart 希望开放一轮 10 亿美元非唯一的 IPO 前融资，使其估值达到 300 亿美元。到了 6 月份，其融资目标和估值分别被更新为 30 亿和 400 亿美元。现在这一消息终于得到落地。

据了解，这次融资是印度初创企业领域迄今规模最大的一笔融资。而这次新的估值也使得 Flipkart 跻身全球 10 大最具价值的电商企业之列。去年 7 月，在沃尔玛对 Flipkart 的一轮 12 亿美元融资中，该公司的估值为 249 亿美元。

印度共享出行服务巨头 Ola 获 5 亿美元投资：据印度数据分析平台 Tracxn 的记录显示，这是 Ola 两年后首次发起融资，其上轮融资为 J 轮。Ola 在声明中表示，这是上市之前的新一轮投资。但 Ola 并未透露具体上市时间，且该公司也没有阐明这轮融资对公司估值的影响。而 J 轮融资共筹集 1.5 亿美元，助其估值达 55 亿美元。

Ola 是印度一家总部位于班加罗尔的初创公司，在印度 100 多个城市均有共享出行业务分布。目前，其平台上有超过 100 万个司机作为合作伙伴，与此同时，Ola 在过去十年里还向澳大利亚、新西兰和英国等国际市场扩展业务。

收购 iCar Asia 股份后，Carsome 将成为马来西亚首家独角兽企业：东南亚最大的综合汽车电商平台 Carsome 近日发布声明表示，已同 Catcha Group 达成协议，将从后者手中收购其持有的澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 19.9% 的股份（Catcha Group 是 iCar Asia 最大的股东，对该网站持有 30% 的股份）。此外，Carsome 和 Catcha Group 也正向 iCar Asia 的独立董事提出联合提案，计划其股东处收购剩余 80.1% 的股权。据了解，这次收购所涉及的总交易额预计将超过 2 亿美元。

另一方面，作为收购的结果之一，本次收购将使 Catcha Group 成为 Carsome 的股东，而 Carsome 也得以将自身估值提升到 10 亿美元以上，并因此成为马来西亚的首家独角兽企业。

印尼 SaaS 平台 OnlinePajak 获 1200 万美元投资，腾讯参与领投：据外媒报道，印度尼西亚税务服务平台 OnlinePajak 于上周获 1200 万美元融资，由腾讯和 Altos Ventures 领投，华平投资旗下子公司 Petalite Gem Investments Ltd 跟投。这一轮融资将帮助 OnlinePajak 估值达到 1.7 亿美元左右。目前，腾讯通过旗下全资子公司 Image Frame Investment 在该平台占股 8.25%。

此外，OnlinePajak 在 2018 年 10 月进行 B 轮融资，成功筹集了 2500 万美元。这轮融资由华平投资领投，Global Innovation Fund, Endeavor Catalyst 和 Sequoia India 参投。

OnlinePajak 成立于 2015 年，可把税款计算、提交税务报表，填写申请表格，支付税款和发放员工薪水全部集中在一个平台，为客户提供一站式服务，致力于为其提高效率，通过使用 OnlinePajak 提供的服务，5 分钟即可完成原本平均用时为 208 个小时的工作。

印度二手车交易平台 Spinny 获 1 亿美元融资，老虎基金领投：Spinny 由 Niraj Singh、Mohit Gupta、Ramanshu Mahuar 于 2015 年创立，是一家以用户为中心的二手车交易平台，致力于为消费者消除所有中间机构和经销商。该平台主打 O2O 机制，即用户在线上选择心仪汽车，在线下完成最终购买。

本栏目曾指出，老虎基金计划对 Spinny 领投 1 亿美元的融资。从目前来看，老虎基金已对其完成约 7500 万美元的投资。在 D 轮融资之前，Spinny 4 月初的 C 轮融资曾获得 6500 万美元，助其估值达 3.5 亿美元，相较一年前，估值翻了一倍。

印度在线教育平台 Vedantu 收购当地同行 Pedagogy：据外媒报道，印度在线教育平台 Vedantu 已经成功收购当地教育科技初创公司 Pedagogy。收购金额为 2.14 亿卢比（约合 286 万美元），其中，1.5 亿为现金，剩余 6000 万则是 Vedantu 股票。两家公司同意签订股权购买协议，以收购 Pedagogy 大部分股份。

Pedagogy 主要是让用户通过订阅获得著名出版社和教育机构推出的电子书籍和课程，用户还可通过应用或网站提问并模拟考试。这些书籍和课程的内容也主要和 JEE、NEET 等入学考试有关，总体订阅价格比较实惠。

Vedantu 本轮收购的目的主要是把 Pedagogy 的产品以合适的价格推送给印度的 3 亿学生。与此同时，进一步提高 Vedante 为学生提供个性化学习体验的能力。

当科技成为风尚，下一个十年的未来应该如何畅想：再早一些时候，人们对于人工智能的认知更多的会是来源于像《终结者》或者《仿生人会梦见电子羊吗》这样的艺术作品。从欢迎到犹豫，从期待到谨慎，在步入 21 世纪之前，这些尚在襁褓的 “未来科技” 便早已受到了社会的广泛关注。

如今，通过语音助手完成日常行程安排或者在 5G 和 AR 技术的协助下进行远程实时协助已经成为了生活中习以为常的一部分。而随着如量子计算、基因编辑、无人驾驶等前沿技术的不断落地，这场变革正以广泛的方式正在全球社会中承载着愈发复杂的寄托。